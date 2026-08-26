Perú

Minsa premia a ganadores de “Bebé Mamoncito 2026” y destaca la importancia de la lactancia materna en el desarrollo infantil

La ceremonia se realizó en el Hospital San Bartolomé durante la Semana de la Lactancia Materna y reconoció a seis bebés en dos categorías

Dos mujeres sentadas sostienen en sus brazos a sendos bebés que llevan coronas decorativas y bandas distintivas
Madres sostienen a sus bebés coronados durante la premiación del concurso Bebé Mamoncito, organizado por el Ministerio de Salud en el marco de la Semana de la Lactancia Materna. (MINSA)
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En el marco de las actividades por la Semana de la Lactancia Materna, el Ministerio de Salud (Minsa) premió a los ganadores del concurso “Bebé Mamoncito 2026”, realizado en el Hospital Nacional Docente Madre-Niño San Bartolomé. La iniciativa busca promover y reconocer la importancia de la lactancia materna para el crecimiento y desarrollo saludable de los niños.

El ministro de Salud, Luis Dyer, participó en la ceremonia y compartió con las madres y sus bebés. Durante el evento, destacó el compromiso de las madres con esta práctica y resaltó que la lactancia materna constituye el mejor alimento durante los primeros meses y años de vida, informó Andina Noticias.

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Un grupo de madres con sus bebés y personal de salud posan con cajas de premios frente a una banderola institucional de EsSalud
Madres galardonadas y personal médico participan en la premiación del concurso Bebé Mamoncito para promover la lactancia materna en Lima. (MINSA)

Seis bebés fueron reconocidos en dos categorías

El concurso contó con dos categorías. En el grupo de 0 a 6 meses, el primer lugar fue para Lía Guaylluco Llauce Mateus, de 3 meses; el segundo puesto correspondió a Aimara Malqui Guillén, de 5 meses; mientras que el tercer lugar fue para Jheron Valcillo Marques, de apenas 10 días de nacido.

En la categoría de 6 meses a 2 años, el primer puesto fue para Mitos Mateo Elías Zevallos, seguido por Athos Antoares Prieto Huerta, quien obtuvo el segundo lugar. El tercer puesto correspondió a Shania Escarmain Chilon. La actividad permitió reconocer a las familias que mantienen y promueven la lactancia materna.

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Varias mujeres sostienen bebés en brazos y muestran carteles con mensajes sobre la lactancia materna durante un evento público
Madres de familia y personal de salud celebran la premiación del concurso Bebé Mamoncito en el marco de la Semana de la Lactancia Materna en Perú. (MINSA)

Lactancia materna brinda nutrientes y protección

Durante la ceremonia, el titular del Minsa felicitó a las madres por mantener la lactancia materna exclusiva, práctica que proporciona los nutrientes que el bebé necesita durante sus primeros meses de vida. Además, la leche materna contiene componentes que contribuyen al fortalecimiento del sistema inmunológico.

Según Andina Noticias, la lactancia ayuda a proteger a los niños frente a infecciones respiratorias y gastrointestinales y favorece un adecuado desarrollo durante los primeros años. A estos beneficios se suma el fortalecimiento del vínculo afectivo entre la madre y el bebé.

Una madre sostiene a un bebé coronado entre un hombre con gafas y una mujer con chaqueta estampada ante la bandera de Perú
El ministro de Salud, Luis Dyer, y la diputada Cecilia Chacón acompañan a una madre y su bebé premiado en el concurso Bebé Mamoncito en Lima. (MINSA)

Minsa recomienda mantener la lactancia hasta los dos años o más

El Minsa recomienda iniciar la lactancia materna durante la primera hora de vida y mantenerla de manera exclusiva durante los primeros seis meses. Después de ese periodo, aconseja continuar con la lactancia junto con la alimentación complementaria hasta los dos años o más, de acuerdo con las recomendaciones de salud.

Con actividades como “Bebé Mamoncito”, el Ministerio de Salud busca continuar promoviendo esta práctica y fortalecer acciones orientadas a garantizar un inicio saludable de la vida tanto para la madre como para su bebé. La ceremonia contó también con la presencia de la diputada Cecilia Chacón.

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