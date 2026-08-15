Perú
Agregar Infobae enGoogle

Transportistas atacaron a pedradas un vehículo lleno de escolares durante paro en Arequipa: hay dos heridos

La protesta se desarrolló porque los transportistas exigen elevar la tarifa del pasaje ante el alza de los combustibles. La medida, que entró en tregua por el aniversario de Arequipa, dejó una unidad escolar atacada con piedras y a una madre de familia y un estudiante heridos

Video de cobertura de incidente muestra el ataque de un manifestante a una unidad de transporte público. Las imágenes iniciales capturan a un individuo lanzando un objeto contra una van blanca, con un área residencial de Arequipa al fondo. Posteriormente, se observan fragmentos de vidrio dispersos en las superficies interiores del vehículo, evidenciando daños. Este evento tuvo lugar durante una jornada de paro.
Guardar

La paralización del transporte urbano en Arequipa dejó una jornada marcada por agresiones contra vehículos que continuaron circulando, pasajeros afectados y un conflicto entre los concesionarios del Sistema Integrado de Transporte (SIT) y la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA). La protesta se desarrolló en medio del reclamo por el incremento del precio de los combustibles y el aumento de los costos de operación, además de la disputa por la tarifa del pasaje urbano.

Vehículos fueron atacados durante la paralización

Uno de los episodios más graves ocurrió en Sachaca, donde un vehículo que trasladaba escolares fue atacado con piedras. En imágenes difundidas durante la jornada se observa cómo un manifestante, identificado posteriormente como Darwin Carbajal Marca, arroja una piedra contra la ventana posterior de la unidad, provocando que el vidrio se rompa. Una madre de familia y un estudiante resultaron afectados y tuvieron que recibir atención tras la agresión.

PUBLICIDAD

Collage de imágenes: hombre sujeta roca, multitud rodea una van blanca, y policía asiste a un niño sentado en el suelo
Manifestantes participan en el paro de transportistas en Arequipa, donde se registra un menor asistido tras incidentes con un bus escolar.

De acuerdo con la denuncia policial presentada por el conductor afectado, se trataría de unchofer de transporte público que opera en el distrito. Luego del incidente, el presunto agresor y otras personas habrían escapado a bordo de otra unidad. Las autoridades no han logrado dar con la ubicación de los responsables del ataque.

Ese no fue el único incidente reportado durante la jornada. Ante la paralización de parte de las empresas concesionarias del SIT, algunas unidades de transporte alternativo continuaron prestando el servicio. Sin embargo, se reportó que algunas unidades fueron obstaculizadas y que sus neumáticos habrían sido dañados para impedir que continuaran circulando. Asimismo, se reportó a manifestantes obligando a pasajeros descender de los vehículos.

PUBLICIDAD

Los ataques se produjeron mientras cientos de usuarios buscaban alternativas para movilizarse por la ciudad, afectada por la paralización del transporte urbano.

Conflicto por el pasaje se mantiene pero hay tregua

Una van amarilla con personas abordando y esperando en una calle urbana, frente a un minimarket y un edificio rojo
Personas intentan abordar una van amarilla en Arequipa, Perú, en medio de un paro de transportistas que ha afectado el servicio de transporte público. (La Vanguardia)

La paralización estuvo relacionada con el conflicto que mantienen los concesionarios del SIT y la Municipalidad Provincial de Arequipa por el precio del pasaje.

Las empresas concesionarias plantearon mantener una tarifa de S/1,30 para adultos, mientras que la municipalidad exige el retorno del pasaje a S/1,00 como condición para iniciar el procedimiento de Trato Directo. La MPA rechazó la propuesta de los concesionarios de continuar cobrando S/1,30 mientras se desarrollaban las conversaciones, al considerar que no corresponde discutir una tarifa mientras esta se aplica sin autorización municipal.

El conflicto por el precio del pasaje no es nuevo. Los concesionarios sostienen que la tarifa de S/1,00 no permite cubrir sus costos de operación y han planteado incrementarla.

La tensión se trasladó también al centro histórico de la ciudad. A pocas horas del 486.° aniversario de Arequipa, un grupo de transportistas llegó a la Plaza de Armas. La Policía Nacional intervino para retirarlos del lugar. Durante la intervención se registró resistencia y algunas agresiones.

Posteriormente, los transportistas acordaron suspender temporalmente la paralización por las celebraciones del aniversario de Arequipa, tras una reunión con la alcaldesa Ruccy Judith Oscco. Sin embargo, el acuerdo no resolvió la disputa de fondo: una vez culminadas las actividades por el aniversario, las conversaciones entre ambas partes deberán retomarse, mientras los concesionarios mantienen su posición de no reducir la tarifa de S/1,30.

Un aniversario marcado por las dificultades para movilizarse

Grupo de personas en una acera y una calle de grava, rodeados de árboles, con sol brillante en el fondo y sombras proyectadas
Pobladores de Arequipa transitan a pie por las calles y se congregan en las aceras, afectados por el paro de transportistas en la ciudad. (La Vanguardia)

La paralización afectó la movilidad de cientos de personas en la víspera de las celebraciones por el aniversario de Arequipa que se celebra este 15 de agosto. La reducción de unidades obligó a muchos ciudadanos a buscar alternativas para trasladarse a sus centros de trabajo, establecimientos educativos, centros de salud y actividades programadas por la fecha.

La situación generó además preocupación entre las autoridades y ciudadanos debido a los ataques contra vehículos que intentaban prestar el servicio.

¿Cómo afecta el alza de los combustibles a la economía peruana?

El incremento del precio de los combustibles está relacionado con la subida de las cotizaciones internacionales del petróleo y las tensiones geopolíticas, que han afectado el suministro y reducido la capacidad mundial de refinación. A ello se suma la menor disponibilidad de algunos derivados, especialmente el diésel, lo que ha elevado sus costos y presionado los precios en los mercados internacionales.

El incremento de los precios de la gasolina y, especialmente, del diésel no solo impacta a quienes utilizan un vehículo. El encarecimiento del combustible eleva los costos del transporte de pasajeros y de carga, lo que puede trasladarse posteriormente al precio de bienes y servicios. En Perú, los precios de los combustibles para vehículos acumularon un aumento de 17,8% en los últimos 12 meses, mientras que el transporte registró una subida interanual de 18,2%, según datos citados por el IPE.

El efecto también alcanza a los productos que llegan a los mercados, debido al mayor costo de trasladar alimentos y mercancías entre regiones. Por ello, el alza de los combustibles se ha convertido en una preocupación para los hogares y las empresas y también ejerce presión sobre la inflación. El Banco Central de Reserva advirtió que las medidas adoptadas por el Gobierno para reducir el impacto del precio del diésel deberán ser consideradas en su evaluación de la inflación y la política monetaria.

Ante esta situación, el Gobierno anunció un subsidio temporal de entre 15% y 20% para la compra de diésel destinado a transportistas de pasajeros y carga, mototaxistas y conductores de peque-peques. La medida comenzará el 15 de agosto y tendrá una duración de tres meses.

Temas Relacionados

paro de transportistasArequipaprecio del combustibletarifa del pasajeperu-noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

¿Es hora de comprar dólares en Perú? Esta es la tendencia del tipo de cambio que espera el mercado

El precio del dólar ha bajado esta semana en Perú, a pesar de que el último cierre tuviese una ligera alza. El mercado peruano ya ha ajustado su expectativa para el tipo de cambio a fines del 2026

¿Es hora de comprar dólares en Perú? Esta es la tendencia del tipo de cambio que espera el mercado

JNE confirma que Guillermo Bocangel, ‘Avenger’ de Kenji Fujimori, queda fuera de carrera por el GORE Huánuco

El máximo tribunal electoral declaró infundado el recurso de apelación de Renovación Popular Perú y ratificó que el excongresista, condenado por tráfico de influencias en el caso ‘Mamanivideos’, no puede postular

JNE confirma que Guillermo Bocangel, ‘Avenger’ de Kenji Fujimori, queda fuera de carrera por el GORE Huánuco

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Se juega la quinta jornada con duelos emocionantes: Alianza Lima recibe a UTC en Matute, Sporting Cristal hará lo suyo con Sport Huancayo, Universitario visitará a FC Cajamarca, y mucho más

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

La jornada presenta duelos imperdibles: Alianza Lima se medirá con UTC en Matute, Perú luchará por el mejor lugar frente República Checa en el Mundial Sub 17, Boca Juniors chocará con Platense, y mucho más

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Ana Paula Consorte toma distancia de Paolo Guerrero: Su reacción tras polémico reposteo de Alondra García Miró

La brasileña dejó de seguir al futbolista en Instagram y publicó imágenes desde Brasil, mientras la controversia crece por la reciente actividad de Guerrero con su expareja

Ana Paula Consorte toma distancia de Paolo Guerrero: Su reacción tras polémico reposteo de Alondra García Miró
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

JNE confirma que Guillermo Bocangel, ‘Avenger’ de Kenji Fujimori, queda fuera de carrera por el GORE Huánuco

JNE confirma que Guillermo Bocangel, ‘Avenger’ de Kenji Fujimori, queda fuera de carrera por el GORE Huánuco

Ruth Luque rechaza trasladar el LUM al Ministerio de Justicia y acusa al fujimorismo de querer reorientar el espacio

PJ rechaza demanda de Pedro Castillo para salir en libertad: Opinión de la ONU no es vinculante

Gobierno nombra a Elizabeth Zea viceministra de Interculturalidad en medio de controversia

Nombran a Fátima Altabás, exministra de Balcázar, como jefa de asesores del MIDIS

ENTRETENIMIENTO

Ana Paula Consorte toma distancia de Paolo Guerrero: Su reacción tras polémico reposteo de Alondra García Miró

Ana Paula Consorte toma distancia de Paolo Guerrero: Su reacción tras polémico reposteo de Alondra García Miró

Caso La Bella Luz: ¿Quién es la mujer que agredió a Naldy Saldaña cuando fue a declarar?

ATV lanza promoción de Combate anunciando nueva generación y genera expectativa en los fans

Paolo Guerrero denuncia hackeo tras reposteo de publicación de Alondra García Miró y Magaly Medina no le cree: “Estuvo de ‘sapo’ y se le escapó”

Roberto Musso, su regreso a Perú con Cuarteto de Nos y el impacto de sus canciones en los jóvenes: “Pongo bajo la lupa las letras para no dar mensajes que no quiero”

DEPORTES

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026 HOY: así van los partidos

Partidos de hoy, sábado 15 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Alianza Lima vs UTC EN VIVO HOY: minuto a minuto del duelo en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de la Liga 1 2026

A qué hora juega Alianza Lima vs UTC HOY: partido en Matute por fecha 5 del Torneo Clausura de Liga 1 2026

Rival de Perú tras triunfo frente República Checa en el Mundial Sub 17 de vóley 2026: cuándo juega la ‘bicolor’ por los ‘play offs’