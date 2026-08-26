Perú

Cómo hacer una denuncia digital en la PNP: pasos, requisitos y qué casos puedes reportar por internet

La Policía Nacional cuenta con servicios digitales que permiten reportar determinados hechos sin acudir inicialmente a una dependencia policial. Conoce la diferencia entre la Denuncia Policial Digital y Mi Policía Digital, qué información necesitas y qué hacer después de registrar un caso

La Policía Nacional del Perú se moderniza con el lanzamiento de 'Mi Policía Digital' para ciudadanos, 'Serpol' para efectivos y el portal 'SITREC'. Descubre cómo estas herramientas digitales fortalecen la seguridad ciudadana y permiten una respuesta más rápida y eficaz.
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La Policía Nacional del Perú (PNP) ha incorporado diferentes herramientas digitales para facilitar el contacto entre la ciudadanía y la institución. Sin embargo, antes de iniciar un trámite es importante identificar qué servicio corresponde al hecho que se quiere comunicar.

Actualmente, la PNP ofrece la Denuncia Policial Digital, un servicio destinado específicamente a reportar la pérdida o robo de determinados documentos. También existe Mi Policía Digital, una aplicación desarrollada por el Ministerio del Interior que permite comunicar a la Policía incidentes y delitos, adjuntando fotografías, videos o audios.

Esta diferencia es importante porque no todos los hechos delictivos pueden tramitarse como una denuncia formal completamente en línea. Cuando se trata de un delito que requiere diligencias policiales, toma de declaraciones, pericias o atención inmediata, puede ser necesario acudir a una comisaría, Depincri o unidad especializada.

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Una persona utiliza una computadora portátil y un teléfono móvil que muestran el portal de denuncias digitales de la policía
Un usuario accede al portal de Denuncia Policial Digital de la Policía Nacional del Perú desde una computadora portátil y un teléfono celular. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Tipos de delitos que se pueden denunciar de forma virtual en la PNP

La Denuncia Policial Digital tiene actualmente un alcance específico. La plataforma oficial permite registrar la pérdida o robo de documentos como DNI, pasaporte, licencia de conducir, SOAT, carné universitario, fotocheck de trabajo, factura, boleta de venta y guía, entre otros documentos contemplados por el sistema.

Para reportar otros hechos, la PNP dispone de Mi Policía Digital. Esta aplicación permite a los ciudadanos informar sobre accidentes o actos delictivos desde un teléfono celular, incorporando elementos audiovisuales que ayuden a describir el incidente. Los reportes son georreferenciados y llegan a la comisaría más cercana, donde pueden ser evaluados y derivados para su atención.

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La aplicación requiere un teléfono Android o iOS, DNI y correo electrónico. Después del registro, el usuario puede acceder a opciones como reporte de información ciudadana, copia certificada de denuncias, certificado de antecedentes policiales, recomendaciones de la PNP, ubicación de la comisaría más cercana y números de emergencia.

Por eso, si el ciudadano busca presentar una denuncia por un delito complejo, lo recomendable es revisar primero qué canal corresponde y, ante una emergencia, comunicarse directamente con el 105.

Manos sostienen un papel de denuncia policial digital frente a una laptop que muestra el sitio web de la Policía Nacional del Perú
Un ciudadano sostiene un certificado de denuncia policial digital expedido por la Policía Nacional del Perú frente a una computadora portátil con el portal oficial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Requisitos para presentar una denuncia digital en la Policía Nacional

Los requisitos dependen del servicio utilizado.

Para la Denuncia Policial Digital por pérdida o robo de documentos, el sistema solicita los datos personales del ciudadano, información del documento afectado y detalles sobre el hecho. La plataforma oficial de la PNP permite iniciar el procedimiento desde internet.

Para Mi Policía Digital, el usuario debe contar con un teléfono compatible, DNI y correo electrónico. Luego de instalar la aplicación, debe registrarse para acceder a las opciones disponibles.

Al registrar un incidente, es recomendable proporcionar información clara sobre qué ocurrió, dónde sucedió, cuándo ocurrió y quiénes estarían involucrados, además de adjuntar fotografías, videos o audios cuando se disponga de ellos.

Estos elementos pueden ayudar a la Policía a evaluar el reporte y determinar la intervención que corresponda.

Unas manos usan una computadora con el sitio de Denuncia Policial Digital y una agente de policía sostiene el certificado impreso ante una mujer
La Policía Nacional del Perú dispone de la plataforma de denuncia policial digital para registrar el extravío o robo de documentos de identidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Guía paso a paso en el portal web de la PNP

Si se trata de una pérdida o robo de documentos, el ciudadano debe ingresar al servicio oficial de Denuncia Policial Digital.

Puedes acceder directamente a la Denuncia Policial Digital de la PNP.

El procedimiento comienza con la aceptación de los términos legales y condiciones de uso. Posteriormente, el sistema solicita la información necesaria para identificar al denunciante y registrar el hecho.

El ciudadano debe seleccionar el documento que perdió o que le fue sustraído y completar los datos solicitados. También deberá describir las circunstancias del hecho.

Antes de finalizar, es importante revisar cuidadosamente la información, especialmente los datos personales, número del documento, fecha, lugar y descripción del hecho.

Una vez terminado el procedimiento, el sistema genera el certificado correspondiente cuando el caso se encuentra dentro del servicio habilitado.

La PNP mantiene también una página institucional con sus principales trámites y servicios, donde aparecen la Denuncia Policial Digital, ubicación de comisarías y otros servicios policiales.

Infografía explicativa con esquemas, íconos de expedientes, una lupa, un candado digital y un mapa con marcadores.
Una infografía detalla los pasos para tramitar la denuncia policial digital por pérdida o robo de documentos ante la Policía Nacional del Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Tiene validez legal la denuncia digital de la Policía Nacional del Perú?

La Denuncia Policial Digital genera un certificado electrónico con mecanismos de validación y tiene valor como constancia del registro realizado ante la Policía.

El Ministerio del Interior describe este servicio como rápido, seguro y gratuito, diseñado para que los ciudadanos puedan tramitar virtualmente denuncias por pérdida o robo de documentos.

No obstante, debe diferenciarse una constancia digital de una investigación policial. El hecho de registrar un incidente por una plataforma digital no significa necesariamente que todas las diligencias posteriores puedan realizarse por internet.

Cuando la naturaleza del caso requiere intervención policial presencial, peritajes, declaraciones u otras actuaciones, la autoridad puede disponer que el ciudadano acuda a una dependencia policial.

Pasos a seguir tras emitir una denuncia virtual

Después de registrar una denuncia digital, lo recomendable es guardar el certificado o constancia, conservar el archivo original y utilizarlo para los trámites que correspondan.

Si se trata de un DNI perdido o robado, por ejemplo, el ciudadano debe gestionar posteriormente la reposición o duplicado ante Reniec. Si se perdió un celular, corresponde comunicar el robo o pérdida a la empresa operadora para solicitar el bloqueo correspondiente.

Si el caso corresponde a un delito que requiere investigación, el ciudadano debe seguir las indicaciones de la Policía y acudir a la dependencia correspondiente cuando sea requerido.

En una emergencia policial, el canal de atención es el 105, número oficial de la Policía Nacional. La PNP mantiene este número entre sus principales canales de emergencia.

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