Sismo de 7.2 en Ayacucho registra 10 réplicas de muy pequeña magnitud: todas fueron imperceptibles para la población, según Asismet

Asismet identificó 10 réplicas de muy pequeña magnitud. Asismet

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Un sismo de magnitud 7.2 se registró este jueves 20 de agosto en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, con un epicentro situado a 35 kilómetros al norte de Coracora. El Instituto Geofísico del Perú (IGP) informó que el movimiento ocurrió a la 1:00 p. m. y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.

Tras el evento principal, el monitoreo sísmico registró nuevas señales en la zona. Según Asismet, hasta el momento se contabilizan 10 réplicas de muy pequeña magnitud. Todas resultaron imperceptibles para la población y, por ese motivo, el IGP no las reportó dentro de sus registros públicos. La información procede del sismógrafo ubicado en Sara Sara, correspondiente al CENVUL.

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El movimiento principal también se percibió en diferentes regiones del sur del país. Reportes incluidos en la información disponible señalan que el temblor fue sentido en Ayacucho, Arequipa, Ica, Cusco y Apurímac. En Lima, la percepción se concentró principalmente en los niveles altos de los edificios y presentó un movimiento de tipo ondulante.

La evaluación de posibles daños continúa en las localidades cercanas al epicentro. Un primer reporte de Defensa Civil, difundido por Canal N, señaló afectaciones en viviendas del distrito de Upahuacho y en 18 centros poblados de la provincia de Parinacochas. Hasta ese reporte no se registraron víctimas ni personas heridas.

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Asismet reporta 10 réplicas de muy pequeña magnitud

Fueron captadas por el sismógrafo de Sara Sara, del sistema CENVUL. Composición: Infobae

Asismet informó que el sismo principal fue seguido por 10 réplicas muy pequeñas detectadas mediante el sismógrafo de Sara Sara, en el sistema CENVUL. La entidad precisó que estos movimientos no fueron perceptibles para la población.

Debido a su baja magnitud, estas réplicas no fueron reportadas por el Instituto Geofísico del Perú. El registro permite diferenciar las señales detectadas por los instrumentos especializados de aquellos movimientos que alcanzan una intensidad suficiente para ser percibidos por las personas.

El evento principal fue identificado con una magnitud de 7.2 por el IGP y de 6.7 Mw por el USGS. Según los datos proporcionados por el IGP, el epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora y la profundidad alcanzó los 108 kilómetros.

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Upahuacho reporta daños en viviendas

Escombros y daños estructurales en viviendas de Coracora, Ayacucho, tras el sismo de magnitud 7.2 que afectó la región.

Canal N informó que el distrito de Upahuacho, en Parinacochas, presentó daños en viviendas tras el movimiento sísmico. El primer informe remitido por Defensa Civil también identificó afectaciones en 18 centros poblados.

El reporte inicial no registró víctimas ni personas heridas. Tampoco existía, hasta ese momento, una cifra oficial sobre la cantidad total de viviendas afectadas.

La evaluación incluye además algunos centros educativos. Las autoridades preparan un catastro para determinar el número de inmuebles con daños y establecer el alcance de las afectaciones en las localidades comprendidas dentro del área evaluada.

Hernando Tavera explica el alcance del movimiento

Una transmisión de noticias en vivo cubre un sismo de magnitud 7.2 registrado en Ayacucho. La pantalla muestra un reporte del Instituto Geofísico del Perú (IGP) con la fecha (20 de agosto de 2026), hora (13:00:16), profundidad (108 km) y epicentro (35 km al norte de Coracora, Parinacochas, Ayacucho). También se visualiza una vista aérea de una ciudad. La corresponsal Paola Collazos informa en vivo sobre el evento telúrico.

El jefe del Instituto Geofísico del Perú, Hernando Tavera, explicó que la profundidad del sismo permitió que el movimiento pudiera sentirse en distintas regiones del país. El especialista también señaló que, debido a la magnitud del evento, “es posible que tengamos desprendimiento de carreteras”.

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Tavera precisó que la profundidad del movimiento reduce la probabilidad de daños críticos. Además, indicó que el sismo presentó un movimiento ondulante, característica que también fue percibida por personas ubicadas en diferentes zonas.

La referencia sísmica de la zona incluye un movimiento de magnitud 6.8 ocurrido el 24 de agosto de 2014 en el mismo sector señalado para el evento de este jueves.