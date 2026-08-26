Alejandra Baigorria en polémica mundial: su video es vinculado con influencers que exponen la pobreza infantil en África “para ganar clics”

La influencer peruana Alejandra Baigorria se ha visto envuelta en una polémica internacional. Un video de su viaje a África, donde realizó donaciones, ha sido utilizado para criticar a creadores de contenido que presuntamente lucran con la pobreza. Video: Willax TV / Un día en el mall

Guardar

Un video que Alejandra Baigorria publicó hace tres meses en sus redes sociales fue utilizado por el medio internacional DW Español como ejemplo de la práctica de influencers que muestran a niños africanos en situación de pobreza para generar interacciones digitales. La publicación del canal alemán, difundida el 25 de agosto, se viralizó en el Perú y reabrió un debate que ya había surgido cuando la empresaria viajó a Malawi, en el continente africano, en mayo de este año.

El contenido de DW Español se enmarca en el contexto de una medida adoptada en Burkina Faso, país del África Occidental, donde la junta militar que encabeza el capitán Ibrahim Traoré aprobó el 2 de julio de 2026 un decreto que prohíbe la difusión de imágenes o videos de beneficiarios de ayuda humanitaria cuando puedan resultar explotadores o denigrantes.

PUBLICIDAD

La norma fue impulsada por la ministra de la Familia y la Solidaridad, Passowendé Pélagie Kaboré, y apunta directamente a lo que las autoridades burkinesas denominaron poverty porn o “pornografía de la pobreza”: la práctica de mostrar a personas en situación de vulnerabilidad mientras reciben alimentos, dinero u otros bienes, con el fin de generar visualizaciones y seguidores en plataformas digitales.

El informe de DW Español que puso a Baigorria en el centro del debate global

DW Español incluyó en su informe uno de los videos que Baigorria compartió durante su estadía en Malawi, donde aparecía junto a niños de comunidades en extrema vulnerabilidad. En el material del medio alemán, los rostros de los menores aparecen difuminados para no exponerlos. “La junta militar que gobierna el país ha prohibido el uso de imágenes y videos de beneficiarios de ayuda humanitaria que puedan resultar explotadores o denigrantes”, señaló el medio en su publicación.

PUBLICIDAD

DW Español vinculó un video de Alejandra Baigorria con el debate sobre influencers que muestran pobreza infantil en África para ganar clics.

El decreto de Burkina Faso va más allá de las imágenes. Exige que las organizaciones humanitarias y los voluntarios que operen en el país cuenten con acreditación oficial, y establece que toda campaña de recaudación de fondos requiere autorización previa del Ministerio de Familia y Solidaridad. Las organizaciones no gubernamentales (ONG) que incumplan la normativa se exponen a la suspensión temporal o disolución, mientras que los creadores de contenido individuales pueden enfrentar multas, expulsión del país y restricciones de ingreso al territorio burkinés.

La ministra Kaboré explicó el alcance de la medida en declaraciones recogidas por distintos medios internacionales: “El decreto también nos permitirá regular la comunicación en torno a las decisiones que muy a menudo se realiza en la ignorancia total de imagen y la dignidad de los beneficiarios. Por ejemplo, ahora está prohibido mostrar la imagen de personas vulnerables detrás de sacos de arroz, sacos de mijo y bidones de aceite que se están distribuyendo sobre el terreno.”

PUBLICIDAD

El programa ‘Un día en el mall’ de Willax TV, conducido por Valeria Flórez y Andrea Arana, abordó la polémica y defendió las intenciones de la empresaria peruana. “Han usado justo el video de Alejandra Baigorria en un video que ha dado la vuelta al mundo, literal la vuelta al mundo, para decir que este tipo de grabaciones y filmaciones mediante las donaciones no se pueden volver a realizar”, afirmó Arana en el espacio televisivo.

Flórez fue en la misma línea al descartar cualquier mala intención por parte de la influencer: “Estoy segura que Alejandra no lo ha hecho con una mala intención. No lo ha hecho con la intención de lucrar, pero lamentablemente han utilizado un pedacito del video y lógicamente se presta también para que la gente pueda pensar eso”.

PUBLICIDAD

Alejandra Baigorria viaja a Malawi como parte de una misión humanitaria para combatir la desnutrición infantil en África.

Arana añadió: “Hay gente que lucra por las vistas. O sea, sí llevan la donación, pero ¿qué hacen? Las reproducciones y las vistas es algo atractivo para sus redes.”

El viaje a Malawi y la misión humanitaria

Baigorria viajó a Malawi en mayo de 2026 como embajadora de la empresa de belleza Nu Skin, en el marco de una de las iniciativas humanitarias más grandes de la compañía a nivel mundial. La campaña consiste en la distribución de bolsas nutricionales denominadas ‘Vitameal’, que contienen vitaminas y nutrientes esenciales para niños en situación de vulnerabilidad. Malawi fue elegido por sus alarmantes índices de desnutrición infantil.

Antes de partir, la empresaria explicó el propósito del viaje a través de sus redes sociales: “Me voy a una aventura dura porque veremos la realidad de muchas partes como esta que viven en situaciones difíciles como la desnutrición infantil. Esta fuerza del bien creada por Nu Skin es lo más lindo del cual me volví embajadora. Me voy con el corazón arrugadito para ayudar”, escribió en sus historias de Instagram en ese momento.

PUBLICIDAD

La empresaria también detalló el mecanismo de la campaña: “Apoyamos todos los de Nu Skin, de todas partes del mundo, comprando estas bolsas de Vitameal para que lleguen a distintos lugares donde hay desnutrición. Es uno de los países que tiene el mayor porcentaje de desnutrición infantil y es uno de los países que eligió Nu Skin para ser una de sus actividades humanitarias más grandes”, indicó Baigorria.

Alejandra Baigorria documenta su emocionante viaje a África, que comienza con compras de última hora y se transforma en una misión humanitaria para ayudar a niños en situaciones difíciles. Acompáñala en esta aventura inspiradora. Video: Instagram Alejandra Baigorria

Durante su estadía en el continente africano, la exchica reality de ‘Esto es guerra’ compartió fotografías y videos de su convivencia con los niños de las comunidades visitadas, así como de las actividades de entrega de alimentos.

PUBLICIDAD

Reacciones divididas y ausencia de pronunciamiento de Baigorria

La aparición del video de Baigorria en el informe de DW Español no implica una acusación directa del medio contra la empresaria peruana. Su contenido fue presentado como parte de una discusión más amplia sobre la práctica de mostrar situaciones de extrema vulnerabilidad en redes sociales. Aun así, la inclusión generó nuevas reacciones en el entorno digital peruano.

Las conductoras de ‘Un día en el mall’ fueron explícitas al lamentar que el video de Baigorria haya sido seleccionado para ilustrar el reportaje. “Qué pena por ella que hayan usado justo su video, pero bueno, para aquellos que sí lo hacían con otra intención, se les acabó la mamadera. Vayan a donar, háganlo de corazón y no publiquen nada”, sostuvo Arana.

PUBLICIDAD

Flórez agregó: “No creo que ella tenga que pronunciarse ni absolutamente nada, aunque estoy segura que hay muchas personas que de repente le deben estar tirando malos comentarios.”