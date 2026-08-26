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Luizomar de Moura, exDT de Perú, clasificó a Cuba al Mundial de Vóley: “En menos de un año logró que el equipo regrese a su nivel”

El técnico brasileño, quien dirigió a la ‘bicolor’ entre 2017 y 2018, consiguió que las ‘morenas del Caribe’ vuelvan a clasificar por mérito deportivo a una Copa del Mundo

Luizomar de Moura, exDT de Perú, clasificó a Cuba al Mundial de Vóley.
Luizomar de Moura, exDT de Perú, clasificó a Cuba al Mundial de Vóley. Crédito: FPV
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Una noticia que seguramente llamará la atención de los aficionados al vóley en Perú tiene como protagonista a un viejo conocido. Luizomar de Moura, exentrenador de la selección nacional, consiguió llevar a Cuba al Mundial de Vóley 2027, luego de que las ‘morenas del Caribe’ derrotaran 3-0 a México en los cuartos de final del Campeonato Continental NORCECA 2026.

La selección cubana se impuso 3-0, con parciales de 25-21, 25-19 y 25-20, y con su clasificación a las semifinales aseguró uno de los tres boletos que entrega el certamen de la región a la próxima cita mundialista. El equipo de Luizomar enfrentará a Canadá por un lugar en la final.

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La clasificación supone un importante paso adelante para Cuba, que busca recuperar el protagonismo internacional que tuvo durante décadas. También representa un nuevo espaldarazo para el técnico brasileño, quien asumió el mando de la selección en agosto de 2025 con el objetivo de reconstruir el equipo y devolverlo progresivamente a la élite del voleibol femenino.

El gran impacto de Luizomar en Cuba

En menos de un año al frente de la selección cubana, Luizomar ya empieza a dejar su sello. Frente a México, su escuadra mostró mayor solidez y consiguió imponerse con autoridad. Cuba terminó con ventaja en ataque 45-40, bloqueo 8-6 y servicios directos 2-1, además de cometer menos errores que su rival: 13 frente a los 20 de las mexicanas.

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La principal figura del encuentro fue Yalain Regla de la Peña, quien terminó con 17 puntos. También destacaron Evilania Martínez y Diaris Pérez, ambas con 12 unidades, para completar una actuación colectiva que permitió a las cubanas resolver el partido en sets corridos.

Luizomar de Moura dirige a Cuba desde el año pasado.
Luizomar de Moura dirige a Cuba desde el año pasado. Crédito: Norceca

Tras la victoria, Luizomar valoró la ejecución de su planteamiento y el rendimiento de sus dirigidas. “Tácticamente jugamos muy bien. Estoy muy orgulloso de mis chicas”, señaló el entrenador brasileño.

El rendimiento de Cuba también recibió elogios desde el otro lado de la red. Nicola Negro, entrenador de México, reconoció la superioridad de las ‘morenas del Caribe’ y destacó el impacto que ha tenido el brasileño desde su llegada.

“Las sensaciones que teníamos para este encuentro eran positivas, pero hoy merecíamos esta lección de Cuba. Felicito a Luizomar, que en menos de un año de trabajo ha logrado que Cuba regrese a su nivel de juego”, resaltó.

Cuba vuelve al Mundial por mérito deportivo

La clasificación tiene un valor especial para las ‘morenas del Caribe’. Cuba fue una de las grandes potencias del voleibol femenino y participó en todos los Mundiales desde 1970 hasta 2018.

Después de quedar fuera de la clasificación deportiva para el Mundial 2022, la selección atravesó un periodo complicado marcado por el recambio generacional y la pérdida de protagonismo en la región.

Para la edición de 2025, Cuba regresó al Mundial mediante una invitación relacionada con su posición en el ranking FIVB y la ampliación del torneo a 32 equipos. Ahora la historia es diferente: el boleto para 2027 lo consiguió dentro de la cancha, al avanzar a las semifinales del Continental NORCECA.

Luizomar de Moura y sus dirigas tras conseguir la clasificación al Mundial de Vóley.
Luizomar de Moura y sus dirigas tras conseguir la clasificación al Mundial de Vóley. Crédito: Norceca

El recuerdo de Luizomar en Perú

Para los aficionados peruanos, el logro de Luizomar inevitablemente remite a su etapa al frente de la ‘bicolor’. El brasileño fue presentado como entrenador de la selección femenina en enero de 2017, con un proyecto de cuatro años que tenía como uno de sus principales objetivos la clasificación a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Sin embargo, su proceso terminó antes de lo previsto. En mayo de 2018, dejó el cargo tras diferencias con la dirigencia de la Federación Peruana de Vóley.

Durante su paso por Perú, Luizomar dirigió a la selección en distintas competencias internacionales y dejó como uno de sus partidos más recordados el enfrentamiento ante Polonia en el World Grand Prix 2017. Años después, el propio entrenador recordó aquel encuentro y también destacó el talento de Ángela Leyva, una de las principales figuras que tuvo bajo su conducción.

Ahora, lejos de la ‘bicolor’, Luizomar afronta un nuevo desafío y ya consiguió uno de los primeros grandes objetivos de su proyecto. Cuba está nuevamente clasificada al Mundial 2027 y el técnico brasileño buscará seguir devolviendo a las históricas ‘morenas del Caribe’ al primer nivel internacional.

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