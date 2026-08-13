Ricardo Bettocchi hará su debut en Liga 1 como arquero de UTC en duelo ante Alianza Lima por Torneo Clausura 2026

Ricardo Bettocchi debutará en la primera división peruana. Crédito: Instagram Ricardo Bettocchi.

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UTC afrontará un complicado desafío en la quinta jornada del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 y lo hará con una novedad importante bajo los tres palos. Ricardo Bettocchi será titular frente a Alianza Lima y tendrá la oportunidad de disputar por primera vez un partido en la máxima categoría del fútbol peruano, en un escenario y ante un rival que elevarán considerablemente la exigencia de su estreno.

El guardameta de 24 años es actualmente el tercer arquero del conjunto cajamarquino, pero las circunstancias obligaron al comando técnico a recurrir a él para este importante compromiso. Ignacio Barrios no podrá estar disponible luego de ser expulsado en el empate 1-1 ante ADT, mientras que Ángelo Campos continúa recuperándose de una lesión en el rostro.

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De esta manera, Bettocchi tendrá que asumir la responsabilidad de defender el arco del ‘gavilán’ ante uno de los conjuntos más contundentes de la Liga 1. Alianza Lima es, además, el equipo más goleador del campeonato, con 38 tantos anotados, y ha conseguido ganar todos los partidos que disputó como local en Matute durante el presente torneo.

Ricardo Bettocchi, formado futbolísticamente en Melgar, también pasó por ADT y Cantolao. Crédito: Instagram Ricardo Bettocchi.

El panorama de UTC es completamente distinto. El conjunto cajamarquino marcha en la parte baja de la clasificación y es uno de los equipos que más goles ha recibido en la temporada, con 34 tantos encajados. Por ello, el debut de Bettocchi llegará en un momento especialmente delicado para la institución.

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El arquero tendrá la misión de responder ante una ofensiva ‘blanquiazul’ que viene mostrando contundencia y que buscará mantener su impresionante registro jugando en casa. Para un futbolista que todavía no ha tenido participación en Primera División, el desafío será mayúsculo.

UTC, candidato al descenso

La situación de UTC en el Torneo Clausura tampoco invita al optimismo. Bajo la conducción técnica de Cristian Paulucci, el cuadro cajamarquino todavía no conoce la victoria en las cuatro jornadas disputadas hasta el momento.

El ‘gavilán’ acumula dos empates y dos derrotas, resultados que lo mantienen en una posición comprometida. La preocupación aumenta al revisar la tabla acumulada, donde UTC ocupa actualmente el último lugar con 15 unidades.

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Tabla de posiciones de la acumulada tras la fecha 4 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026.

El equipo cajamarquino se encuentra a seis puntos de la zona que le permitiría abandonar los últimos lugares, por lo que necesita comenzar a sumar de manera urgente. En ese contexto, visitar a Alianza Lima representa una de las pruebas más complicadas posibles, aunque el equipo de Paulucci intentará dar la sorpresa.

¿Cómo quedó el último Alianza Lima vs UTC en Matute?

El antecedente más reciente entre ambos equipos en el estadio Alejandro Villanueva favorece ampliamente a Alianza Lima. El 23 de noviembre de 2025, durante el Torneo Clausura de aquella temporada, el conjunto entonces dirigido por Néstor Gorosito recibió a UTC y consiguió una victoria sin mayores complicaciones.

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Los ‘íntimos’ se impusieron gracias a los goles de Gaspar Gentile, Jesús Castillo y Paolo Guerrero. Aquel resultado evidenció la superioridad del cuadro victoriano en condición de local y ahora UTC intentará cambiar la historia en una nueva visita a Matute.

El extremo puso el 3-0 en Matute. (Video: L1MAX)

¿Cuándo juegan Alianza Lima y UTC?

De acuerdo con la programación oficial, Alianza Lima y UTC se enfrentarán este sábado 15 de agosto, por la quinta jornada del Torneo Clausura 2026. El compromiso comenzará a las 19:30 horas de Perú y tendrá como escenario el estadio Alejandro Villanueva, conocido popularmente como Matute.

El duelo pondrá frente a frente a dos equipos con realidades completamente diferentes. Mientras Alianza Lima buscará prolongar su buen momento y mantenerse como uno de los principales candidatos al título, UTC necesita sumar para comenzar a alejarse de la zona de descenso.

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En medio de ese contexto, Ricardo Bettocchi tendrá una responsabilidad especial: hacer su debut en Primera División nada menos que ante uno de los ataques más efectivos del campeonato. Su actuación podría convertirse en uno de los principales focos de atención del encuentro.

Detalles del partido entre Alianza Lima y UTC en el estadio Alejandro Villanueva. Crédito: Prensa AL