Perú

Minsa alerta por El Niño 2026: estas seis enfermedades podrían aumentar en Perú por las lluvias intensas y altas temperaturas

Un informe técnico del CDC-Minsa advierte un alto riesgo sanitario ante El Niño y señala al dengue, leptospirosis y golpes de calor entre las enfermedades que podrían aumentar

Vacunas contra el dengue aún no llegarán al Perú. (Foto: Andina)
(Foto: Andina)
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El Fenómeno El Niño 2026 podría generar condiciones favorables para el incremento de diversas enfermedades en el Perú. Un documento técnico del Centro Nacional de Epidemiología, Prevención y Control de Enfermedades (CDC-Minsa) identifica seis problemas de salud con un nivel alto de riesgo ante un escenario marcado por lluvias torrenciales y temperaturas elevadas.

El informe, difundido por RPP Data luego de acceder al documento mediante una solicitud de acceso a la información pública, señala que la combinación de lluvias intensas y altas temperaturas puede favorecer la aparición o incremento de brotes epidémicos. El análisis busca que las autoridades regionales y locales anticipen medidas de prevención y preparación.

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Entre las enfermedades consideradas de mayor riesgo figuran el dengue, la leptospirosis, las enfermedades diarreicas agudas, las enfermedades respiratorias, las enfermedades transmitidas por alimentos y agua y los golpes de calor. César Munayco, director general del CDC Perú, explicó al referido medio que la evaluación toma en cuenta el comportamiento histórico de cada región y su relación con el Fenómeno El Niño.

dengue - cusco
Los casos por dengue aumentan en Cusco. Según cifras del Minsa, son 1.070 infectados y dos fallecidos en la región. (La Republica)

Minsa identifica seis enfermedades de alto riesgo ante El Niño

El documento técnico del CDC-Minsa identifica seis problemas de salud que se encuentran en un nivel alto de riesgo ante las condiciones asociadas al Fenómeno El Niño 2026. La combinación de lluvias intensas, altas temperaturas, inundaciones y posibles problemas de saneamiento puede favorecer distintos escenarios epidemiológicos:

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  • Dengue: las lluvias pueden generar nuevos criaderos del mosquito transmisor en depósitos, baldes, llantas y objetos en desuso. A esto se suman las altas temperaturas, que aceleran el ciclo del mosquito y del virus. Gestantes, niños, adultos mayores y personas con comorbilidades tienen mayor riesgo de desarrollar complicaciones.
  • Leptospirosis: las inundaciones pueden contaminar el agua con orina de roedores, perros o ganado. El riesgo aumenta durante la limpieza de lodo y el contacto con aguas estancadas. Agricultores, trabajadores de limpieza y personas expuestas a zonas inundadas forman parte de los grupos más vulnerables.
  • Enfermedades diarreicas agudas: el consumo de agua no tratada y las deficiencias de saneamiento pueden favorecer la aparición de estos cuadros. Los menores de cinco años presentan mayor vulnerabilidad, especialmente en zonas donde las lluvias afectan el acceso a agua segura.
  • Enfermedades transmitidas por alimentos y agua: el consumo de alimentos en mal estado, agua contaminada o productos afectados por la ruptura de la cadena de frío puede favorecer enfermedades como hepatitis A, cólera, giardiasis y fiebre tifoidea. Los niños pequeños, adultos mayores y comunidades sin acceso adecuado a agua segura están entre los grupos de mayor riesgo.
  • Golpes de calor: las altas temperaturas, la exposición prolongada al sol y la falta de hidratación pueden incrementar estos eventos. Los principales grupos vulnerables son niños, adultos mayores, gestantes y trabajadores al aire libre. El CDC recomienda mantener una adecuada hidratación y buscar espacios frescos.
  • Enfermedades respiratorias: la humedad, el moho, el hacinamiento en albergues y los cambios de temperatura pueden favorecer estos cuadros. Los niños pequeños, adultos mayores y personas con enfermedades respiratorias o cardiacas requieren especial atención. Mantener ambientes ventilados y secos y cumplir con la vacunación forman parte de las medidas preventivas.
Minsa lucha contra el dengue

Minsa pide reforzar la prevención ante los riesgos sanitarios de El Niño

Ante este escenario, el CDC-Minsa plantea reforzar las acciones de prevención y preparación en las regiones que podrían enfrentar un incremento de enfermedades asociadas a las lluvias y las altas temperaturas. El organismo recomienda fortalecer la vigilancia epidemiológica, la alerta temprana y el control vectorial, además de realizar seguimiento de casos febriles y síndromes diarreicos. También considera necesario garantizar el abastecimiento de agua segura, reforzar la comunicación de riesgo y preparar los servicios de salud para responder ante posibles brotes.

Dentro de los eventos que requieren vigilancia se encuentra la peste, especialmente en las zonas del país con antecedentes de esta enfermedad o condiciones favorables para la presencia de roedores y pulgas. Aunque Perú no registra casos desde 2018, las lluvias intensas, inundaciones y huaicos pueden modificar las madrigueras y desplazar estos animales hacia zonas habitadas. “La peste puede presentarse cuando aumenten las lluvias, por lo que es otro riesgo importante que podemos tener”, señaló Munayco.

Desde el Minsa dieron cuenta de las deficiencias del sistema de salud. (Foto: Composición)
(Foto: Composición)

El especialista explicó que la peste puede presentar cuadros graves y llegar a provocar neumonía, insuficiencia respiratoria o septicemia. Por ello, el CDC recomienda evitar la manipulación de roedores muertos, proteger los alimentos, eliminar residuos y realizar control de pulgas antes de intervenir sobre los roedores.

Munayco precisó que el análisis contempla escenarios bajo, normal y alto extremo, los cuales se actualizan según el comportamiento del riesgo. “Nosotros nos preparamos para lo peor, el Minsa tiene un plan para lluvias y el Fenómeno El Niño”, afirmó.

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