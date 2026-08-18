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Sporting Cristal vs Alianza Atlético: día, hora y canal TV del duelo por la fecha 6 del Torneo Clausura 2026

Tras la goleada a Sport Huancayo, los ‘cerveceros’ se alistan para visitar a los ‘churres’ en Sullana. Duelo vital que podría darle el liderato. Conoce todos los detalles del crucial cotejo

Sporting Cristal se mide con Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026.
Sporting Cristal se mide con Alianza Atlético por el Torneo Clausura 2026.
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Se viene la fecha 6 del Torneo Clausura 2026 y uno de los partidos más emocionantes es el que protagonizarán Sporting Cristal y Alianza Atlético en Sullana. El equipo de Roberto Mosquera sacó triunfazo frente Sport Huancayo la jornada pasada y se puso a un punto del líder Alianza Lima.

Sporting Cristal vs Alianza Atlético: día y hora del partido por el Torneo Clausura 2026

Los ‘cerveceros’ visitarán a los ‘churres’ en Sullana este viernes 21 de agosto en el estadio Campeones del 36 por la fecha 6 de Torneo Clausura 2026.

El encuentro comenzará a las 15:00 horas en Perú, Colombia y Ecuador. Para quienes se encontraban en Chile, Venezuela y Bolivia, el inicio se fijó a las 16:00 horas. Por otro lado, los hinchas de Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay pudieron seguir el partido desde las 17:00 horas.

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Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos son dos de los refuerzos que trajo Sporting Cristal para encarar el Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1
Juan Manuel Cuesta y Michael Hoyos son dos de los refuerzos que trajo Sporting Cristal para encarar el Torneo Clausura 2026. - créditos: Liga 1

Canal TV para ver Sporting Cristal vs Alianza Atlético

La transmisión del duelo entre Sporting Cristal y Alianza Atlético se diseñó para que ningún aficionado quedara fuera de la cobertura. El canal L1 MAX aseguró la emisión en todo el territorio nacional, disponible para quienes cuentan con este servicio en su programación habitual.

Para quienes prefirieron el acceso digital, la plataforma L1 Play ofreció la posibilidad de seguir el partido en tiempo real desde teléfonos móviles, tabletas u ordenadores. Este servicio, que requiere suscripción, permitió que los seguidores se conectaran al encuentro desde cualquier lugar con acceso a internet.

Por otro lado, quienes buscaron información detallada y actualizaciones en línea contaron con la cobertura de Infobae Perú, que incluyó previa, incidencias minuto a minuto, goles y un resumen al finalizar el juego. De este modo, la oferta de canales y plataformas facilitó que los hinchas pudieran elegir la opción que mejor se adaptara a sus necesidades para no perderse ningún detalle del enfrentamiento.

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Hernán Barcos – Sporting Cristal – Liga 1 – Perú – deportes – 16 agosto
Barcos valoró la conexión que viene construyendo con Michael Hoyos en Sporting Cristal y resaltó que la cercanía entre los delanteros facilita el juego y genera más opciones para llegar al gol. (Liga 1)

Así llegan Sporting Cristal y Alianza Atlético al choque

Todo es felicidad para Sporting Cristal debido a que superaron a un competitivo Sport Huancayo mediante una goleada por 4-1 en la que predominó la eficacia en los remates de cabeza.

La nota distintiva del encuentro la aportó Michael Hoyos, quien firmó un doblete y se convirtió en la figura destacada de la jornada. Hernán Barcos y Rafael Lutiger completaron el marcador, asegurando una diferencia amplia para los ‘celestes’ en su estadio.

Con esta victoria, el equipo de Roberto Mosquera quedó a tan solo un punto de Alianza Lima, líder de la tabla. El resultado generó expectativas entre los aficionados, ya que el equipo limeño se posicionó como uno de los principales contendientes al título en la fase actual del certamen.

El cuadro rimense goleó 4-1 a los huancaínos en el Estadio Alberto Gallardo - Crédito: L1MAX.

Por su lado, Alianza Atlético empató con ADT de Tarma en la quinta jornada del Torneo Clausura dejó a ambos equipos con sensaciones divididas y pequeños avances en la tabla de posiciones. El marcador, que terminó igualado 1 a 1, reflejó la paridad y el esfuerzo desplegado por ambas escuadras en busca de puntos valiosos.

Jairo Molina abrió el marcador a los 23 minutos, insinuando una posible victoria visitante. No obstante, la reacción de ADT no tardó en llegar, y fue Jonatan Bauman quien restableció la igualdad a los 29 minutos, sellando el resultado final en el primer tiempo.

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