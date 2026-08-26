Perú

ATU proyecta nueva red de transporte en Lima y Callao con 16 obras y una inversión de US$32 mil millones

La autoridad también apuesta por optimizar vías existentes, como la avenida Arequipa, para mejorar los tiempos de viaje sin ejecutar nuevas obras

Estación de transporte intermodal con buses amarillos, un tren urbano, pasajeros en los andenes y cabinas de teleférico al fondo
La Autoridad de Transporte Urbano proyecta un plan de infraestructura para integrar los trenes, buses y teleféricos de Lima y Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao (ATU) proyecta una nueva red de transporte que permita integrar el Metro, el Metropolitano, los corredores, los teleféricos y el transporte convencional. La propuesta busca responder al crecimiento de nuevas zonas de la capital y anticipar la demanda futura de viajes, con el objetivo de reducir los tiempos de desplazamiento de los usuarios.

El presidente ejecutivo de la ATU, David Hernández, presentó la cartera de proyectos de la institución durante la Reunión de Comités organizada por la Sociedad Nacional de Construcción e Infraestructura (SNCi). Según informó Andina Noticias, el funcionario destacó la necesidad de consolidar un sistema en el que los distintos modos de transporte funcionen de manera articulada.

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Dentro del Plan de Movilidad Urbana (PMU), la entidad ha priorizado 16 proyectos de infraestructura vinculados al sistema ferroviario urbano, el transporte convencional y los teleféricos. Entre las iniciativas figuran la ampliación de la Línea 1 y el desarrollo de las líneas 3, 4 y 7 del Metro de Lima y Callao, además de la modernización del Metropolitano, un nuevo Centro de Control Operativo y cinco proyectos de teleféricos.

Cabinas rojas de teleférico suspendidas en cables sobre un barrio residencial de casas de ladrillo y una autopista
Varias cabinas del sistema de teleféricos proyectado por la ATU sobrevuelan un sector residencial sobre laderas en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Proyectos buscan ampliar la cobertura del transporte

La planificación de la ATU contempla una inversión estimada de US$32 mil millones y proyecta hacia 2045 una red de transporte de mayor alcance. El PMU considera 177 kilómetros de Metro distribuidos en nueve líneas, 113 kilómetros de BRT, 47 kilómetros de teleféricos y 792 kilómetros de corredores de buses.

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La propuesta también toma en cuenta el crecimiento urbano de sectores como Pachacútec y Mi Perú, en el Callao. En ese escenario, la futura Línea 7 del Metro busca mejorar la conexión de estas zonas con el resto de la red, mediante su interconexión con el Ramal de la Línea 4 y, posteriormente, con la Línea 2.

Asimismo, la ATU proyecta la Línea 9 del Metro para fortalecer la conectividad con el nuevo Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. Esta infraestructura permitirá articular el terminal aéreo con otras líneas de la red y facilitar los desplazamientos de pasajeros desde distintos puntos de Lima y Callao, informó Andina Noticias.

Un tren eléctrico en vía elevada, buses amarillos en una avenida con tráfico y cabinas de teleférico sobre un cerro con viviendas
El Plan de Movilidad Urbana de la ATU proyecta la integración del Metro, buses y teleféricos para Lima y Callao. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Modernización de Línea 1 y Metropolitano

Entre las obras priorizadas también figura la ampliación de la Línea 1, con intervenciones destinadas a incrementar su capacidad, eficiencia y seguridad. El proyecto contempla incorporar nueva flota hasta alcanzar 92 trenes, realizar mejoras en 26 estaciones, ampliar patios y modernizar subestaciones eléctricas y el centro de control.

En paralelo, se plantea la modernización del Metropolitano, con intervenciones dirigidas a mejorar su infraestructura y capacidad operativa. A ello se suma la creación de un Centro de Control Operativo que permitirá avanzar hacia una gestión integrada de los diferentes servicios que conforman el Sistema Integrado de Transporte de Lima y Callao.

Este centro permitirá centralizar progresivamente el monitoreo y la gestión operacional del Metro, el Metropolitano, los corredores complementarios y los futuros teleféricos. Además, tendrá entre sus objetivos fortalecer la atención de incidentes, mejorar la información entregada a los usuarios y reforzar la seguridad del sistema.

Una estación de tren elevado con un tren rojo y blanco, una terminal de autobuses en el nivel inferior y un teleférico sobre una colina
La Autoridad de Transporte Urbano para Lima y Callao plantea unificar el Metro, el Metropolitano y los teleféricos en un sistema integrado de movilidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

ATU busca aprovechar infraestructura existente

La estrategia de la ATU no se limita a la construcción de nuevas obras. Hernández también resaltó la importancia de aprovechar de manera más eficiente la infraestructura que ya existe en la ciudad. Como ejemplo, mencionó el plan piloto del Carril Bus Bidireccional Arequipa, actualmente en funcionamiento para priorizar la circulación de los buses del corredor Azul.

Según explicó el funcionario, esta medida busca mejorar los tiempos de viaje en una de las principales avenidas de Lima sin necesidad de realizar una nueva inversión en infraestructura. La experiencia forma parte de la búsqueda de alternativas que permitan optimizar la operación del transporte público y generar condiciones para que más ciudadanos opten por dejar sus vehículos particulares.

Buses azules circulan por un carril exclusivo marcado en la pista, junto a filas de automóviles y personas caminando por la acera
Los buses del Corredor Azul transitan por el carril exclusivo de la Avenida Arequipa como parte de las medidas de optimización del transporte público en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

De esta manera, la ATU plantea combinar nuevas obras de gran escala con la optimización de infraestructura existente para avanzar hacia un sistema de transporte integrado. La planificación contempla atender el crecimiento urbano de Lima y Callao, ampliar la cobertura de los servicios y mejorar las condiciones de movilidad de los usuarios durante las próximas décadas.

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