Perú
Agregar Infobae enGoogle

Sismo en Ayacucho: Defensa Civil registra daños en 18 centros poblados de la región

Hasta el momento no se conoce cuántas viviendas fueron afectadas por el movimiento sísmico de magnitud 7.2

Habitantes de Coracora registran con sus celulares el desprendimiento de piedras en los cerros tras un fuerte temblor, mientras familias de Pisco buscan a sus hijos en colegios y las autoridades reportan la situación
Habitantes de Coracora registran con sus celulares el desprendimiento de piedras en los cerros tras un fuerte temblor, mientras familias de Pisco buscan a sus hijos en colegios y las autoridades reportan la situación| Foto: Diario La Voz
Guardar

Un sismo de magnitud 7.2 se sintió en la región Ayacucho durante la tarde del 20 agosto. El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, y tuvo una profundidad de 108 kilómetros, un evento que generó alarma en la población.

Según datos de Defensa Civil, el distrito de Upahuacho, en la provincia de Parinacochas, Ayacucho, reportó daños en viviendas y afectó a 18 centros poblados, según un primer informe enviado a Defensa Civil. Hasta el momento, no se registraron víctimas ni heridos.

El medio añadió que todavía no existe una cifra oficial sobre el número de viviendas dañadas. También se reportaron afectaciones en algunos centros educativos, mientras se prepara un catastro para determinar el total de inmuebles impactados.

PUBLICIDAD

Según informó John Licas, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho, en conversación con Latina, al menos 10 viviendas fueron afectadas, y cuatro de ellas fueron declaradas inhabitables y ningún daño personal, según , con reportes aún en actualización desde Parinacochas.

El video muestra imágenes de un sismo de magnitud 7.2 en la región de Ayacucho, Perú. Se observan grandes deslizamientos de tierra y rocas en las laderas de los cerros, generando una extensa nube de polvo. Las tomas incluyen vistas aéreas de las montañas y zonas residenciales afectadas. La cobertura noticiosa en vivo, con corresponsales desde Ayacucho y Pisco, informa sobre el impacto del movimiento telúrico y la respuesta inicial en las áreas circundantes. Se reporta la evacuación de personas y el monitoreo de posibles daños materiales en zonas vulnerables.

Licas indicó que el monitoreo sigue activo y que aún no existe un reporte final. También señaló que el Gobierno Regional cuenta con un almacén adelantado en Coracora para enviar ayuda humanitaria a las familias afectadas o damnificadas cuando lleguen los reportes actualizados.

Monitoreo y asistencia en Parinacochas

Durante la entrevista con Latina, el funcionario agregó que se mantiene coordinación con los jefes de Defensa Civil de la provincia de Parinacochas y de los distritos comprometidos por el evento. “Estamos a la espera que nos manden un reporte actualizado. Hasta el momento seguimos recabando la información correspondiente”, afirmó.

PUBLICIDAD

En esa misma línea, explicó que la respuesta material ya tiene un punto de apoyo en la zona. “El Gobierno Regional de Ayacucho cuenta con un almacén adelantado en Coracora mismo. Cualquier información nos van a hacer llegar e inmediatamente va a hacer llegar la ayuda humanitaria correspondiente a las familias damnificadas o afectadas”, sostuvo.

Escuelas y posible suspensión de clases

Consultado por la posibilidad de suspender clases, como ocurrió en Ica, Licas descartó que hasta ese momento existiera una decisión basada en daños a infraestructura educativa. La definición quedó atada a la evolución de los reportes en el sur de la región.

Imágenes impactantes de la evacuación de estudiantes y personal docente en un colegio de Cusco, Perú, después de que un fuerte sismo de magnitud 7.2 sacudiera Ayacucho y se sintiera en el sur del país. Los alumnos se congregaron en los patios como medida de seguridad. | N60

“Todavía no tenemos ninguna información de que haya colegios afectados o inhabitables”, señaló el funcionario a Latina. Esa precisión marcó una diferencia entre la percepción de alarma que siguió al sismo y la evaluación técnica que, hasta ese momento, no registraba afectación en locales escolares.

La emisión también recogió que en la capital regional no se había difundido una suspensión de clases. Según lo planteado en la entrevista, una medida de ese tipo solo podría evaluarse en la zona sur si se confirmaban mayores inconvenientes para la asistencia a las escuelas.

Prevención y evaluación del impacto

Licas insistió en que en el primer balance era la falta de daños personales. “Lo bueno, que hasta el momento no hay afectación a la vida y salud. Es lo más importante”, afirmó.

A partir de esa evaluación, pidió a la población mantener medidas de prevención ante futuros eventos. “Quiero recalcar que la población ayacuchana esté preparada ante eventos sísmicos, ya que las emergencias nunca avisan y hay que estar preparados y tener nuestra mochila de emergencias”, declaró.

Temas Relacionados

Sismo en AyacuchoSismos en PerúDefensa Civilperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Gonzalo Bueno se despide del Challenger 75 de Kingston a manos de la primera siembra y se alista para competir en el US Open 2026

El peruano cayó por un duro doble 6-1 ante el francés Valentín Royer, principal candidato al título en el torneo que se disputa en Jamaica

Gonzalo Bueno se despide del Challenger 75 de Kingston a manos de la primera siembra y se alista para competir en el US Open 2026

Terremoto en Ayacucho EN VIVO: sismo de 7.2 se registró hoy jueves 20 de agosto, informó el IGP

El IGP indicó que la intensidad fue de nivel III-IV en Coracora. Hasta el momento, no se reportaron daños ni víctimas tras el movimiento telúrico.

Terremoto en Ayacucho EN VIVO: sismo de 7.2 se registró hoy jueves 20 de agosto, informó el IGP

Sismo de 7.2 en Ayacucho: el jefe del IGP descartó daños estructurales y advirtió que “vivimos en un país sísmico”

Hernando Tavera explicó que la profundidad de 108 km permitió que el movimiento se sintiera desde Lima hasta Puno, pero redujo el impacto en la zona epicentral. Reportó desprendimientos de tierra en los cerros de Coracora y corte eléctrico en Nazca

Sismo de 7.2 en Ayacucho: el jefe del IGP descartó daños estructurales y advirtió que “vivimos en un país sísmico”

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimas noticias, fotos, videos y reporte del IGP del sismo de hoy 20 de agosto de 2026

El Instituto Geofísico del Perú (IGP) se mantiene en constante monitoreo sobre las consecuencias del último sismo de 7.2 en Ayacucho, daños materiales en el epicentro y cómo se sintió en Lima, Cusco y otras regiones

Temblor hoy en Perú EN VIVO: últimas noticias, fotos, videos y reporte del IGP del sismo de hoy 20 de agosto de 2026

Sismo de 7.2 en Ayacucho registra 10 réplicas de muy pequeña magnitud: todas fueron imperceptibles para la población, según Asismet

Las autoridades continúan evaluando las afectaciones en Parinacochas luego del movimiento sísmico. Un reporte preliminar identificó daños en viviendas y centros poblados, pero no registró víctimas

Sismo de 7.2 en Ayacucho registra 10 réplicas de muy pequeña magnitud: todas fueron imperceptibles para la población, según Asismet
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “El Perú está jodido, no puedes pedir paciencia. Hay que trabajar en la vida”

Rafael López Aliaga a Keiko Fujimori: “El Perú está jodido, no puedes pedir paciencia. Hay que trabajar en la vida”

Carpeta 364-2024: La conexión entre Andrés Hurtado, Magaly Medina y la expresidenta de la Corte de Lima, según Fiscalía

Alan Azizollahoff no irá a la cárcel por el caso Utopía, pero la justicia peruana aún lo busca por otro caso

EN VIVO: Luis Galarreta y el gabinete de ministros presentaron la política general del gobierno en la Cámara de Diputados

Luis Galarreta plantea sacar de penales a presos por delitos menores para que trabajen en cuarteles

ENTRETENIMIENTO

Luren Márquez, ‘Miss Perú’, rompe el silencio tras su destitución y retorno: “Fue un impulso para concentrarnos más”

Luren Márquez, ‘Miss Perú’, rompe el silencio tras su destitución y retorno: “Fue un impulso para concentrarnos más”

Diego Seyfarth: el regreso a Perú lejos de su hija, el reto de ‘Mamma Mia!’ y el valor de la familia junto a Karina Jordán

Korina Rivadeneira desmiente a Mario Hart y aclara que su ruptura no fue de mutuo acuerdo: “Quien terminó la relación fue él”

Korina Rivadeneira responde a críticas por bailar en concierto tras separarse de Mario Hart: “Siempre fui bailarina y respeté mi relación”

‘Aladino y el Misterio de la Lámpara’ anuncia últimas funciones: el espectáculo de circo sobre hielo se despide de Lima

DEPORTES

Gonzalo Bueno se despide del Challenger 75 de Kingston a manos de la primera siembra y se alista para competir en el US Open 2026

Gonzalo Bueno se despide del Challenger 75 de Kingston a manos de la primera siembra y se alista para competir en el US Open 2026

Cienciano vs Botafogo EN VIVO HOY: minuto a minuto del partido por octavos de final vuelta de Copa Sudamericana 2026

André Carrillo podría dejar Corinthians tras interés de la MLS: ¿La Liga 1 también es una posibilidad?

A qué hora juega Cienciano vs Botafogo HOY: partido de vuelta por octavos de final de la Copa Sudamericana 2026

Universitario busca renovación del ‘Tunche’ Rivera tras ofertas de Alianza Lima y Sporting Cristal