Porteador murió cargando el equipaje de turistas rumbo a Machu Picchu: sus hijos denuncian que fue abandonado en medio del frío

Un alto mando policial de Cusco informa sobre el fallecimiento de dos porteadores en distintas rutas turísticas. Uno murió en el Camino Inca a Machu Picchu y el otro en la ruta del Salkantay, este último por hipotermia debido a una intensa nevada. | Nueva TV

Guardar

La muerte del peruano Gabriel Ríos Mamani, de 49 años, ocurrida durante una ruta hacia Machu Picchu, en el Cusco, ha generado cuestionamientos por parte de sus familiares y compañeros de trabajo, quienes denuncian un presunto abandono del porteador, trabajador encargado de cargar el equipaje y otros implementos necesarios para los grupos de turistas durante las caminatas por el Camino Inca.

Ríos Mamani trabajaba para la agencia Alpaca Expeditions y trasladaba el equipaje de un grupo de aproximadamente 20 turistas extranjeros. Durante la madrugada del 18 de agosto, fue encontrado sin vida en el sector de Warmiwañusca, en Huayllabamba, Cusco, uno de los puntos más altos de la ruta, ubicado a más de 4.000 metros de altitud.

PUBLICIDAD

Los hijos del padre de familia denuncian que habría sido abandonado por la empresa durante la ruta cuando presentó problemas de salud, y cuestionan que quienes lo acompañaban habrían priorizado el traslado de su equipaje antes que brindarle auxilio. Hasta el momento, la empresa del cusqueño Raúl Ccolque, no se ha pronunciado públicamente sobre las acusaciones. Además, en sus redes sociales se desactivó la opción de comentarios en sus publicaciones.

Policía aún investiga la causa de muerte

De acuerdo con el jefe de la Región Policial Cusco, general PNP Virgilio Velásquez Hurtado, el grupo había instalado su campamento en la zona y fue durante la madrugada cuando sus compañeros se percataron de que Ríos ya no presentaba signos vitales.

PUBLICIDAD

Un porteador fallecido en el Camino Inca de Cusco se observa cubierto por una lona azul (Infobae)

Tras conocer el fallecimiento, la Policía coordinó con el Ministerio Público y el Instituto Nacional de Cultura para realizar las diligencias correspondientes. Sin embargo, las condiciones geográficas del lugar dificultaron la extracción del cuerpo, cuyo traslado hacia una zona accesible requería una caminata de aproximadamente siete horas o más.

El jefe policial precisó a medios locales que todavía no se ha establecido la causa del fallecimiento y pidió no adelantar conclusiones sobre una posible relación directa con las condiciones climáticas.

“No necesariamente. Este porteador es de la empresa Alpaca Expeditions. Pienso que no es sobre el clima, debe ser alguna otra causa”, declaró.

Velásquez Hurtado también fue consultado sobre las versiones que señalaban que Ríos no habría recibido auxilio oportunamente. Al respecto, indicó que este aspecto aún forma parte de las investigaciones. “Eso está en proceso de investigación. No podemos adelantar juicios”, señaló.

PUBLICIDAD

Hasta el momento, no hay personas detenidas por el caso. El jefe policial explicó que, si durante las diligencias se encuentran evidencias de que alguien dejó al trabajador en una situación de peligro sin brindarle auxilio, se determinarán las responsabilidades que correspondan.

Familia denuncia que el porteador fue abandonado

La familia de Gabriel Ríos cuestionó la actuación de quienes acompañaban al trabajador durante la ruta. Su hijo, William Ríos Mamahuilca, sostuvo que su padre salió de casa en buen estado de salud y que no tenía enfermedades conocidas.

También afirmó que la familia se enteró de la muerte de Ríos recién un día después de ocurrido el deceso. Cuando sus familiares llegaron al lugar para conocer las circunstancias de lo sucedido, según denunció, no encontraron a ningún representante de la agencia.

PUBLICIDAD

“Ellos lo han abandonado en el camino. Han preferido su carga dejando a mi padre botado en el camino como si fuera cualquier cosa”, afirmó William Ríos.

El familiar cuestionó además lo que consideró una falta de sensibilidad por parte de la empresa y pidió que se esclarezca por qué su padre terminó solo en una zona de alta montaña.

Una de las hijas de Ríos también expresó su indignación al conocer las circunstancias de la muerte y pidió justicia para su padre.

“Pido justicia por mi papá, ¿cómo es posible que lo hayan dejado así, en el cerro lo han dejado? (...) ¿Por qué lo han abandonado?”, manifestó entre lágrimas.

La familia sostiene que el trabajador se encontraba en condiciones normales antes de partir hacia el Camino Inca y cuestiona que no haya recibido asistencia cuando habría presentado problemas durante la ruta.

Compañero rechaza versión de que estaba alcoholizado

Uno de los compañeros de trabajo de Ríos también se pronunció públicamente y pidió a las autoridades investigar las circunstancias exactas del fallecimiento. El trabajador rechazó categóricamente las versiones que señalaban que el porteador habría estado bajo los efectos del alcohol.

PUBLICIDAD

“No estaba alcoholizado. Solo que ha pasado, le han quitado la ropa de la agencia”, afirmó.

Según su denuncia, al trabajador le habrían retirado prendas de abrigo proporcionadas por la agencia, dejándolo expuesto a las bajas temperaturas de Warmiwañusca, uno de los puntos de mayor altitud del Camino Inca.

El compañero cuestionó que un trabajador pudiera soportar las condiciones de la montaña sin la indumentaria adecuada y pidió que se determine qué ocurrió antes de la muerte.

También criticó la falta de un pronunciamiento de la Federación de Porteadores y reclamó que el gremio defienda a sus integrantes ante situaciones de este tipo.

PUBLICIDAD

“Somos nosotros una federación, somos un gremio. El gremio nos debe respaldar también”, manifestó.

Asimismo, cuestionó la actuación de Alpaca Expeditions y sostuvo que la empresa debería asumir una posición frente al fallecimiento de uno de sus trabajadores.

“Estaba trabajando en pleno de trabajo, que se fallece, pero ahorita ni siquiera tienen presencia de la empresa”, afirmó.

Otro trabajador murió en una ruta hacia Choquequirao

Un porteador fallecido se encuentra cubierto en el suelo de paja en Cusco, rodeado por personas que visten ropa de lluvia. (PNP)

El fallecimiento de Ríos ocurrió en medio de condiciones meteorológicas adversas en distintas zonas de alta montaña de Cusco. Otro hombre murió durante la madrugada en la ruta Mollepata–Choquequirao, en el sector de Suytococha, en el Abra Salkantay.

La víctima fue identificada como Alipio Ascensio Quiñones Pérez, de 64 años, natural de Mollepata. En este caso, la Policía considera como primera hipótesis que el hombre habría muerto por hipotermia, debido a la intensa nevada registrada en la zona.

PUBLICIDAD

Personal especializado en alta montaña realizó el levantamiento del cadáver y posteriormente fue trasladado a la morgue de Cusco.

Ambos casos ocurren mientras Cusco registra lluvias, nevadas y bajas temperaturas en diferentes sectores de alta montaña. No obstante, en el caso de Gabriel Ríos, la causa de muerte continúa pendiente de esclarecimiento y las autoridades deberán determinar si existió alguna demora en el auxilio o alguna otra circunstancia que haya contribuido al desenlace.