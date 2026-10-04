Perú

ERM 2026: MTPE recuerda las facilidades laborales para votar y cumplir como miembro de mesa este domingo 4 de octubre

Los empleados con turno durante las elecciones podrán coordinar tolerancias y permisos. Quienes integren mesas de sufragio tendrán descansos bajo condiciones específicas y deberán presentar el certificado de la ONPE

Un grupo de personas sentadas en semicírculo escucha a dos instructoras junto a cajas de cartón marcadas con la sigla ONPE
Especialistas de la ONPE capacitan a miembros de mesa en un aula con material electoral para las Elecciones Regionales y Municipales en Perú. (ONPE)
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Los trabajadores que tengan turno laboral este domingo 4 de octubre contarán con facilidades para ejercer su derecho al voto durante las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM).

El Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo (MTPE) recordó que los empleadores deben permitir la participación electoral mediante tolerancia horaria, permisos sujetos a compensación y descansos para quienes cumplan labores en las mesas de sufragio.

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La jornada electoral abre la votación a las 7:00 a. m. y la cierra a las 5:00 p. m., aunque los ciudadanos que permanezcan dentro del local o en la cola antes de esa hora podrán sufragar.

Quienes trabajen el día de la elección tendrán derecho a una tolerancia al inicio o durante su jornada para acudir a su local. El tiempo que usen deberá recuperarse en la forma que acuerden con su empresa.

Esta facilidad alcanza a trabajadores públicos y privados que requieran ausentarse para votar. El MTPE recomendó coordinar con anticipación los horarios, sobre todo en actividades donde la continuidad del servicio requiere reemplazos, turnos o una distribución previa de funciones.

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Los ciudadanos designados como miembros de mesa que cumplan efectivamente esa labor podrán no asistir a trabajar el domingo. Para acreditar su participación deberán presentar al empleador el Certificado de Participación que entrega la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La entidad recordó que las mesas se instalan desde las 6:00 a. m., por lo que los titulares y suplentes deben llegar a esa hora. Después del cierre comienza el escrutinio, la elaboración de actas y la entrega de documentos electorales.

Un hombre con chaleco blanco señala a una fila de personas frente a una mesa de votación con ánfora, cédulas y sillas plásticas.
La negativa a integrar una mesa de sufragio como sustituto en las ERM 2026 se sanciona con una multa de 275 soles, cuyo cobro corresponde al JNE. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Miembros de mesa y trabajadores fuera de su localidad

El MTPE precisó que hay una regla distinta para los sorteados que no completaron la capacitación y para las personas elegidas entre los votantes presentes para integrar una mesa.

Ambos grupos tendrán derecho a un descanso remunerado el lunes 5 de octubre, siempre que hayan ejercido esa función. Ese día será compensable: las horas deberán recuperarse dentro de los diez días calendario posteriores o en la fecha que establezca el empleador. La medida reconoce el tiempo destinado a instalar la mesa, recibir a los electores, supervisar el voto, contar las cédulas y firmar las actas.

Los trabajadores que laboran fuera de la localidad donde les corresponde votar podrán ausentarse el viernes 2, sábado 3, domingo 4 y lunes 5 de octubre, si acreditan que emitieron su voto. Los días no laborados deberán compensarse según la coordinación con el empleador.

La autoridad laboral indicó que estas facilidades buscan evitar que la distancia impida el sufragio. Los ciudadanos pueden revisar el local, mesa y condición de miembro de mesa en la consulta electoral de la ONPE.

El organismo recordó que la participación electoral exige previsión. Antes de salir, cada ciudadano debe confirmar la dirección asignada, llevar su documento vigente y calcular el traslado. Los empleadores pueden solicitar la constancia respectiva para ordenar la compensación, sin impedir el ejercicio del sufragio ni la función electoral ciudadana.

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