Perú
Agregar Infobae enGoogle

Habrá corte de luz este lunes? Estos distritos de Lima tendrán interrupciones programadas el lunes 17 de agosto

Los trabajos programados en la red eléctrica ocasionarán cortes temporales durante este lunes. La empresa informó previamente los horarios de interrupción.

Primer plano de cuatro velas blancas encendidas en platillos blancos, sobre una barra o mesa oscura en un interior con poca luz
Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)
Guardar

El suministro eléctrico será interrumpido temporalmente este lunes 10 de agosto en determinados sectores de Lima y Callao, según la programación difundida por Pluz. La suspensión se realizará durante horarios establecidos y comprenderá zonas específicas.

Los sectores incluidos en el cronograma de corte de luz se encuentran en El Agustino, Callao, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho. Cabe precisar que la programación no comprende a todos los vecinos de estos distritos, sino únicamente a las calles, urbanizaciones, asociaciones y asentamientos señalados por la empresa.

Corte de luz en El Agustino

Horario: 9:00 a. m. – 3:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Av. Grau: cuadras 22 y 23.
  • Av. Locumba: cuadras 4, 5, 6 y 7.
  • Jr. Cabana: cuadras 1 y 2.
  • Jr. Cajacay: cuadra 1.
  • Calle Parque Central: cuadra 2.
  • Cerro Azul: cuadras 21 y 22.
  • Jr. Cerro San Francisco: cuadras 5, 6 y 7.
  • Jr. Huandoval: cuadra 2.
  • Jr. Chiquián: cuadra 20.
  • Jr. Llamellín: cuadra 3.
  • Jr. Ocros: cuadras 2 y 3.
  • Jr. Pampas: cuadra 1.
  • Psj. Crnel. Dávila: cuadra 7.

Corte de luz en Callao

Horario: 10:00 a. m. – 5:00 p. m.

Zonas afectadas:

  • Jr. Colón: cuadras 1 y 2.
  • Jr. Pedro Ruiz Gallo: cuadra 1.
  • Calle Teatro: cuadra 1.
  • Jr. Paz Soldán con Jr. Pichincha.

Corte de luz en San Martín de Porres

Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.

Zona afectada:

  • Asoc. Viv. Ojihua: manzanas A, A2, B, C y D.

Corte de luz en San Juan de Lurigancho

Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.

Zonas afectadas:

  • Agrup. Fam. Villa Nuevo Horizonte: manzanas A, B, C, D y E.
  • Agrup. Fam. La Fortaleza de Nueva Vida: manzanas A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M y N, Ñ.
  • Agrup. Fam. Elycarsa de Nuevo Horizonte: manzanas A Prima, B Prima, C Prima, D Prima y E Prima.
  • Asoc. Popular Virgen del Carmen: manzanas I, J, K, L, L1, M, N, W, X, Y y Z.
  • A.H. Nueva Vida: manzanas N, N4, O y P.

Recomendaciones antes del corte de luz

Corte de luz
Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. Foto: Andina

Los usuarios de las zonas comprendidas en la programación pueden tomar algunas medidas para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio. Entre ellas:

  • Cargar celulares, laptops y otros equipos con anticipación.
  • Desconectar los electrodomésticos antes del inicio del corte para protegerlos ante posibles variaciones de tensión cuando regrese la energía.
  • Mantener linternas o lámparas recargables a la mano, especialmente si la interrupción se prolongará durante varias horas.
  • Organizar con anticipación las actividades que requieran electricidad, sobre todo en viviendas y negocios.

¿Cómo revisar el recibo de Pluz durante un corte de luz?

Los usuarios pueden consultar su recibo de Pluz a través de los canales digitales habilitados por la empresa. Esta opción permite verificar información relacionada con el suministro, como el número de cliente, consumo registrado y monto pendiente de pago.

PUBLICIDAD

Para realizar la consulta, el usuario debe ingresar a la plataforma digital de Pluz e identificarse con los datos solicitados. De esta manera, podrá acceder a la información de su servicio sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.

Temas Relacionados

corte de luzLimaCallaoPluzperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Brunella Torpoco presentará nueva colaboración en la Serenata al Chimpum Callao: “Estoy muy emocionada de volver a mi barrio”

La reconocida cantante chalaca vuelve a su tierra para presentar ‘No sufras corazón’, una colaboración junto a Tony Manuel que marca su retorno tras una exitosa gira internacional.

Brunella Torpoco presentará nueva colaboración en la Serenata al Chimpum Callao: “Estoy muy emocionada de volver a mi barrio”

Terremoto en Perú: Si tu departamento queda inhabitable o el edificio colapsa, ¿qué pasa con tu propiedad?

Desde 1974, Lima no ha enfrentado un terremoto de gran magnitud, por lo que un movimiento como los que azotaron Venezuela y Colombia pondría a prueba no solo el auge inmobiliario, sino también las leyes de propiedad horizontal que hoy regulan la ciudad

Terremoto en Perú: Si tu departamento queda inhabitable o el edificio colapsa, ¿qué pasa con tu propiedad?

Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Estados Unidos, China, China Taipéi y Turquía pelearán por llegar a la gran final de la cita mundialista. Perú hará lo suyo con República Checa para quedarse dentro de las 13 mejores

Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

JEE rechaza tacha contra Daniel Urresti y sigue en carrera por la alcaldía de Lima

El órgano electoral determinó que la anulación de su condena por el caso Bustíos, por orden del TC, elimina cualquier impedimento para postular

JEE rechaza tacha contra Daniel Urresti y sigue en carrera por la alcaldía de Lima

Transportistas atacaron a pedradas un vehículo lleno de escolares durante paro en Arequipa: hay dos heridos

La protesta se desarrolló porque los transportistas exigen elevar la tarifa del pasaje ante el alza de los combustibles. La medida, que entró en tregua por el aniversario de Arequipa, dejó una unidad escolar atacada con piedras y a una madre de familia y un estudiante heridos

Transportistas atacaron a pedradas un vehículo lleno de escolares durante paro en Arequipa: hay dos heridos
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JEE rechaza tacha contra Daniel Urresti y sigue en carrera por la alcaldía de Lima

JEE rechaza tacha contra Daniel Urresti y sigue en carrera por la alcaldía de Lima

JNE confirma que Guillermo Bocangel, ‘Avenger’ de Kenji Fujimori, queda fuera de carrera por el GORE Huánuco

Ruth Luque rechaza trasladar el LUM al Ministerio de Justicia y acusa al fujimorismo de querer reorientar el espacio

PJ rechaza demanda de Pedro Castillo para salir en libertad: Opinión de la ONU no es vinculante

Gobierno nombra a Elizabeth Zea viceministra de Interculturalidad en medio de controversia

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte toma distancia de Paolo Guerrero: Su reacción tras polémico reposteo de Alondra García Miró

Ana Paula Consorte toma distancia de Paolo Guerrero: Su reacción tras polémico reposteo de Alondra García Miró

Caso La Bella Luz: ¿Quién es la mujer que agredió a Naldy Saldaña cuando fue a declarar?

ATV lanza promoción de Combate anunciando nueva generación y genera expectativa en los fans

Paolo Guerrero denuncia hackeo tras reposteo de publicación de Alondra García Miró y Magaly Medina no le cree: “Estuvo de ‘sapo’ y se le escapó”

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

DEPORTES

Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de las semifinales del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026