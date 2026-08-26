“El equipo está bien y confiado”: Carlos Desio desvela la clave del arranque de Sport Boys en el Torneo Clausura 2026

El director técnico argentino ha logrado que el conjunto 'rosado' ocupe los puestos de protagonismo luego de varias temporadas relegado en la parte de abajo de las clasificaciones. Crédito: YouTube Entre Bolas.

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Sport Boys atraviesa uno de sus mejores momentos de los últimos años en el Torneo Clausura 2026. El conjunto ‘rosado’ ocupa la cuarta posición con 11 puntos en seis jornadas disputadas, a dos unidades de los líderes Deportivo Garcilaso y Universitario, y llega a esta instancia con el impulso de haber goleado 5-1 a Cienciano en el Estadio Miguel Grau del Callao. Por esa actuación, el director técnico Carlos Desio fue elegido el mejor entrenador de la sexta fecha del certamen.

En declaraciones brindadas a ‘Entre Bolas’ en las inmediaciones del aeropuerto Jorge Chávez, Desio atribuyó el buen momento del equipo a la confianza que generan los resultados, y remarcó que la base siempre es la misma: proponer y ser protagonistas en cada partido. “Si nosotros somos protagonistas, vamos a tener muchas más oportunidades de ganar. El equipo está bien, está confiado, y por eso creo que es la clave de estos resultados”, sintetizó.

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El argentino de 53 años, nacido en Corral de Bustos, llegó al club chalaco en marzo de 2026 tras pasar por Binacional, Sport Huancayo, Alianza Atlético, ADT y Cienciano en la Liga 1. Su historial en el fútbol peruano lo convierte en uno de los técnicos extranjeros con mayor conocimiento del torneo local.

Carlos Desio, el arquitecto de un Sport Boys que ilusiona al Callao. Crédito: Diario Viral.

El DT también se refirió al partido de Copa de la Liga ante Atlético Grau que el equipo tiene por delante antes del duelo liguero frente a Sporting Cristal. Señaló que es parte de la programación prevista y que el objetivo inmediato es clasificar a la siguiente ronda. “Vamos a enfrentar a un rival que ya jugamos, lo conocemos, ellos nos conocen, en una plaza muy difícil, pero nosotros tenemos que hacer lo nuestro”, afirmó sobre la visita a La Matanza.

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Christian Cueva y Carlos Zambrano no viajan a La Matanza

Para los cuartos de final de la Copa de la Liga Caliente 2026 ante Atlético Grau este miércoles 26 de agosto en el Estadio Municipal de La Matanza, Desio confirmó las bajas de Christian Cueva y Carlos Zambrano por sobrecarga física. Ambos jugaron 60 minutos ante Cienciano, al igual que Oslimg Mora y Matías Llontop, y el cuerpo técnico decidió preservarlos a último momento pensando en el compromiso del fin de semana.

“Priorizamos guardarlos para el partido siguiente”, explicó el entrenador, quien dejó en claro que, si bien la Copa Caliente tiene su importancia, el Clausura es la prioridad de la temporada. “Nosotros tenemos que hacer un buen Clausura, que eso nos va a llevar copa”, sentenció. El técnico, que en 2022 estuvo cerca de alzarse con el Torneo Apertura al frente de Sport Huancayo al quedar segundo en la tabla, conoce bien el peso de administrar un plantel en competencias simultáneas.

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Una tarde soñada para Sport Boys en el Callao. El equipo rosado remontó un marcador adverso y aplastó a Cienciano con un 5-1 inolvidable. Jesús Erustes fue la figura indiscutible del partido al anotar un póker de goles. ¡No te pierdas el resumen completo! | L1MAX

El duelo ante Sporting Cristal por Liga 1

El plato fuerte de la semana llegará el domingo 30 de agosto, cuando Sport Boys reciba a Sporting Cristal a las 15:30 horas en el Estadio Miguel Grau del Callao por la séptima fecha del Torneo Clausura. El historial pesa: los ‘rosados’ no le ganan a los ‘celestes’ desde el 27 de septiembre de 2007, cuando se impusieron 3-0 en el Clausura de aquel año.

Desio no esquiva el dato, pero tampoco lo magnifica. Reconoció que llevan mucho tiempo sin ganarle al rival, aunque recordó que las rachas están para cortarse, del mismo modo que hacía años el equipo no anotaba cinco goles en un solo partido. Anticipó un duelo entretenido entre dos equipos que saldrán a proponer fútbol, y advirtió que Sporting Cristal es un grande del Perú con jugadores de calidad.

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“Ojalá que nos toque cortar esa racha, sumar de a tres, que es lo que vamos a ir a buscar, porque necesitamos estar en lo más alto. Y para estar en lo más alto tenés que sumar”, cerró. El técnico, que en 2017 fue asistente de Pablo Aimar en la Selección Argentina Sub-17, tiene en este duelo ante los ‘cerveceros’ su examen más exigente desde que asumió el mando del conjunto chalaco.

Sporting Cristal se enfrentará a Sport Boys por la fecha 7 del Torneo Clausura 2026.