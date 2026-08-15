Habrá corte de luz este lunes? Estos distritos de Lima tendrán interrupciones programadas el lunes 17 de agosto

Cuatro velas encendidas sobre una mesa de madera oscura iluminan el ambiente durante un corte de luz en Lima. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El suministro eléctrico será interrumpido temporalmente este lunes 10 de agosto en determinados sectores de Lima y Callao, según la programación difundida por Pluz. La suspensión se realizará durante horarios establecidos y comprenderá zonas específicas.

Los sectores incluidos en el cronograma de corte de luz se encuentran en El Agustino, Callao, San Martín de Porres y San Juan de Lurigancho. Cabe precisar que la programación no comprende a todos los vecinos de estos distritos, sino únicamente a las calles, urbanizaciones, asociaciones y asentamientos señalados por la empresa.

Corte de luz en El Agustino

Horario: 9:00 a. m. – 3:00 p. m.

Zonas afectadas:

Av. Grau: cuadras 22 y 23.

Av. Locumba: cuadras 4, 5, 6 y 7.

Jr. Cabana: cuadras 1 y 2.

Jr. Cajacay: cuadra 1.

Calle Parque Central: cuadra 2.

Cerro Azul: cuadras 21 y 22.

Jr. Cerro San Francisco: cuadras 5, 6 y 7.

Jr. Huandoval: cuadra 2.

Jr. Chiquián: cuadra 20.

Jr. Llamellín: cuadra 3.

Jr. Ocros: cuadras 2 y 3.

Jr. Pampas: cuadra 1.

Psj. Crnel. Dávila: cuadra 7.

Corte de luz en Callao

Horario: 10:00 a. m. – 5:00 p. m.

Zonas afectadas:

Jr. Colón: cuadras 1 y 2.

Jr. Pedro Ruiz Gallo: cuadra 1.

Calle Teatro: cuadra 1.

Jr. Paz Soldán con Jr. Pichincha.

Corte de luz en San Martín de Porres

Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.

Zona afectada:

Asoc. Viv. Ojihua: manzanas A, A2, B, C y D.

Corte de luz en San Juan de Lurigancho

Horario: 8:30 a. m. – 6:30 p. m.

Zonas afectadas:

Agrup. Fam. Villa Nuevo Horizonte: manzanas A, B, C, D y E.

Agrup. Fam. La Fortaleza de Nueva Vida: manzanas A, B, C, D, E, H, I, J, K, L, M y N, Ñ.

Agrup. Fam. Elycarsa de Nuevo Horizonte: manzanas A Prima, B Prima, C Prima, D Prima y E Prima.

Asoc. Popular Virgen del Carmen: manzanas I, J, K, L, L1, M, N, W, X, Y y Z.

A.H. Nueva Vida: manzanas N, N4, O y P.

Recomendaciones antes del corte de luz

Los cortes de electricidad afectarán varios distritos de Lima y Callao. Foto: Andina

Los usuarios de las zonas comprendidas en la programación pueden tomar algunas medidas para evitar inconvenientes durante la suspensión del servicio. Entre ellas:

Cargar celulares, laptops y otros equipos con anticipación.

Desconectar los electrodomésticos antes del inicio del corte para protegerlos ante posibles variaciones de tensión cuando regrese la energía.

Mantener linternas o lámparas recargables a la mano, especialmente si la interrupción se prolongará durante varias horas.

Organizar con anticipación las actividades que requieran electricidad, sobre todo en viviendas y negocios.

¿Cómo revisar el recibo de Pluz durante un corte de luz?

Los usuarios pueden consultar su recibo de Pluz a través de los canales digitales habilitados por la empresa. Esta opción permite verificar información relacionada con el suministro, como el número de cliente, consumo registrado y monto pendiente de pago.

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Para realizar la consulta, el usuario debe ingresar a la plataforma digital de Pluz e identificarse con los datos solicitados. De esta manera, podrá acceder a la información de su servicio sin necesidad de acudir presencialmente a una oficina.