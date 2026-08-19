Entradas del Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina 2026: precios y dónde comprar para asistir al clásico en el Monumental

Entradas Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026: precios y cómo comprar boletos para el clásico. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

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Universitario y Alianza Lima protagonizarán un nuevo capítulo del clásico del fútbol peruano, esta vez por el Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. El compromiso será especialmente importante para ambas escuadras, ya que las ‘blanquiazules’ llegan como líderes del certamen y una victoria de las ‘leonas’ podría acercarlas considerablemente a la cima e incluso permitirles destronar a su clásico rival. Alianza Lima, además, afronta este campeonato con poco margen de error, pues necesita quedarse con el Clausura para mantener sus aspiraciones de forzar los ‘play-offs’ por el título nacional.

Precios de las entradas para el Universitario vs Alianza Lima por Liga Femenina 2026

Oriente: S/ 10 (Hinchada Crema) | S/ 5 (Socios Cremas y Adherentes)

Occidente (Lateral): S/ 20 (Hinchada Crema) | S/ 12.50 (Socios Cremas y Adherentes)

Occidente (Central): S/ 30 (Hinchada Crema) | S/ 20 (Socios Cremas y Adherentes)

Experiencia Leonas: S/ 150

Promo Familia Crema

4 entradas a Oriente por S/ 35

Información adicional:

Cupos limitados para Experiencia Leonas.

Niños menores de 12 años ingresan gratis a la tribuna Oriente.

Quienes compren entrada para el partido U vs. Los Chankas reciben descuento para este encuentro.

Venta exclusiva a través de Teleticket.

Precios de las entradas para el Universitario vs Alianza Lima por Torneo Clausura de la Liga Femenina 2026. Crédito: X Universitario femenino.

Universitario vs Alianza Lima: día y hora del clásico femenino

El clásico entre Universitario y Alianza Lima se disputará el domingo 30 de agosto desde las 15:15 horas de Perú. El escenario será el estadio Monumental de Ate, casa del conjunto ‘merengue’, que buscará aprovechar su condición de local para conseguir tres puntos fundamentales en el Torneo Clausura.

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Estos son los horarios para otros países de Sudamérica:

Perú: 15:15 horas

Colombia: 15:15 horas

Ecuador: 15:15 horas

Venezuela: 16:15 horas

Bolivia: 16:15 horas

Chile: 16:15 horas

Paraguay: 16:15 horas

Argentina: 17:15 horas

Uruguay: 17:15 horas

Brasil: 17:15 horas

Canal TV para ver Universitario vs Alianza Lima por el Torneo Clausura 2026

El partido entre las ‘leonas’ y las ‘blanquiazules’ por la Liga Femenina 2026 se podrá ver en directo y sin costo a través de Bicolor+, el canal oficial de YouTube de la Federación Peruana de Fútbol. La plataforma transmite en streaming los partidos del campeonato femenino, por lo que los aficionados podrán seguir el clásico desde cualquier dispositivo con conexión a internet.

La transmisión será completamente gratuita y abierta para el público. De esta manera, los seguidores de ambos equipos podrán acompañar en vivo el desarrollo del compromiso y conocer sus principales incidencias, goles y momentos determinantes.

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Universitario vs Alianza Lima: día, hora y dónde ver clásico en el estadio Monumental por fecha 7 de la Liga Femenina. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

Por su parte, Infobae Perú brindará una cobertura integral del partidazo del Torneo Clausura. En el sitio web se ofrecerán la previa, el minuto a minuto, las principales incidencias, los goles, las jugadas más destacadas y el resultado en tiempo real, además de un resumen final del compromiso.

¿Cómo quedaron los clásicos entre Universitario y Alianza Lima este 2026?

Universitario y Alianza Lima ya se enfrentaron en varias ocasiones durante la presente temporada, dejando antecedentes que elevan todavía más la expectativa por el próximo clásico.

Por la fecha 7 del Torneo Apertura, las ‘cremas’ derrotaron 3-1 a las ‘blanquiazules’ en el estadio Alejandro Villanueva. Karen Araya adelantó a Universitario, pero Adriana Lúcar consiguió el empate parcial. Sin embargo, Sofía Oxandabarat y Pierina Núñez aparecieron en el complemento para darle el triunfo al cuadro merengue.

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El cuadro 'crema' se impuso 3-1 ante las 'blanquiazules' en Matute, que tuvo un gran marco - Crédito: Bicolor.

Posteriormente, ambos equipos volvieron a encontrarse en la primera semifinal del Torneo Apertura. En aquella oportunidad, Alianza Lima consiguió imponerse por 1-0 gracias a un gol de Nisa Marquínez. La futbolista celebró su tanto mostrando un cartel con el mensaje “Venezuela estamos contigo”, en señal de solidaridad por los acontecimientos registrados en dicho país.

La historia cambió completamente en el partido de vuelta. Universitario goleó 3-0 a Alianza Lima y aseguró su clasificación a la final del Apertura con un marcador global de 3-1. Pierina Núñez abrió la cuenta desde el punto penal a los tres minutos y Sofía Oxandabarat amplió la ventaja antes del descanso.

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En la segunda mitad, las ‘cremas’ mantuvieron el control y aprovecharon además la expulsión de Adriana Tacilla. Luz Campoverde apareció para sellar la goleada y darle a Universitario el pase a la final. Ahora, el clásico tendrá un nuevo escenario y una importancia todavía mayor: Alianza Lima defenderá su liderato del Clausura y la ‘U’ buscará dar otro golpe en la carrera por el campeonato.

Revive los mejores momentos y todos los goles del emocionante clásico femenino entre Universitario y Alianza Lima. Con un contundente 3-0, las 'Leonas' sellaron su pase a la gran final de la Liga Femenina. - Bicolor