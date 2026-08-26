Capturan a ‘Maestro Rochi’, presunto principal abastecedor de droga de ‘Los Fantasmas del Norte’: tenía antecedentes por narcotráfico

Luis Eduardo Vera Sansoni, de 68 años, alias ‘Maestro Rochi’, fue detenido en una vivienda de la urbanización El Sol de Carabayllo. Composición: Infobae

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La Policía Nacional del Perú (PNP) capturó en Carabayllo a Luis Eduardo Vera Sansoni, de 68 años, alias ‘Maestro Rochi’, señalado como presunto cabecilla de la organización criminal ‘Los Fantasmas del Norte’. El operativo estuvo a cargo de agentes del Escuadrón Verde y permitió intervenir una vivienda ubicada en la urbanización El Sol de Carabayllo.

De acuerdo con la información policial, el grupo se dedicaba al tráfico ilícito de drogas y utilizaba el inmueble para almacenar sustancias que luego eran distribuidas en distintos puntos de la zona norte de Lima. Durante la intervención, los agentes encontraron diferentes tipos de droga, además de un arma de fuego y otros elementos vinculados a esta actividad.

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La investigación policial también atribuye a Vera Sansoni un papel central en la distribución de los estupefacientes. Según los agentes, el detenido contaba con antecedentes por tráfico ilícito de drogas y registraba ingresos previos al penal de Lurigancho por este delito.

El operativo también permitió intervenir a otros dos presuntos integrantes de la organización: un hombre de 30 años y una adolescente de 16. El primero fue señalado por la PNP como encargado de realizar entregas de droga, aunque durante la intervención negó formar parte de la banda.

Policía interviene a presunto cabecilla en Carabayllo

Los agentes del Escuadrón Verde ingresaron a una vivienda de la urbanización El Sol de Carabayllo como parte del operativo contra ‘Los Fantasmas del Norte’. En el lugar fue detenido Vera Sansoni, a quien la Policía identifica como presunto líder de la organización.

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El coronel PNP Carlos Alcántara Obregón, jefe del Escuadrón Verde, señaló que el detenido cuenta con antecedentes relacionados con el tráfico ilícito de drogas y registros de reclusión en el penal de Lurigancho.

“Alias ‘Roshi’ tendría una actividad criminal recurrente en lo que es tráfico ilícito de drogas, ya que había estado recluido en el penal Lurigancho desde el 2016 en varias oportunidades. Él era el encargado de almacenar la droga y designar a dónde se iba a distribuir”, refirió el oficial.

La versión policial ubica a Vera Sansoni como la persona que recibía los estupefacientes y determinaba los puntos donde debían ser entregados. Esta función lo habría colocado en una posición de mando dentro de la estructura investigada.

Incautan cocaína, pasta básica y marihuana

La PNP lo señala como presunto encargado de recibir, almacenar y determinar los puntos de distribución de los estupefacientes Difusión

Durante el allanamiento, los policías encontraron siete ladrillos que contenían pasta básica de cocaína y clorhidrato de cocaína. Además, se reportó la incautación de más de un kilo y medio de marihuana.

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Entre los objetos encontrados también figuraron 10 000 ketes de droga, presentaciones pequeñas destinadas a la distribución. La cantidad decomisada fue incorporada como parte de las evidencias recogidas durante la intervención policial.

El operativo incluyó además el decomiso de un arma de fuego, municiones, dos cacerinas y una balanza. Este último objeto es considerado por los agentes como un elemento presuntamente utilizado para pesar los estupefacientes antes de su distribución.

Detienen a presunto encargado de las entregas

Además de alias ‘Maestro Rochi’, los agentes intervinieron a un hombre de 30 años identificado como Marlon Mendoza Salinas, alias ‘Gil’. La Policía lo señala como presunto encargado de trasladar y entregar los paquetes de droga.

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Durante la intervención, el detenido negó formar parte de ‘Los Fantasmas del Norte’. Según la información policial, sostuvo que su actividad consistía en llevar pedidos de Temu y rechazó la acusación relacionada con la organización criminal.

En el operativo también fue intervenida una adolescente de 16 años. Su participación quedó dentro de las diligencias efectuadas por las autoridades tras la intervención del inmueble.

Seguimiento policial permitió ubicar a la organización

Según la investigación de la PNP, el operativo se produjo después de labores de seguimiento realizadas por el Escuadrón Verde. Los agentes ubicaron el inmueble de Carabayllo como uno de los puntos vinculados con las actividades atribuidas a ‘Los Fantasmas del Norte’.

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La Policía sostiene que Vera Sansoni retomó sus actividades relacionadas con el tráfico de drogas después de sus anteriores periodos de reclusión. El coronel Carlos Alcántara Obregón precisó que el detenido registraba antecedentes por este delito y que su función dentro de la organización estaba relacionada con el almacenamiento y distribución de los estupefacientes.

El caso quedó bajo conocimiento de la Dirandro de San Isidro, donde se realizan las diligencias para determinar la responsabilidad de cada uno de los intervenidos y establecer el alcance de la organización investigada.