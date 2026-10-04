A horas de las elecciones, Reniec alerta por posibles traslados de electores y pide acciones ante el “voto golondrino”

Un elector deposita su cédula de votación en una urna transparente de la Oficina Nacional de Procesos Electorales durante un proceso comicial en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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A pocas horas de las Elecciones Regionales y Municipales 2026, la jefa del Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec), Carmen Velarde, solicitó acciones de prevención, fiscalización e investigación ante la posibilidad de un desplazamiento irregular de electores, conocido como “voto golondrino”. La jornada electoral se desarrollará este domingo 4 de octubre.

La entidad remitió comunicaciones al Fiscal de la Nación, al ministro del Interior y al comandante general de la Policía Nacional del Perú (PNP) para que, dentro de sus competencias, refuercen las medidas destinadas a detectar conductas que puedan afectar la transparencia de los comicios. El pedido surgió luego de denuncias ciudadanas y alertas difundidas en plataformas digitales sobre presuntos traslados masivos de votantes hacia determinados distritos.

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Según Reniec, algunos de estos desplazamientos se habrían realizado mediante vehículos de transporte interprovincial y tendrían como destino jurisdicciones donde las personas trasladadas no registrarían residencia efectiva. La institución pidió prestar especial atención a determinadas zonas y verificar si existen responsables detrás de estos movimientos.

RENIEC pide al MEF presupuesto adicional para garantizar las Elecciones Regionales y Municipales 2026. (Foto: RENIEC)

¿Qué es el “voto golondrino” y por qué preocupa a Reniec?

El llamado “voto golondrino” consiste en registrar a un ciudadano en una localidad distinta a aquella donde reside, con la finalidad de alterar el resultado de una elección. Reniec también utiliza el término para referirse a casos de trashumancia electoral.

Esta práctica puede adquirir mayor impacto en distritos con un número reducido de electores, donde una diferencia pequeña de votos puede incidir en el resultado. Por ello, la fiscalización de los domicilios registrados forma parte de las medidas destinadas a proteger la integridad del padrón electoral.

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En el caso de la alerta comunicada este sábado, Reniec señaló que recibió reportes sobre presuntos traslados organizados de votantes. La entidad considera necesario que las autoridades determinen si detrás de estos desplazamientos existen promotores, financistas, contratantes o responsables.

La solicitud también contempla acciones de investigación para establecer si los hechos reportados corresponden a irregularidades y, de ser el caso, determinar las responsabilidades que correspondan conforme a ley.

Varios ciudadanos ingresan a un colegio habilitado como local de votación con la señalización oficial de la ONPE en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Estos son los distritos que Reniec considera zonas de alerta

Entre las jurisdicciones que requieren especial atención figuran San Marcos, en la provincia de Huari, Áncash, y Pichari, en la provincia de La Convención, Cusco. Reniec también incluyó a diversos distritos de Cajamarca y Arequipa.

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La entidad señaló que en estas zonas se detectaron incrementos inusuales en los trámites relacionados con el domicilio. Este comportamiento forma parte de los elementos que motivaron la solicitud de vigilancia preventiva antes de la jornada del domingo.

Reniec pidió reforzar los controles en las vías de acceso a las jurisdicciones identificadas y verificar posibles desplazamientos organizados de electores. La medida busca que las autoridades puedan identificar eventuales irregularidades antes o durante los comicios.

Además, la institución puso a disposición de fiscales, policías y ciudadanos sus plataformas virtuales para consultar las variaciones atípicas de cambios de domicilio registradas a nivel nacional.

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Reniec ya verificó miles de domicilios antes de las elecciones

La alerta se suma al trabajo de fiscalización realizado durante la elaboración y depuración del padrón electoral para las ERM 2026. En ese proceso, Reniec realizó 64.720 verificaciones domiciliarias a nivel nacional.

A partir de esas inspecciones, la institución y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispusieron 38.596 restituciones de domicilio, según el reporte utilizado para estas elecciones. La medida se aplicó cuando se detectó que el ciudadano no residía en la dirección declarada o que esta no existía.

Votantes en Perú expuestos a penas de cárcel y multas por delitos electorales en el balotaje| Gemini IA

La restitución implica considerar, para efectos del padrón electoral, el último domicilio válido registrado por Reniec. Con ello se busca evitar que un cambio de dirección sin residencia efectiva termine modificando el distrito donde una persona participa en los comicios.

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Este trabajo forma parte de las acciones de la entidad para preservar la integridad del padrón y prevenir posibles casos de voto golondrino. La alerta planteada este sábado traslada ahora la atención hacia la Fiscalía, la PNP y el Mininter, a quienes Reniec pidió reforzar la prevención y fiscalización antes de la jornada electoral.