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San Marcos anunció cuáles son las fechas de su examen de admisión 2027-I: conoce el cronograma de inscripción

Las inscripciones para la prueba estarán organizadas según la letra inicial del primer apellido, con fechas diferenciadas entre el 17 de agosto y el 9 de octubre de 2026

Los alumnos de primero a cuarto de secundaria podrán rendir la evaluación, pero no accederán a una vacante, ni podrán reservar su ingreso u obtener una constancia de admisión - Créditos: UNMSM.
Los alumnos de primero a cuarto de secundaria podrán rendir la evaluación, pero no accederán a una vacante, ni podrán reservar su ingreso u obtener una constancia de admisión - Créditos: UNMSM.
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La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) anunció el cronograma del examen de admisión 2027-I, que se desarrollará en cuatro jornadas programadas para los días 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2026.

La decisión fue adoptada durante una sesión extraordinaria del Consejo Universitario, presidida por la rectora de la UNMSM, Dra. Jeri Ramón Ruffner. El órgano aprobó por unanimidad la normativa elaborada por la Oficina Central de Admisión (OCA), instancia encargada de organizar las diferentes etapas vinculadas con el proceso de selección.

Entre las disposiciones establecidas figura la posibilidad de postular para los escolares que cursen quinto grado de educación secundaria durante el año lectivo 2026. También podrán participar quienes hayan culminado sus estudios mediante Educación Básica Regular (EBR) o Educación Básica Alternativa (EBA), siempre que acrediten las condiciones exigidas por la institución.

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Una precisión importante alcanza a los alumnos de primero a cuarto grado de secundaria que decidan participar en esta convocatoria. Aunque podrán rendir la evaluación correspondiente, su participación no les permitirá acceder a una vacante, reservar un ingreso ni obtener una constancia que certifique su admisión a alguna de las carreras ofrecidas por la universidad.

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El examen de admisión 2027-I se realizará en cuatro jornadas, programadas para el 17, 18, 24 y 25 de octubre de 2026 - Créditos: San Marcos.

Fechas para la inscripción al proceso de admisión

El registro de postulantes se efectuará de manera escalonada y dependerá de la letra inicial del primer apellido. Esta distribución busca organizar la demanda y establece distintos periodos para completar el procedimiento antes de las fechas previstas para la evaluación.

  • A, B, C, CH, D, E y F: del 17 al 30 de agosto de 2026.
  • G, H, I, J, K, L, LL, M, N, Ñ y O: del 31 de agosto al 13 de septiembre de 2026.
  • P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y y Z: del 28 de septiembre al 9 de octubre de 2026.

Fechas del examen de admisión San Marcos 2027-I

  • Sábado 17 de octubre de 2026: Ciencias Económicas y de la Gestión (área D) y Humanidades y Ciencias Jurídicas y Sociales (área E).
  • Domingo 18 de octubre de 2026: Ciencias Básicas (área B) e Ingenierías (área C).
  • Sábado 24 de octubre de 2026: Ciencias de la Salud (área A, excepto Medicina Humana).
  • Domingo 25 de octubre de 2026: Escuela Profesional de Medicina Humana.

De esta manera, la UNMSM ha definido un calendario de cuatro jornadas para el examen de admisión 2027-I, con fechas diferenciadas según la especialidad académica elegida por cada participante.

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Las fechas del examen estarán distribuidas según las áreas académicas, con Medicina Humana programada para una jornada exclusiva el domingo 25 de octubre - Créditos: San Marcos.

Breve historia de San Marcos

La Universidad Nacional Mayor de San Marcos (UNMSM) fue fundada el 12 de mayo de 1551 mediante una real cédula emitida por el rey Carlos I de España. Es reconocida como la universidad más antigua del Perú y de América, por lo que ocupa un lugar central en la historia de la educación superior del continente.

En sus primeros años fue conocida como Universidad de Lima y, posteriormente, adoptó el nombre de Real y Pontificia Universidad de San Marcos. Desde la época virreinal, la institución participó en la formación de intelectuales y profesionales que tuvieron presencia en distintos momentos de la historia peruana.

Tras la Independencia, San Marcos continuó su labor académica y amplió progresivamente sus áreas de enseñanza. Con el paso de los siglos, incorporó nuevas facultades, especialidades y campos de investigación.

Actualmente, la UNMSM es una universidad pública con una amplia oferta académica y mantiene su legado como una de las instituciones educativas más emblemáticas del país.

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