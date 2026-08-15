Transportistas atacaron a pedradas un vehículo lleno de escolares durante paro en Arequipa: hay dos heridos

Video de cobertura de incidente muestra el ataque de un manifestante a una unidad de transporte público. Las imágenes iniciales capturan a un individuo lanzando un objeto contra una van blanca, con un área residencial de Arequipa al fondo. Posteriormente, se observan fragmentos de vidrio dispersos en las superficies interiores del vehículo, evidenciando daños. Este evento tuvo lugar durante una jornada de paro.

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La paralización del transporte urbano en Arequipa dejó una jornada marcada por agresiones contra vehículos que continuaron circulando, pasajeros afectados y un conflicto entre los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT) y la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). La protesta se desarrolló en medio del reclamo por el incremento del precio de los combustibles y el aumento de los costos de operación, además de la disputa por la tarifa del pasaje urbano.

Vehículos fueron atacados durante la paralización

Uno de los episodios más graves ocurrió en Sachaca, donde un vehículo que trasladaba escolares fue atacado con piedras. En imágenes difundidas durante la jornada se observa cómo un manifestante, identificado posteriormente como Darwin Carbajal Marca, arroja una piedra contra la ventana posterior de la unidad, provocando que el vidrio se rompa. Una madre de familia y un estudiante resultaron afectados y tuvieron que recibir atención tras la agresión.

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Manifestantes participan en el paro de transportistas en Arequipa, donde se registra un menor asistido tras incidentes con un bus escolar.

De acuerdo con la denuncia policial presentada por el conductor afectado, se trataría de unchofer de transporte público que opera en el distrito. Luego del incidente, el presunto agresor y otras personas habrían escapado a bordo de otra unidad. Las autoridades no han logrado dar con la ubicación de los responsables del ataque.

Ese no fue el único incidente reportado durante la jornada. Ante la paralización de parte de las empresas concesionarias del SIT, algunas unidades de transporte alternativo continuaron prestando el servicio. Sin embargo, se reportó que algunas unidades fueron obstaculizadas y que sus neumáticos habrían sido dañados para impedir que continuaran circulando. Asimismo, se reportó a manifestantes obligando a pasajeros descender de los vehículos.

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Los ataques se produjeron mientras cientos de usuarios buscaban alternativas para movilizarse por la ciudad, afectada por la paralización del transporte urbano.

Conflicto por el pasaje se mantiene pero hay tregua

Personas intentan abordar una van amarilla en Arequipa, Perú, en medio de un paro de transportistas que ha afectado el servicio de transporte público. (La Vanguardia)

La paralización estuvo relacionada con el conflicto que mantienen los concesionarios del SIT y la Municipalidad Provincial de Arequipa por el precio del pasaje.

Las empresas concesionarias plantearon mantener una tarifa de S/1,30 para adultos, mientras que la municipalidad exige el retorno del pasaje a S/1,00 como condición para iniciar el procedimiento de Trato Directo. La MPA rechazó la propuesta de los concesionarios de continuar cobrando S/1,30 mientras se desarrollaban las conversaciones, al considerar que no corresponde discutir una tarifa mientras esta se aplica sin autorización municipal.

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El conflicto por el precio del pasaje no es nuevo. Los concesionarios sostienen que la tarifa de S/1,00 no permite cubrir sus costos de operación y han planteado incrementarla.

La tensión se trasladó también al centro histórico de la ciudad. A pocas horas del 486.° aniversario de Arequipa, un grupo de transportistas llegó a la Plaza de Armas. La Policía Nacional intervino para retirarlos del lugar. Durante la intervención se registró resistencia y algunas agresiones.

Posteriormente, los transportistas acordaron suspender temporalmente la paralización por las celebraciones del aniversario de Arequipa, tras una reunión con la alcaldesa Ruccy Judith Oscco. Sin embargo, el acuerdo no resolvió la disputa de fondo: una vez culminadas las actividades por el aniversario, las conversaciones entre ambas partes deberán retomarse, mientras los concesionarios mantienen su posición de no reducir la tarifa de S/1,30.

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Un aniversario marcado por las dificultades para movilizarse

Pobladores de Arequipa transitan a pie por las calles y se congregan en las aceras, afectados por el paro de transportistas en la ciudad. (La Vanguardia)

La paralización afectó la movilidad de cientos de personas en la víspera de las celebraciones por el aniversario de Arequipa que se celebra este 15 de agosto. La reducción de unidades obligó a muchos ciudadanos a buscar alternativas para trasladarse a sus centros de trabajo, establecimientos educativos, centros de salud y actividades programadas por la fecha.

La situación generó además preocupación entre las autoridades y ciudadanos debido a los ataques contra vehículos que intentaban prestar el servicio.

¿Cómo afecta el alza de los combustibles a la economía peruana?

El incremento del precio de los combustibles está relacionado con la subida de las cotizaciones internacionales del petróleo y las tensiones geopolíticas, que han afectado el suministro y reducido la capacidad mundial de refinación. A ello se suma la menor disponibilidad de algunos derivados, especialmente el diésel, lo que ha elevado sus costos y presionado los precios en los mercados internacionales.

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El incremento de los precios de la gasolina y, especialmente, del diésel no solo impacta a quienes utilizan un vehículo. El encarecimiento del combustible eleva los costos del transporte de pasajeros y de carga, lo que puede trasladarse posteriormente al precio de bienes y servicios. En Perú, los precios de los combustibles para vehículos acumularon un aumento de 17,8% en los últimos 12 meses, mientras que el transporte registró una subida interanual de 18,2%, según datos citados por el IPE.

El efecto también alcanza a los productos que llegan a los mercados, debido al mayor costo de trasladar alimentos y mercancías entre regiones. Por ello, el alza de los combustibles se ha convertido en una preocupación para los hogares y las empresas y también ejerce presión sobre la inflación. El Banco Central de Reserva advirtió que las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el impacto del precio del diésel deberán ser consideradas en su evaluación de la inflación y la política monetaria.

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Ante esta situación, el Gobierno anunció un subsidio temporal de entre 15% y 20% para la compra de diésel destinado a transportistas de pasajeros y carga, mototaxistas y conductores de peque-peques. La medida comenzará el 15 de agosto y tendrá una duración de tres meses.