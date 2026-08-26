Maruja Ostolaza, pentacampeona sudamericana con Perú, habla firme sobre los rechazos a la selección: “No hay honor más grande”

Maruja Ostolaza, leyenda del vóley peruano, recuerda lo que significa representar a Perú: “No hay honor más grande”. Crédito: Composición Infobae

Guardar

Maruja Ostolaza es una de las grandes protagonistas de la época dorada del vóley peruano. Integrante de aquella selección que dominó Sudamérica durante la década de 1970, la histórica voleibolista fue pentacampeona sudamericana con la ‘bicolor’ y formó parte de una generación que convirtió la disciplina, el trabajo y el compromiso en pilares para competir al máximo nivel.

En conversación con ‘La Cátedra Deportes’, Ostolaza recordó aquellos años y explicó qué significaba para ella y sus compañeras representar al Perú. Para la exvoleibolista, vestir la camiseta nacional no era una obligación más dentro de la carrera deportiva, sino un privilegio que exigía entrega absoluta. “No hay honor más grande que el representar a tu patria. ¿Y por qué se juega? Se juega por la gloria”, sostuvo.

PUBLICIDAD

La histórica jugadora explicó que una de las grandes particularidades de los deportes colectivos es que el rendimiento individual termina repercutiendo en todo el grupo. Por ello, recordó una de las principales enseñanzas que recibió bajo la conducción del recordado entrenador japonés Akira Kato.

“¿Qué tienen los deportes grupales que nos hacen tan emocionante? No solamente eres tú, están jugando muchas personas. Si una va a entrenamiento a flojear, todo el entrenamiento se vuelve malo. Y eso nos enseñó Akira”, señaló.

La histórica jugadora peruana recordó los valores que aprendió bajo las órdenes de Akira Kato y comparó aquella época con la realidad que vive actualmente la selección. (Video: La Cátedra Deportes)

“Entrenar es jugar”

Maruja Ostolaza también recordó la exigencia con la que trabajaba aquella selección. Para su generación, cada práctica debía ser asumida como si se tratara de un partido oficial. “Tienes que tener un compromiso tan grande con tu patria que tienes que ir todos los días, pero al mil. Nosotros aprendimos que entrenar es jugar”, manifestó.

PUBLICIDAD

La histórica jugadora explicó que incluso los errores durante las prácticas eran tomados con la misma seriedad que en una competencia. “Yo estoy jugando cuando estoy entrenando y si pierdo un balón es como si estuviera jugando un partido. Entonces, para nosotros el objetivo principal es que el balón no caiga al piso”, agregó.

Ese compromiso, según Ostolaza, también se formaba desde casa. “Las chicas que estábamos en ese momento veníamos de familias tan constituidas de tanto amor por la patria”, recordó. En su caso, destacó la influencia de su padre y cómo desde pequeña aprendió a valorar la responsabilidad de representar al país.

PUBLICIDAD

Una generación que marcó el camino

Al llegar a la selección, Ostolaza encontró un grupo con un elevado nivel técnico y una exigente preparación física. “Yo cuando llegué a la selección, la verdad encontré un grupo de altísimo nivel técnico”, recordó. También destacó el trabajo del preparador físico, a quien calificó como “una maravilla” por su capacidad para desarrollar diferentes aspectos de la preparación atlética.

“Nos enseñó a dominar las colchonetas, las ligas, el atletismo completito; es decir, era un mago con la preparación atlética (...) Llegamos a tener un nivel altísimo”, sostuvo.

Selección peruana de los 70's con Maruja Ostolaza en la izquierda. Crédito: Manos Morenas del Vóley Peruano

Ese estándar fue posteriormente heredado por figuras como Cecilia Tait, Gina Torrealva, Cenaida Uribe, Rosa García y Natalia Málaga, quienes encontraron una estructura de trabajo que ya había sido construida.

PUBLICIDAD

Sin embargo, Ostolaza considera que esa continuidad se perdió con los años. Recordó a Anacé Carrillo, integrante de su misma promoción, como una de las últimas jugadoras de aquel grupo que permaneció en el proceso. “Creo que les enseñó todo lo que nosotros habíamos hecho (...) pero eso se perdió, porque no se trabajó jamás desde el 82 para adelante”, lamentó.

Perú perdió terreno

Maruja Ostolaza también comparó el presente de Perú con el crecimiento de otras selecciones sudamericanas. “Miren cómo ha mejorado Colombia, cómo ha mejorado Argentina, Brasil ya nos lleva como 20 años de trabajo en la VNL. Brasil es una locura lo que juega”, afirmó.

PUBLICIDAD

La reflexión cobra especial importancia al recordar que Perú conquistó cinco títulos sudamericanos consecutivos, superando incluso a Brasil durante aquella etapa. “Yo me siento privilegiada de ser parte de ese logro, ganándole a Brasil en gran forma porque nosotros trabajábamos durísimo”, manifestó.

Para la histórica voleibolista, el contraste con el presente es evidente: “Hoy en día se han cambiado los papeles”.

Ostolaza, quien también fue olímpica con Perú en Montreal 1976, considera que recuperar aquella mentalidad de trabajo y compromiso es indispensable para que la ‘bicolor’ vuelva a competir al más alto nivel.