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La radical decisión de Jordan Guivin para el duelo de Universitario vs UTC en Cajamarca: “Conozco cómo es”

Pese a no haber ingresado al campo en lo que va del Clausura, el mediocampista crema asegura estar en su mejor nivel físico y confía en que el técnico le dará minutos en un estadio que conoce mejor que nadie en el plantel

Jordan Guivin – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 25 agosto
El volante crema lleva meses sin minutos en el Clausura, pero mantiene el ánimo intacto y pide pista para el duelo del sábado ante UTC en el estadio Héroes de San Ramón de Cajamarca. (Universitario de Deportes)
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Jordan Guivin sabe lo que es correr con el aire enrarecido de la sierra peruana. El volante central de Universitario de Deportes, que regresó al club en junio tras una destacada campaña en ADT de Tarma, lleva varias fechas del Torneo Clausura 2026 sin ver acción, pero no pierde la calma ni la convicción.

Al contrario: aguarda su turno con la certeza de que, cuando llegue, estará listo. Y el próximo desafío del conjunto crema —visitar a UTC este sábado 29 de agosto en Cajamarca— podría ser justamente esa oportunidad.

El regreso al club y la espera en el banco

Jordan Guivin – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 25 agosto
Guivin aguarda su momento en Universitario sin perder la motivación. El mediocampista, que destacó en el Apertura con ADT, asegura que está listo para aportar desde el lugar que le toque. (Raúl Chávez)

Guivin no tardó en dejar en claro cuál es su vínculo con la camiseta crema. Cuando volvió a Ate, en junio pasado, disparó una frase que se volvió viral en los círculos del fútbol peruano: aseguró que Universitario no merecía el 90 ni el 100 por ciento de su entrega, sino el 200. La declaración no fue un recurso marketero. El mediocampista limeño de 28 años la sostiene con cada entrenamiento, incluso cuando el técnico Héctor Cúper no lo convoca al once inicial.

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“Muy contento, muy feliz. Desde donde me toque, siempre voy a dar lo mejor. Físicamente estoy muy bien”, afirmó Guivin en diálogo con el periodista Raúl Chávez. La frase resume su postura: sin reclamos, sin tensión, con la vista puesta en el partido que viene.

Su trayectoria habla de un futbolista forjado en distintos contextos. Pasó por Universidad San Martín, Cienciano, el Celaya de México, Los Chankas y ADT antes de volver a la ‘U’. En el Apertura 2026, con la camiseta del conjunto tarmeño, convirtió cinco goles y se ganó el llamado del club más popular del país.

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La ventaja que nadie más tiene en el plantel

Jordan Guivin – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 25 agosto
La experiencia de Jordan Guivin en la altura podría convertirse en una ventaja para Universitario ante UTC. El volante asegura que lleva casi cuatro años jugando en escenarios de este tipo. (Universitario de Deportes)

Hay un dato que Guivin maneja con naturalidad y que puede resultar determinante para el partido del sábado: conoce la altura. No de manera superficial, sino con el cuerpo acostumbrado a ella.

“Dios quiera y me toque estar y pueda dar lo mejor. Vengo jugando en altura casi cuatro años, así que conozco”, señaló el volante, con la tranquilidad de quien sabe que ese detalle no es menor.

El estadio Héroes de San Ramón, en Cajamarca, se ubica a más de 2.700 metros sobre el nivel del mar y tiene capacidad para 18.000 espectadores. Para muchos futbolistas, ese escenario implica un ajuste físico importante durante los primeros minutos. Para Guivin, es terreno conocido. Esa experiencia acumulada en ADT —club con sede en Tarma, ciudad también enclavada en los Andes centrales— lo convierte en un recurso valioso dentro del esquema de Cúper, quien deberá resolver si lo incluye desde el arranque o lo reserva para incidir desde el banco.

Universitario llega al encuentro como segundo en la tabla del Clausura, con 13 puntos, igualado con Deportivo Garcilaso pero con peor diferencia de goles. Viene de golear 3-0 a Los Chankas en el Estadio Monumental, con un doblete de Gianluca Lapadula y un tanto de Álex Valera. El triunfo afianzó su candidatura al título, aunque la cima todavía depende de lo que hagan otros.

Un rival en crisis, pero sin subestimar

Jordan Guivin – Universitario de Deportes – Liga 1 – Perú – deportes – 25 agosto
Aunque UTC atraviesa un momento complicado en el Clausura, Guivin evita confiarse antes de la visita a Cajamarca. El mediocampista crema considera que será un rival difícil para la 'U'. (Universitario de Deportes)

UTC atraviesa uno de sus peores momentos en el campeonato. La resta de puntos por deudas lo dejó con -3 en el Clausura y apenas 10 en el acumulado, en zona de descenso. En la fecha anterior, cayó 3-1 ante Comerciantes Unidos en su propia cancha. Los números pintan a un equipo herido.

Aun así, Guivin no cae en la trampa de la confianza excesiva. “Un rival que por ahí no la está pasando bien, pero como todo rival va a ser difícil”, advirtió el volante, con una lectura que refleja madurez futbolística más que diplomacia de vestuario.

El partido está programado para las 15:30 horas (hora peruana) del sábado 29 de agosto y se podrá seguir por L1 MAX. Para Universitario, tres puntos en Cajamarca significarían dar un paso firme hacia el liderato. Para Guivin, podría ser el momento en que su espera termine y su cuerpo —entrenado durante años para rendir en las alturas— vuelva a hablar por él sobre el césped.

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