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Estados Unidos vs Turquía: día, hora y dónde ver partido por gran final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026

La justa en territorio chileno llega a su fin con el encuentro por el título de la categoría y la definición de las posiciones del 3° al 16°

Estados Unidos vs Turquía: día, hora y dónde ver partido por gran final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Estados Unidos vs Turquía: día, hora y dónde ver partido por gran final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.
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El Mundial Sub 17 de Vóley 2026 entra en su instancia definitiva tras una emocionante fase semifinal. Estados Unidos aseguró su boleto a la pelea por el título tras superar con autoridad a China, mientras que Turquía hizo lo propio al vencer a China Taipéi, instalándose ambas potencias en el duelo cumbre del certamen.

Estados Unidos vs Turquía: día, hora y dónde ver final del Mundial Sub 17 de Vóley

El partido por la medalla de oro se disputará este domingo 16 de agosto a las 18:00 horas de Perú. A continuación, los horarios para los demás países:

  • Perú, Colombia, Ecuador: 18:00 horas
  • Venezuela, Bolivia, Chile, Paraguay: 19:00 horas
  • Argentina, Brasil, Uruguay: 20:00 horas
  • Estados Unidos (Miami / ET): 19:00 horas
  • España (peninsular): 01:00 horas (lunes)

La transmisión estará a cargo de VBTV (Volleyball World), la plataforma de streaming oficial que ofrece la señal en vivo para sus suscriptores, asegurando el acceso global a la competencia por una suscripción de 9.99 dólares.

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Estados Unidos derrotó a China y sacó pasaje a la final del Mundial sub 17 de vóley 2026.
Estados Unidos derrotó a China y sacó pasaje a la final del Mundial sub 17 de vóley 2026. Crédito: Instagram USA Volleyball.

Así se definieron las semifinales

  • Estados Unidos 3-0 China (25-13, 25-15, 25-19): El sexteto norteamericano demostró una notable superioridad colectiva desde el arranque del encuentro. Con una ofensiva potente y un bloqueo sólido que neutralizó los ataques del conjunto asiático, las estadounidenses dominaron el ritmo del juego de principio a fin para sellar su pase a la final por la vía rápida.
  • China Taipéi 0-3 Turquía (15-25, 22-25, 22-25): Las europeas hicieron valer su potencia física y eficacia en la red para controlar las acciones ante un combativo rival. Aunque China Taipéi buscó ajustar su defensa y equilibrar el trámite en el segundo y tercer parcial, el cuadro turco mantuvo la frialdad en el cierre de cada set para asegurar el 3-0 definitivo y su boleto al duelo por el título.
Turquía derrotó a China Taipéi y sacó boleto a la gran final del Mundial Sub 17 de vóley 2026.
Turquía derrotó a China Taipéi y sacó boleto a la gran final del Mundial Sub 17 de vóley 2026. Crédito: Instagram Puro Vóley.

Programación de los encuentros por reclasificación

Partido por puestos 3° y 4°

  • China vs China Taipéi (15:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partido por puestos 5° y 6°

  • Italia vs Corea del Sur (12:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partido por puestos 7° y 8°

  • Croacia vs Tailandia (09:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partido por puestos 9° y 10°

  • República Dominicana vs Polonia (17:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partido por puestos 11° y 12°

  • Argentina vs Japón (14:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Partido por puestos 13° y 14°

  • Perú vs Venezuela (11:00 horas / Santiago / Volleyball World y Latina TV)

Partido por puestos 15° y 16°

  • República Checa vs Filipinas (08:00 horas / Santiago / Volleyball World)

Perú va por el 13° lugar

La selección peruana Sub-17 afrontará su último desafío en el Mundial de Vóley 2026 con la posibilidad de cobrarse una revancha pendiente. La ‘bicolorse medirá nuevamente ante Venezuela, rival que ya consiguió derrotarla durante la fase de grupos del certamen.

Revive el emocionante momento en que la selección peruana de vóley Sub-17 consigue el punto de la victoria contra República Checa, ganando el partido por 3 sets a 2 en el Mundial. - Latina

Perú llega a este encuentro después de superar a República Checa por 3-2 en un intenso partido de ‘play-offs’. Las dirigidas por el cuerpo técnico nacional tuvieron que disputar el tie-break y mostraron mayor determinación en el tramo decisivo para imponerse por 15-10.

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El triunfo permitió al combinado nacional recuperar sensaciones después de la dolorosa caída ante Argentina. Ahora, tendrá una última oportunidad para cerrar su participación en Chile con una victoria y quedarse con el decimotercer puesto de la competencia.

Venezuela, además, es un rival conocido para las peruanas. Ambos sextetos se enfrentaron en la segunda jornada del Grupo B, disputada en San Felipe, donde la ‘vinotinto’ se impuso por 3-1, con parciales de 23-25, 25-23, 25-27 y 20-25.

El antecedente previo a la Copa del Mundo tampoco favorece al conjunto nacional. Venezuela volvió a imponerse ante Perú en la última Copa Panamericana Sub 17, por lo que mantiene una racha positiva en sus enfrentamientos directos durante los últimos torneos.

Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por puesto 13 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Perú vs Venezuela EN VIVO HOY: punto a punto del partido por puesto 13 del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Imagen Ilustrativa Infobae.

El encuentro se disputará este domingo 16 de agosto desde las 11:00 horas de Perú. El ganador se quedará con el decimotercer lugar del Mundial Sub-17, por lo que la selección nacional buscará despedirse de Chile con una victoria y una posición que premie el esfuerzo realizado a lo largo del campeonato.

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