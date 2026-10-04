Perú

Controversia entre la ONPE y el JNE por fecha de la segunda vuelta en las ERM 2026: “Nuestro problema es la parte logística”

El Oficina Nacional de Procesos Electorales propone el 6 de diciembre, mientras el Jurado Nacional de Elecciones mantiene el 29 de noviembre

Una urna transparente con cédulas de sufragio sobre la mesa y personas en un aula de votación con un fiscalizador de espaldas.
Una mesa de sufragio con cédulas y urnas oficiales de la ONPE funciona bajo la fiscalización del JNE durante comicios en Perú. (Imagen Ilustrativa Infobae)
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El calendario de una eventual segunda vuelta de las Elecciones Regionales y Municipales 2026 (ERM) abrió una controversia entre los dos organismos del sistema electoral.

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) propone el domingo 6 de diciembre, mientras el Jurado Nacional de Elecciones (JNE) fijó el 29 de noviembre, aunque evalúa un pedido de reconsideración. La diferencia no altera la jornada del 4 de octubre, pero condiciona la preparación de materiales, el cómputo de resultados y la proclamación de las nuevas autoridades regionales.

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La segunda vuelta regional solo será necesaria en las zonas donde ningún postulante alcance el porcentaje de votos válidos exigido para ser proclamado gobernador. Esa definición se conocerá después del escrutinio y de las etapas de resolución de actas observadas. Para la ONPE, recién entonces será posible determinar cuántas circunscripciones requerirán cédulas, actas padrón, sobres de seguridad, lapiceros y paquetes electorales diferenciados para cada una de ellas.

ONPE advierte que la logística exige plazos técnicos

Bernardo Pachas, jefe de la ONPE, sostuvo que el organismo propone el 6 de diciembre tras revisar experiencias anteriores y bases de datos electorales.

“Tenemos que saber después del cuatro cuántas regiones han superado el 30 % de los votos válidos para quedarse como gobernadores”, señaló.

Añadió que quienes no alcancen ese umbral pasarían a una nueva elección regional, un proceso cuya dimensión aún no puede calcularse.

El funcionario resumió la objeción en una frase: “Nuestro problema es la parte logística”. Explicó que preparar una segunda vuelta implica contratar proveedores, fabricar documentos, verificar cada lote, embalarlo y trasladarlo a las Oficinas Descentralizadas de Procesos Electorales.

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También requiere prever retrasos en la impresión o fallas en los equipos. “No podemos correr contra los plazos porque corremos el riesgo que se le estropee la máquina al impresor de las cédulas”, advirtió.

Los plazos son relevantes porque los materiales no son iguales para todas las regiones. La ONPE deberá conocer a los candidatos que avanzan, diseñar las cédulas correspondientes y organizar la distribución hacia cada local de votación. Ese circuito incluye transporte, custodia, recepción, capacitación y coordinación con autoridades locales.

Mesa con actas electorales, lapiceros, calculadora y billetes en soles ante una ánfora de la ONPE y votantes en fila.
Si una mesa no se instala hasta el mediodía, los electores afectados deben pedir una dispensa ante el JNE para evitar la multa por no votar. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evalúan reconsiderar fecha de segunda vuelta

Por su parte, Roberto Burneo, presidente del JNE, defendió la fecha del 29 de noviembre. Dijo que el Pleno escuchó los argumentos logísticos de la ONPE, pero optó por ponderar los plazos jurisdiccionales, el debido proceso y el recuento de votos.

“Entre ponderar la parte operativa y logística y la parte jurisdiccional que conlleva garantías constitucionales de debido proceso, recuento de votos y otros, y a efecto de lograr que como máximo este año se definan las autoridades, es que hemos tomado esa decisión”, afirmó.

Burneo confirmó que el JNE recibió la reconsideración remitida por la ONPE y que la evaluará antes de adoptar una decisión final.

Hemos recibido la reconsideración, vamos a evaluarla de igual forma y vamos a conversar con la ONPE largamente del tema”, declaró. La definición dependerá de las reuniones técnicas y de la evaluación de los riesgos que cada institución ha puesto sobre la mesa.

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