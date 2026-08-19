María Pía Copello desliza que Magaly Medina fue convocada a la Teletón, pero no aceptó: “No soy plato de segunda mesa”

Pía Copello suelta la 'bomba' en 'Qué Decir' y revela que la organización de la Teletón llamó a Magaly Medina para que participe en el evento. La 'Urraca' no se guardó nada y dio una contundente respuesta: 'No soy plato de segunda mesa'.

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María Pía Copello deslizó en vivo que Magaly Medina habría sido convocada para participar en la Teletón, pero que finalmente no aceptó. La conductora aseguró que tiene “información de primera mano” y citó una frase que, según su versión, habría sido la respuesta: “No soy plato de segunda mesa”.

El comentario se dio la mañana del 19 de agosto durante el streaming ‘Sin +Que decir’, en medio de la polémica por la salida de Ethel Pozo de la Teletón 2026.

En el programa, Copello sugirió que la producción del evento buscaba “anclas” para una jornada extensa y que la negativa estaría relacionada con los rumores de una eventual participación de Gisela Valcárcel, luego de que Pozo fuera desvinculada.

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“Necesitan las anclas necesarias”: lo que dijo María Pía sobre la convocatoria

Copello explicó que, a raíz de los acontecimientos recientes, la Teletón atravesaría un momento complejo. “Resulta que ante los acontecimientos que se han generado a raíz de la Teletón, porque en realidad obviamente, es algo, es algo triste para nosotros, en serio, es algo triste”, dijo.

Luego argumentó que, por la naturaleza del evento, se requerirían figuras que sostengan la transmisión. “Pero definitivamente necesitan, pues, tener las anclas necesarias, me imagino, para la convocatoria y para la jornada que implica la Teletón, porque es una jornada bastante larga”, sostuvo.

En ese marco, señaló que la organización habría llamado a “una persona que no es de América” para invitarla a formar parte del evento.

“Entonces, la información que yo tengo es que han llamado a una persona que no es de América y le han dicho que le encantaría que pueda ser parte de la Teletón”, afirmó.

La versión surge en medio de la polémica por la salida de Ethel Pozo de la Teletón 2026 y el debate sobre quiénes serán las “anclas” del evento. YouTube: Sin +Que Decir.

“No soy plato de segunda mesa”: la frase que, según Copello, marcó la negativa

La conductora relató que la invitada habría respondido con una frase contundente. “Y esta persona respondió lo siguiente. ‘No soy plato de segunda mesa’”, dijo.

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Y completó su interpretación al aire: “Por lo tanto, entendería, que no ha aceptado participar en la Teletón”. De inmediato, Copello añadió: “Igual me da pena también, ¿ah?”, marcando que, a su juicio, la negativa no era una buena noticia para la jornada solidaria.

La conversación tomó más fuerza cuando Ethel Pozo presionó para que se dijera el nombre. “Por favor, Pía. O sea, la gente está poniendo el nombre, Confírmanos, por favor. ¿La llamaron?”, preguntó.

“Están en lo cierto”: la confirmación ante el chat del programa

En el mismo set, Abneer reforzó la versión: “La llamaron, dijo: ‘Yo no soy plato de segunda mesa’”. Copello, entonces, dejó de insinuar y se lo dijo directamente al público. “Quiero decirle a todo ese chat que está escribiendo el nombre... ¡que están en lo cierto!”, lanzó.

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Ethel señaló lo que ya se veía en el chat: “Todo el chat está poniendo: ‘Han llamado a Magaly’”.

Con esa reacción, el programa dejó instalada la idea de que la persona convocada habría sido Magaly Medina y que su negativa habría sido tajante.

Abner lo formuló con una pregunta en tono de sorpresa: “¿Me estás diciendo que Magaly Medina choteó olímpicamente a Fernando Muñiz?”. Y Luciana sumó otra lectura al debate: “Oye, pero me estás diciendo que en esas mentes maquiavélicas ¿pretendían juntar a Gisela Valcárcel y a Magaly Medina en un mismo set? Por primera vez”.

María Pía Copello desliza que Magaly Medina fue convocada a la Teletón, pero no aceptó. YouTube: Sin +Que Decir.

La teoría de Copello: “Una venía en el reemplazo de la otra”

Frente a esa hipótesis, María Pía Copello planteó una explicación distinta. “Mi teoría es que no. Es lo que yo pienso. Es que una venía en el reemplazo de la otra”, sostuvo, sugiriendo que la convocatoria no buscaba necesariamente reunir a ambas figuras en un mismo escenario, sino cubrir un espacio ante cambios recientes.

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Ese comentario enlazó con el trasfondo inmediato: la controversia que se abrió tras la exclusión de Ethel Pozo, quien aseguró que ya estaba confirmada y que su imagen ya formaba parte de la campaña. En ese contexto, el nombre de Gisela Valcárcel —figura histórica de la Teletón y madre de Pozo— empezó a circular como posibilidad, lo que, según lo deslizado en el programa, pudo influir en la supuesta negativa de Magaly Medina.

Gisela Valcárcel aparece en dos momentos, uno en un evento de Teletón con un micrófono y otro junto a Ethel Pozo en una reunión social.

El origen de la polémica: lo que contó Ethel Pozo sobre su salida

Días antes, Ethel Pozo dio detalles de cómo se enteró de su exclusión y explicó que fue informada por el director de la Teletón, Sergio León, a través de una videollamada. Según su relato, León le dijo que América Televisión pidió que ella no participe, pese a que ya estaba confirmada y a que faltaban veinte días para el evento.

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Pozo afirmó: “Lo considero una injusticia, uno, porque nunca hablé mal de América, y dos, porque yo ya estaba confirmada”. Y señaló que se trata de una jornada solidaria sin remuneración, cuyo objetivo es apoyar la rehabilitación de niños con discapacidad.

Copello respaldó esa postura en vivo: “Ha sido una decisión para mí equivocada por parte de América, porque Teletón une a todo el Perú. Es una jornada de solidaridad por los niños. No me parece justo que te hagan a menos de veinte días una cosa así”, afirmó.

Ethel Pozo reveló que Teletón Perú la excluyó como ancla tras una videollamada con Sergio León en la que se le informó un pedido de América Televisión.