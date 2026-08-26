Sebastián Aranda cada vez más cerca de la Conference League con el FK Auda: lo que tiene pasar para meterse al torneo europeo

El lateral peruano completó casi 80 minutos en el Estadio Skonto y fue parte de una defensa que no cedió ante el ataque visitante. FK Auda sigue en la pelea por Europa con paso (FK Auda)

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FK Auda no para. El conjunto verde y negro de la Liga de Letonia derrotó por la mínima al FK Liepaja en la jornada 23 de la Virsliga y sigue aferrado al tercer lugar de la tabla, posición que hoy equivale a un pasaje directo a la próxima edición de la UEFA Conference League.

El defensor peruano Sebastián Aranda fue parte del equipo desde los primeros compases del encuentro, luego de que una lesión alterara los planes del técnico local.

Lesión temprana y la entrada de Aranda

Sebastián Aranda ingresó a los 14 minutos tras la lesión de Tin Hrvoj y terminó siendo una pieza importante en la defensa de FK Auda durante el triunfo ante Liepaja. (FK Auda)

El partido arrancó con un contratiempo para FK Auda. A los 14 minutos, el defensor Tin Hrvoj sufrió un golpe que lo obligó a abandonar el terreno de juego antes del cuarto de hora. Su salida anticipada abrió la puerta para que Sebastián Aranda tomara su lugar en la zaga y completara prácticamente todo el compromiso.

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El lateral peruano se incorporó en un momento delicado, con el marcador todavía en blanco y el partido sin definición. Su ingreso no desestabilizó al equipo: FK Auda mantuvo el control territorial durante buena parte de la primera mitad y siguió ejerciendo presión sobre el arco visitante sin encontrar, por el momento, el camino al gol.

La igualdad se extendió hasta el entretiempo. En los vestuarios, el plantel local ajustó detalles y salió con la misma intención: sostener la pelota y buscar los espacios que FK Liepaja no terminaba de cerrar.

El gol que resolvió todo

El empate parecía escrito en Letonia, pero FK Auda encontró la diferencia en el tramo final. Youba Traoré aprovechó un servicio de Edvin Bongemba y marcó el 1-0 definitivo. (FK Auda)

La segunda mitad transcurrió con un trámite similar al de la primera: FK Auda con más posesión, FK Liepaja replegado y esperando algún error del rival. El partido parecía encaminarse hacia una resolución tardía, y así fue.

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A los 77 minutos, tras un servicio preciso de Edvin Bongemba desde el sector izquierdo, el mediocampista Youba Traoré apareció en el área para conectar y poner el 1-0 definitivo. El gol rompió el cerrojo y le dio al equipo de casa los tres puntos que necesitaba para no ceder terreno en la parte alta de la clasificación.

FK Auda no volvió a sufrir en los minutos restantes. El arco quedó en cero hasta el silbatazo final, un dato que refuerza la solidez defensiva del conjunto en esta etapa del torneo, en la que cada resultado tiene peso directo sobre la tabla.

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La Conference League, cada vez más cerca

FK Auda consolidó su tercer puesto en la Virsliga tras vencer a Liepaja y alcanzó los 52 puntos. El equipo verde y negro mantiene firme su camino hacia la próxima Conference League. (FK Auda)

Con este resultado, FK Auda llegó a 52 unidades en la Virsliga y se mantiene en el tercer escalón de la clasificación. Por encima, Riga FC ocupa el segundo puesto con 65 puntos, mientras que RFS lidera con 66 y ya tiene la vista puesta en la UEFA Champions League.

La posición de FK Auda cobra especial relevancia porque los dos primeros lugares fuera del líder tienen garantizado el acceso a la Conference League en la siguiente temporada europea. Con esa meta al alcance, cada jornada se convierte en una final para el equipo verde y negro.

El próximo desafío llegará el sábado 29 de agosto a las 11:00 a. m. (hora peruana), cuando FK Auda reciba como local a Super Nova, un rival que llega con dos fechas consecutivas sin sumar de a tres. La condición de local y el buen momento del equipo hacen de ese duelo una oportunidad clara para seguir sumando en la recta final del campeonato letón.

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Para Aranda, cada minuto en cancha representa un paso más en su proceso dentro del fútbol europeo. El defensor peruano acumula participación en un equipo que pelea por objetivos concretos, y esa experiencia tiene un valor que va más allá de los resultados inmediatos.