Daniel Prieto, héroe de la clasificación de Alianza Atlético a semifinales de la Copa de la Liga, destacó el esfuerzo del plantel para superar a UTC

Daniel Prieto se lució con una exhibición de paradas en la tanda de penales ante UTC. - Crédito: Alianza Atlético

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Si Alianza Atlético sigue en carrera en la Copa de la Liga 2026 es por Daniel Prieto. Desde los tres maderos no solo ofreció voz de mando, también una seguridad pasmosa al neutralizar tres lanzamientos de penales de UTC en la ronda de penales. Con esa enorme exhibición, los suyos avanzaron a semifinales.

Definitivamente, la alegría y el éxtasis debe reinar en cada uno de los que integran al ‘vendaval’, pero esa sensación no invade del todo al héroe de la contienda, porque en el trámite mismo pasaron muchos apuros contra un oponente que sobre el papel es inferior.

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Alianza Atlético y UTC se enfrentaron en el primer cruce de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa de la Liga

“Esperábamos poder liquidarlo en los 90’, pero se nos complicó un poco. Comenzamos perdiendo, empatamos rápido y de ahí creo que UTC hizo un buen trabajo defensivo, no supimos cómo entrarle. Así es el fútbol y pudimos ganarle en tanda de penales”, apuntó.

Pese a esa incomodidad, Prieto ha resaltado la cohesión de la disciplina piurana para sacar adelante el choque y así estacionarse en semifinales: “Es parte del trabajo de todos los compañeros, desde el comando técnico y toda la gente que nos acompaña día a día. Es lo que rescato y lo más importante”.

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Alianza Atlético, firme a semifinales

Alianza Atlético no especuló en lo más mínimo. A pesar de que la Universidad Técnica de Cajamarca es un potencial candidato para irse a la Liga 2, lo enfrentó con la responsabilidad debida. Muestra de ello fue que el entrenador Federico Urciuoli alineó su mejor oncena.

El arco se vio custodiado por el reconocido Daniel Prieto, la defensa contó con el liderazgo del argentino Román Suárez, en el mediocampo emergió la lucidez de Jorge Del Castillo y el ataque estuvo reforzado por José María Ingratti, quien poco a poco se ha hecho del titularato en cualquier frente.

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Alianza Atlético de Sullana se convirtió en el primer semifinalista de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa de la Liga

De entrada, Alianza Atlético mostró un fútbol agresivo y pragmático en su fortín, aunque UTC no se amilanó y le agarró muy rápido el pulso. De hecho, se hizo cargo de la apertura del tanteador con una definición de Adolfo Muñoz.

Sin embargo, el ‘vendaval’ reaccionó de manera inmediata con la anotación del empate de Franchesco Flores. A partir de entonces, los piuranos dominaron a placer el lance, aunque la falta de profundidad evitó que los acercamientos se transformasen en goles. Con igualada en el luminoso, el vencedor se determinó por penales y ahí se impusieron los de Urciuoli (5-4).

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Copa de la Liga, en fase crucial

Los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 continúan este miércoles 26 de agosto con dos partidos. Sporting Cristal enfrentará a Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo, mientras que Atlético Grau se medirá ante Sport Boys en el estadio Municipal de La Matanza.

Ambos ganadores asegurarán su pase directo a las semifinales del torneo. El último cruce de esta etapa será el jueves 27, cuando ADT reciba a CD Moquegua en el estadio Unión Tarma.

El cuadro de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026.

El conjunto moqueguano sorprendió al eliminar a Deportivo Garcilaso por penales en octavos de final, convirtiéndose en revelación del certamen.

Todos los duelos podrán verse gratis por Bicolor+ en YouTube, que transmite en exclusiva el campeonato.