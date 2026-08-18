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Tacna en emergencia: lluvias por 24 horas seguidas, fuertes ráfagas, caída de muros y apagones dejan un herido

En el sur del Perú, las ráfagas tumbaron muros, árboles y paneles, mientras la lluvia y la falta de servicio eléctrico aumentaron el temor de familias que pasaron la noche entre escombros y oscuridad

Los vientos devastadores en Tacna derribaron muros, árboles y paneles publicitarios y dejaron cortes de energía eléctrica la noche del 17 de agosto de 2026.
Los vientos devastadores en Tacna derribaron muros, árboles y paneles publicitarios y dejaron cortes de energía eléctrica la noche del 17 de agosto de 2026. (Radio Uno)
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Una serie de vientos devastadores azotó anoche la ciudad de Tacna, causando la caída de muros, árboles y paneles publicitarios, y dejando a miles de ciudadanos angustiados y sin energía eléctrica. Los distritos de Gregorio Albarracín y Alto de la Alianza figuran entre los más impactados por las ráfagas, que generaron alarma e incertidumbre en la población.

Según reportes de Asismet, las fuertes ráfagas derribaron paneles publicitarios, carteles, árboles y provocaron cortes de luz en diferentes puntos de Tacna. Imágenes divulgadas por la entidad muestran el colapso de estructuras y la caída de ramas en plena vía pública, mientras varios sectores permanecían sin energía eléctrica.

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En el centro de la ciudad, cables eléctricos quedaron desprendidos y los paneles de anuncios fueron arrastrados por el viento, mientras una breve pero intensa llovizna incrementó la sensación de vulnerabilidad. El Gobierno Regional de Tacna recomendó, a través de sus redes sociales, que los habitantes se resguarden en sus viviendas y que los conductores circulen con precaución, ya que la oscuridad y los escombros obstaculizaban varias cuadras.

Fuertes ráfagas de viento generaron una intensa presencia de polvo y arena durante la tarde del martes 11 de agosto en diferentes sectores de Tacna y Moquegua. Senamhi
Fuertes ráfagas de viento generaron una intensa presencia de polvo y arena durante la tarde del martes 11 de agosto en diferentes sectores de Tacna y Moquegua. Senamhi

La magnitud del fenómeno quedó evidenciada cuando un muro se desplomó sobre varios autos, situación reportada por Radio Uno. Las imágenes difundidas muestran a vecinos observando los daños y a vehículos cubiertos por cascotes en plena vía pública. No fue el único caso, según reportaron usuarios de la localidad en Twitter.

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El hecho ocurrió poco después de las 10 de la noche del 17 de agosto, en medio de la persistencia de los vientos y de la preocupación de los residentes por la seguridad de sus viviendas y vehículos.

Daños a viviendas y red eléctrica,

El Centro de Operaciones de Emergencia Nacional (COEN-INDECI) informó que los vientos fuertes afectaron no solo a Tacna, sino también al distrito de Ocoyo (Huancavelica). En la primera jurisdicción, una persona resultó herida y fue trasladada al Hospital Hipólito Unanue de Tacna por efectivos de la Policía Nacional del Perú (PNP). El evento causó daños en la red de energía eléctrica, aunque el servicio fue restablecido horas después por la empresa Electro Sur.

El COEN también detalló que, en el anexo de Vichuri, en Ocoyo, el fenómeno dañó varias viviendas. El municipio distrital ejecutó la Evaluación de Daños y Análisis de Necesidades (EDAN) y coordinó las acciones de respuesta para atender a los damnificados.

Caída de árbol en los exteriores de Aceros Arequipa, en la Panamericana Sur y Letrero a punto de colapsar en supermercado.
Caída de árbol en los exteriores de Aceros Arequipa, en la Panamericana Sur y Letrero a punto de colapsar en supermercado.

Perspectiva técnica

Abraham Levy, conocido como el “hombre del tiempo”, aportó datos clave sobre la situación. Según lo publicado en su cuenta X, Tacna acumuló 24 horas continuas de precipitaciones, con 12.7 milímetros registrados hasta las 15:00 horas en el aeropuerto local, el cual permaneció cerrado.

Levy explicó que el sistema de mal tiempo empezaba a alejarse hacia el sur, lo que reduciría la exposición de la zona. No obstante, advirtió: “Nuestra vulnerabilidad ha quedado expuesta”, en referencia a la fragilidad de la infraestructura urbana frente a fenómenos meteorológicos intensos.

La situación meteorológica será motivo de estudio por parte del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), según anticipó el propio Abraham Levy, quien subrayó la necesidad de analizar el evento en detalle para comprender mejor los riesgos de la región.

Se registran lluvias en la sierra sur, afectando principalmente a Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. (Foto: Andina)
Se registran lluvias en la sierra sur, afectando principalmente a Huancavelica, Ayacucho, Arequipa, Cusco, Puno, Moquegua y Tacna. (Foto: Andina)

Labores de emergencia

RPP Noticias recogió testimonios de vecinos que describieron el temor generado por el estruendo de las ráfagas, el golpeteo de las ventanas y la caída de objetos pesados en las calles. Muchas familias permanecieron en alerta, mientras brigadas municipales y personal de emergencia trabajaban en el retiro de escombros y la restauración de servicios básicos.

En paralelo, el Gobierno Regional de Tacna reiteró la importancia de atender recomendaciones de seguridad y mantenerse informados a través de canales oficiales. La coordinación entre autoridades locales, empresas de servicios y organismos de emergencia fue fundamental para restablecer el orden y evitar mayores consecuencias.

Según expertos, el fenómeno meteorológico registrado el 17 de agosto dejará una huella profunda en la ciudad de Tacna. Los daños materiales, la interrupción del suministro eléctrico y la exposición de la infraestructura evidenciaron la necesidad de fortalecer la prevención y la respuesta ante eventos extremos.

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