Perú Deportes

Daniel Prieto, héroe de la clasificación de Alianza Atlético a semifinales de la Copa de la Liga, destacó el esfuerzo del plantel para superar a UTC

El portero fue el factor diferencial del partido al neutralizar tres lanzamientos de penal, asegurando así el boleto a la ronda de cuatro mejores clubes de la Copa Caliente 2026

Daniel Prieto se lució con una exhibición de paradas en la tanda de penales ante UTC. - Crédito: Alianza Atlético
Daniel Prieto se lució con una exhibición de paradas en la tanda de penales ante UTC. - Crédito: Alianza Atlético
Guardar

Si Alianza Atlético sigue en carrera en la Copa de la Liga 2026 es por Daniel Prieto. Desde los tres maderos no solo ofreció voz de mando, también una seguridad pasmosa al neutralizar tres lanzamientos de penales de UTC en la ronda de penales. Con esa enorme exhibición, los suyos avanzaron a semifinales.

Definitivamente, la alegría y el éxtasis debe reinar en cada uno de los que integran al ‘vendaval’, pero esa sensación no invade del todo al héroe de la contienda, porque en el trámite mismo pasaron muchos apuros contra un oponente que sobre el papel es inferior.

PUBLICIDAD

Alianza Atlético y UTC se enfrentaron en el primer cruce de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026.
Alianza Atlético y UTC se enfrentaron en el primer cruce de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa de la Liga

Esperábamos poder liquidarlo en los 90’, pero se nos complicó un poco. Comenzamos perdiendo, empatamos rápido y de ahí creo que UTC hizo un buen trabajo defensivo, no supimos cómo entrarle. Así es el fútbol y pudimos ganarle en tanda de penales”, apuntó.

Pese a esa incomodidad, Prieto ha resaltado la cohesión de la disciplina piurana para sacar adelante el choque y así estacionarse en semifinales: “Es parte del trabajo de todos los compañeros, desde el comando técnico y toda la gente que nos acompaña día a día. Es lo que rescato y lo más importante”.

PUBLICIDAD

Alianza Atlético, firme a semifinales

Alianza Atlético no especuló en lo más mínimo. A pesar de que la Universidad Técnica de Cajamarca es un potencial candidato para irse a la Liga 2, lo enfrentó con la responsabilidad debida. Muestra de ello fue que el entrenador Federico Urciuoli alineó su mejor oncena.

El arco se vio custodiado por el reconocido Daniel Prieto, la defensa contó con el liderazgo del argentino Román Suárez, en el mediocampo emergió la lucidez de Jorge Del Castillo y el ataque estuvo reforzado por José María Ingratti, quien poco a poco se ha hecho del titularato en cualquier frente.

Alianza Atlético de Sullana se convirtió en el primer semifinalista de la Copa de la Liga 2026.
Alianza Atlético de Sullana se convirtió en el primer semifinalista de la Copa de la Liga 2026. Crédito: Copa de la Liga

De entrada, Alianza Atlético mostró un fútbol agresivo y pragmático en su fortín, aunque UTC no se amilanó y le agarró muy rápido el pulso. De hecho, se hizo cargo de la apertura del tanteador con una definición de Adolfo Muñoz.

Sin embargo, el ‘vendaval’ reaccionó de manera inmediata con la anotación del empate de Franchesco Flores. A partir de entonces, los piuranos dominaron a placer el lance, aunque la falta de profundidad evitó que los acercamientos se transformasen en goles. Con igualada en el luminoso, el vencedor se determinó por penales y ahí se impusieron los de Urciuoli (5-4).

Copa de la Liga, en fase crucial

Los cuartos de final de la Copa de la Liga 2026 continúan este miércoles 26 de agosto con dos partidos. Sporting Cristal enfrentará a Sport Huancayo en el estadio Alberto Gallardo, mientras que Atlético Grau se medirá ante Sport Boys en el estadio Municipal de La Matanza.

Ambos ganadores asegurarán su pase directo a las semifinales del torneo. El último cruce de esta etapa será el jueves 27, cuando ADT reciba a CD Moquegua en el estadio Unión Tarma.

El cuadro de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026.
El cuadro de cuartos de final de la Copa de la Liga 2026.

El conjunto moqueguano sorprendió al eliminar a Deportivo Garcilaso por penales en octavos de final, convirtiéndose en revelación del certamen.

Todos los duelos podrán verse gratis por Bicolor+ en YouTube, que transmite en exclusiva el campeonato.

Temas Relacionados

Daniel PrietoAlianza AtléticoCopa de la LigaUTCperu-deportes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Luizomar de Moura, exDT de Perú, clasificó a Cuba al Mundial de Vóley: “En menos de un año logró que el equipo regrese a su nivel”

El técnico brasileño, quien dirigió a la ‘bicolor’ entre 2017 y 2018, consiguió que las ‘morenas del Caribe’ vuelvan a clasificar por mérito deportivo a una Copa del Mundo

Luizomar de Moura, exDT de Perú, clasificó a Cuba al Mundial de Vóley: “En menos de un año logró que el equipo regrese a su nivel”

Universitario va a la guerra judicial: Franco Velazco denuncia por prevaricato al juez Bautista Dipaz y apunta contra Gremco

El administrador crema activó tres frentes legales simultáneos tras conocer el traslado del magistrado que emitió la medida cautelar que sacude al club merengue en Indecopi

Universitario va a la guerra judicial: Franco Velazco denuncia por prevaricato al juez Bautista Dipaz y apunta contra Gremco

Fernando Pacheco cierra su regreso a la Liga 1 2026: presentado en Deportivo Garcilaso tras una experiencia fugaz en Israel

El potente atacante nacional, de 27 años, se decantó por la propuesta del ‘pedacito de cielo’. Reforzará el aparato ofensivo aportando físico y velocidad por los extremos del campo

Fernando Pacheco cierra su regreso a la Liga 1 2026: presentado en Deportivo Garcilaso tras una experiencia fugaz en Israel

Gabriel Santana e Ian Wisdom se lesionaron durante entrenamientos: Sporting Cristal anunció parte médico de ambos jugadores

El brasileño no había sido parte de la delegación que viajó a Sullana el fin de semana; mientras que la molestia física del joven mediocampista peruano se produjo luego del compromiso en el Campeones del 36

Gabriel Santana e Ian Wisdom se lesionaron durante entrenamientos: Sporting Cristal anunció parte médico de ambos jugadores

Equipos clasificados a semifinales de la Copa de la Liga 2026: así se definen las llaves y avanza el torneo

Los cuartos de final definirán a los cuatro equipos que seguirán en carrera por el título. Revisa cómo se van conformando las llaves de la siguiente etapa del certamen

Equipos clasificados a semifinales de la Copa de la Liga 2026: así se definen las llaves y avanza el torneo
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Poder Judicial: Kenji Fujimori deberá cumplir una obra social o servicio comunitario por condena de tráfico de influencias

Poder Judicial: Kenji Fujimori deberá cumplir una obra social o servicio comunitario por condena de tráfico de influencias

Ollanta Humala inicia demanda contra el Estado y anuncia su regreso político: “No tengo límites en lo que quiera”

Keiko Fujimori declara ante la Contraloría un patrimonio que supera el millón de soles

Fenómeno El Niño: EE.UU. y Japón suman apoyo a Perú ante posible emergencia y refuerzan acciones de prevención

López Aliaga a Keiko Fujimori: “‘El chino’ solucionaba rápido, no estaba escuchando asesores y más estupideces”

ENTRETENIMIENTO

Milovan Radovic habló del fin de su matrimonio con Juliana Oxenford: “Lo intentamos con las mejores armas que teníamos hasta donde se pudo”

Milovan Radovic habló del fin de su matrimonio con Juliana Oxenford: “Lo intentamos con las mejores armas que teníamos hasta donde se pudo”

¿Quién es Milovan Radovic, exesposo de Juliana Oxenford, y que hoy tiene un romance con Vanessa Terkes?

De las pataletas al orgullo total: Christian Meier habló sin filtros cómo era Gia de niña antes de su salto a Zaca TV

Christian Meier contó qué famosos guarda en su agenda, además de Lionel Messi y Ricky Martin

Christian Meier y Gia en Zaca TV, la tierna complicidad que hay entre ambos: “Tenemos una conexión que no se ve”

DEPORTES

La radical decisión de Jordan Guivin para el duelo de Universitario vs UTC en Cajamarca: “Conozco cómo es”

La radical decisión de Jordan Guivin para el duelo de Universitario vs UTC en Cajamarca: “Conozco cómo es”

“El equipo está bien y confiado”: Carlos Desio desvela la clave del arranque de Sport Boys en el Torneo Clausura 2026

Luizomar de Moura, exDT de Perú, clasificó a Cuba al Mundial de Vóley: “En menos de un año logró que el equipo regrese a su nivel”

Universitario va a la guerra judicial: Franco Velazco denuncia por prevaricato al juez Bautista Dipaz y apunta contra Gremco

Fernando Pacheco cierra su regreso a la Liga 1 2026: presentado en Deportivo Garcilaso tras una experiencia fugaz en Israel