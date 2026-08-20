Sismo de 7.2 en Ayacucho: Deslizamientos y reporte de daños en la zona del epicentro

Desde la calle de un pueblo en Ayacucho, se observa un impactante deslizamiento de tierra en la montaña adyacente. Se escuchan las voces de los residentes alarmados mientras la tierra y las rocas caen con fuerza.

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Un sismo de magnitud 7.2 sacudió el sur de Ayacucho a las 13:00 horas del jueves 20 de agosto, con epicentro en el distrito de Coracora, provincia de Parinacochas y a 108 kilómetros de profundidad, según el Instituto Geofísico del Perú (IGP). El movimiento alcanzó una intensidad III-IV en Coracora y fue percibido con fuerza en los distritos de Chumpi, Coronel Castañeda, Pacapausa, Pullo, Puyusca, San Francisco de Ravacayco y Upahuacho en Parinacochas, así como en el distrito de Nazca en Ica. La sensación fue moderada en Ica y Pisco, y leve en localidades de Apurímac y Moquegua.

Primeros reportes de daños y monitoreo en la zona

De acuerdo con información del Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN), las unidades de primera respuesta y autoridades locales iniciaron de inmediato el monitoreo en las zonas vulnerables. Hasta el momento, se reportaron al menos diez viviendas afectadas y cuatro inhabitables en los distritos de la provincia de Parinacochas, especialmente en Upahuacho y Chumpi. John Lucas, subgerente de Defensa Civil del Gobierno Regional de Ayacucho, precisó que en Upahuacho hay dos viviendas inhabitables, mientras que en Chumpi se registraron cuatro en la misma condición. El funcionario subrayó que el monitoreo continúa y los datos se actualizan conforme avanza la jornada.

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Un fuerte sismo de magnitud 7,2 sacudió la región de Ayacucho, Perú, provocando un impresionante deslizamiento de tierra. El video captura la enorme nube de polvo que se levanta mientras los pobladores observan con asombro y temor.

Lucas destacó que hasta ahora no se han reportado daños personales ni afectación a la vida y salud de los habitantes, lo cual consideró un aspecto fundamental. Las autoridades regionales cuentan con un almacén adelantado en Coracora para una respuesta rápida en caso de que sea necesario brindar ayuda humanitaria a las familias damnificadas.

Viviendas en el distrito de Pullo, Coracora, Ayacucho, presentan daños estructurales y grietas en sus paredes de adobe tras un sismo de magnitud 7.2.

Deslizamientos y movimientos de tierra

En redes sociales se difundieron videos de deslizamientos y movimientos de tierra en cerros y zonas altas cercanas a ciudades y centros poblados en Ayacucho. Estos fenómenos se produjeron tras el fuerte sismo, generando preocupación adicional en la población local y en las autoridades, que mantienen la vigilancia activa ante posibles nuevas emergencias.

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Viviendas muestran grietas y daños estructurales en el distrito de Pullo, Coracora, Ayacucho, después de un sismo de magnitud 7.2.

Respuesta y recomendaciones de las autoridades

El INDECI y el COEN recomendaron a la población mantener la calma, seguir las rutas de evacuación familiar y ubicarse en zonas seguras tras el sismo. Además, instaron a no difundir información no verificada y a mantenerse atentos a los comunicados oficiales. Las autoridades recordaron la importancia de contar con una Mochila para Emergencias, que debe contener agua, alimentos no perecibles, linterna, radio, pilas, botiquín de primeros auxilios y documentos personales.

Una vivienda de techo de tejas y muros de adobe presenta daños estructurales en el distrito de Coracora, Ayacucho, tras el sismo de magnitud 7.2.

El COEN mantiene la coordinación con las autoridades regionales y locales para monitorear la situación y exhortó a tener activos los Centros de Operaciones de Emergencia en todas las jurisdicciones afectadas. La vigilancia continuará durante las próximas horas, a la espera de reportes más actualizados sobre la situación en la región sur del país.

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Fueron captadas por el sismógrafo de Sara Sara, del sistema CENVUL. Composición: Infobae

En este contexto, las autoridades insisten en la importancia de mantener la calma durante un sismo y seguir las indicaciones de evacuación hacia zonas seguras. Recomiendan tener siempre lista una mochila de emergencia con agua, alimentos no perecibles, radio, linterna y botiquín básico, así como revisar periódicamente los planes familiares de protección ante emergencias.

Una nube de polvo cubre Ayacucho, tras un derrumbe en los cerros provocado por el terremoto de magnitud 7.2 que afectó la región de Coracora.

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