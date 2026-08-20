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Sector de transportistas rechaza paro y propone “tribunales sin rostro” para combatir la criminalidad

Una parte del gremio se distancia de la medida de fuerza y propone juzgados especiales para frenar la extorsión y proteger a los encargados del sistema de justicia

Julio Raurau, representante de la Corporación Nacional de Transporte Terrestre (CONET), se pronuncia en contra de la paralización de transportistas, argumentando que no es el momento adecuado. Ante la creciente ola de asesinatos y ataques a choferes, Raurau propone la implementación de 'tribunales sin rostro' para proteger a jueces y fiscales de las amenazas de los delincuentes. | Canal N
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El debate por el paro de transportistas convocado para el martes 25 de agosto en Lima y Callao sumó una nueva postura. 

Julio Raurau, representante de la Corporación Nacional de Transporte Terrestre (CONET), expresó su desacuerdo con la paralización, pese a reconocer la gravedad de la crisis de inseguridad que enfrenta el sector.

“Convocar a una paralización en este momento no es adecuado”, señaló en diálogo con Canal N, en donde también lamentó los recientes ataques que han cobrado la vida de conductores. “Hace poco han asesinado al chofer de Vipusa, que ya falleció, estaba en coma. Y hoy día han atentado contra otro conductor de Nueva América”.

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El dirigente destacó que existen avances recientes en materia de seguridad, como la presencia de militares en paraderos y mayor patrullaje policial en los vehículos, desde el inicio del gobierno de Keiko Fujimori. Sin embargo, subrayó que la solución a la criminalidad debe abordarse desde el sistema de justicia.

Raurau propuso la creación de tribunales sin rostro, una figura judicial implementada en el pasado para casos de terrorismo, con el objetivo de proteger a jueces y fiscales ante amenazas de mafias criminales.

“Tenemos que tener una ley, una ley de tribunales sin rostro. ¿Por qué? Y es de conocimiento público, han amenazado los fiscales. ¿Por qué sueltan estos delincuentes? Si no le ofrecen dinero al juez o al fiscal que está a cargo, si no le dicen: ‘Bueno, te meto bala’”, explicó el representante de la CONET.

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El planteamiento de los tribunales sin rostro reabre el debate sobre las estrategias para enfrentar la inseguridad. Raurau insistió en que ofrecer protección efectiva a jueces y fiscales es clave para que los responsables de extorsión y atentados sean procesados sin interferencias externas.

Se evalúa nueva fecha para un paro nacional.
Se evalúa nueva fecha para un paro nacional.

Nueve gremios insisten en el paro y reclaman soluciones estructurales

Mientras una parte del sector rechaza la paralización, otra mantiene la convocatoria. Martín Valeriano, presidente de la Asociación Nacional de Integración del Transporte (Anitra), confirmó que el paro dejará fuera de circulación15 mil vehículos este 25 de agosto.

El paro cuenta con el respaldo de nueve gremios, entre ellos la Unión Gremial de Lima - Callao y la Coordinadora de Empresas de Transporte Urbano, que suman más del 80 % del servicio regular en la ciudad. La decisión de sumarse a la protesta responde a la falta de diálogo con la presidenta y el Ejecutivo, tras reiterados intentos de audiencia sin éxito.

“Pedimos desde acá a la presidenta, pues que muestre su plan de trabajo, en verdad, porque las estrategias que está utilizando de sacar las fuerzas armadas a los terminales yo creo que no dan resultado”, enfatizó Valeriano.

Los gremios que apoyan el paro exigen revisar las denominadas “leyes pro-crimen”, aprobadas en el Parlamento, que según sostienen han debilitado la capacidad de las fuerzas del orden para combatir la criminalidad.

Entre sus demandas figura también la creación de un fondo de apoyo económico para las familias de los conductores víctimas de la violencia y una participación directa en la elaboración de nuevas estrategias de seguridad.

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