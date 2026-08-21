Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

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Bronca en Brasil: por qué los jugadores de Botafogo quisieron agredir a Horacio Melgarejo tras clasificación de Cienciano en Copa Sudamericana 2026 Tras el pitazo final, se vivió un momento tenso que pudo terminar en batalla campal. El DT del ‘papá’ llevó la peor parte y mostró arañones a la prensa

Partidos de hoy, viernes 21 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo La jornada tendrá duelos emocionantes: Sporting Cristal visitará a Alianza Atlético en Sullana, Arsenal hará lo suyo con Coventry City por la Primer League, Cristiano Ronaldo tendrá acción con Al Nassr

Horacio Melgarejo fue perseguido por jugadores de Botafogo tras partido: DT se llevó fuerte susto en clasificación de Cienciano Al pitazo final, jugadores de Botafogo como Alex Telles y Marçal fueron directo sobre el técnico del equipo cusqueño. El DT quedó atrapado contra un cartel publicitario y la policía especializada en estadios tuvo que intervenir. Melgarejo se negó a revelar qué dijo

Las lágrimas de Carlos Garcés y el emotivo abrazo de Horacio Melgarejo tras la clasificación de Cienciano en la Copa Sudamericana 2026 El delantero ecuatoriano, que se perdió la goleada 6-1 en Cusco por suspensión, no pudo contener las lágrimas al escuchar el pitazo final en el Nilton Santos. El técnico Horacio Melgarejo lo vio y corrió a abrazarlo. Cienciano avanza a cuartos de final de la Copa Sudamericana 2026 por primera vez en 23 años