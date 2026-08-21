Sporting Cristal vs Alianza Atlético EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por Torneo Clausura de Liga 1 2026

Sporting Cristal se medirá de visita ante Alianza Atlético hoy, viernes 21 de agosto, en un duelo correspondiente a la fecha 6 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026. El estadio Campeones del 36 de Sullana albergará este encuentro clave, donde ambos equipos llegan con realidades opuestas y la urgencia de sumar puntos para afianzar sus respectivos objetivos en la temporada.
¿Cómo llega Sporting Cristal?
Sporting Cristal afronta el compromiso con dos ausencias. El arquero Renato Solís continúa entrenando para recuperar su mejor forma física tras una grave lesión, mientras que Christofer Gonzales estará fuera de las canchas por alrededor de tres meses más debido a un problema en la rodilla.
El conjunto ‘cervecero’ tomó un impulso tras la derrota ante Melgar en Arequipa, y acumuló dos victorias y un empate, ubicándose en el segundo lugar del Torneo Clausura con 10 puntos, a uno del líder Alianza Lima, que justamente visitará el ‘rojinegro’.
¿Cómo llega Alianza Atlético?
Alianza Atlético atraviesa una situación irregular. El equipo de Sullana busca recuperarse de un vaivén de resultados y necesita un triunfo ante uno de los favoritos para retomar confianza y empezar a mirar la parte alta de la tabla.
El técnico Federico Urciuoli buscará sacarle provecho al calor de la ciudad norteña para intentar inclinar el partido a su favor. Para ello es vital la presencia ofensiva del ecuatoriano Cristian Penilla, quien lleva cuatro dianas y dos asistencias en 21 participaciones esta temporada.
Historial de enfrentamientos
Sporting Cristal y Alianza Atlético se han visto las caras en 41 ocasiones a lo largo de la historia del fútbol peruano. Y si revisamos el historial, nos daremos cuenta que los ‘celestes’ cuentan con 27 triunfos, contra tres de los ‘churres’ y 11 empates.
El último choque se dio el 7 de marzo del presente año, en el marco de la jornada 6 del Torneo Apertura. El estadio Alberto Gallardo fue testigo de una goleada de los ‘rimenses’ por 3-1 con los goles de Luis Iberico, Irven Ávila e Ian Wisdom. Franco Coronel anotó para los ‘norteños’.
Sporting Cristal vs Alianza Atlético: posibles alineaciones
Sporting Cristal: Diego Enríquez, Leandro Sosa, Miguel Araujo, Rafael Lutiger, Cristiano da Silva, Martín Távara, Yoshimar Yotún, Juan Manuel Cuesta, Santiago González, Michael Hoyos y Hernán Barcos. DT: Roberto Mosquera
Alianza Atlético: Steven Rivadeneyra, Erick Perleche, Román Suárez, José Luján, Anthony Gordillo, Germán Díaz, Jorge del Castillo, Joel Lupu, José Ingratti, Cristian Penilla y Jairo Molina. DT: Federico Urciuoli
Dónde ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026
El Sporting Cristal vs Alianza Atlético, correspondiente a la sexta jornada del Torneo Clausura 2026, será transmitido por L1 MAX, señal administrada por la Federación Peruana de Fútbol y disponible en los principales servicios de televisión por suscripción del país: Movistar TV, DirecTV, Claro TV, Win y MiFibra. Además, los usuarios podrán seguir el partido mediante la plataforma digital Liga 1 Play, que ofrece acceso mensual desde S/ 22,99.
Infobae Perú, por su parte, brindará cobertura en directo a través de su sitio web, con información previa, relato minuto a minuto, declaraciones de los protagonistas y detalles complementarios del evento.
A qué hora juega Sporting Cristal vs Alianza Atlético por Torneo Clausura 2026
El duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético se disputará en el estadio Campeones del 36 de Sullana el viernes 21 de agosto a las 15:00 horas de Perú, Colombia y Ecuador. En Chile, Bolivia, Venezuela y Estados Unidos (Miami) arrancará a las 16:00 horas.
En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay comenzará a las 17:00 horas; mientras que en México se dará a las 14:00 horas. En España, el pitazo inicial sonará a las 22:00 horas.