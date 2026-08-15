Bus de la empresa ZBuss es atacado otra vez con múltiples disparos

La unidad se dirigía hacia Huacho cuando recibió varios impactos de proyectil. Pese a la agresión, el conductor continuó su recorrido (Créditos: Exitosa)

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La empresa de transporte interprovincial ZBuss volvió a convertirse en blanco de un ataque armado durante la madrugada de este sábado 15 de agosto. Un vehículo de la compañía recibió varios impactos de bala mientras circulaba por la Panamericana Norte, a la altura del paradero Senati, en el distrito de Independencia. El hecho ocurrió aproximadamente a las cinco de la mañana y no dejó pasajeros heridos, según los primeros reportes.

Imágenes difundidas por el medio Exitosa muestran más de dos orificios provocados por proyectiles en la carrocería de la unidad. El ómnibus cubría la ruta hacia Huacho, uno de los principales destinos de la empresa en el norte chico. Pese a la agresión, el conductor continuó su recorrido y llegó a avanzar con dirección a su destino, de acuerdo con la información preliminar.

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De acuerdo con información del medio, tras la balacera, agentes de la Policía Nacional llegaron hasta el punto donde ocurrió la agresión para recoger evidencias y realizar las diligencias correspondientes. Personal de la comisaría de Independencia y efectivos de la Dirección de Investigación Criminal (Dirincri) participaron en las primeras acciones destinadas a determinar cómo se produjo el atentado y quiénes estarían detrás de este nuevo episodio.

El ataque generó preocupación entre comerciantes y vecinos de los alrededores. Algunos trabajadores de establecimientos cercanos evitaron brindar declaraciones ante el temor de posibles represalias. No obstante, expresaron su inquietud por la reiteración de hechos violentos contra unidades que circulan por esta importante vía de la capital.

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La Policía Nacional y la Dirincri acudieron al lugar para recoger evidencias e iniciar las investigaciones destinadas a identificar a los responsables - Créditos: Imágenes de Edición Central de Radio Universal/@Aderly.

Este sería el séptimo atentado sufrido por ZBuss, según el recuento difundido tras anteriores episodios de violencia. El antecedente más reciente se registró hace aproximadamente seis semanas, en junio, cuando otra unidad de la compañía fue atacada. En aquella oportunidad, las autoridades anunciaron medidas destinadas a reforzar la seguridad de los vehículos que cubren esta ruta.

Entre las acciones anunciadas figuró la implementación de un corredor seguro para proteger a los buses durante sus desplazamientos por los sectores considerados de mayor riesgo. Sin embargo, el nuevo atentado ocurrido esta mañana evidencia que las medidas adoptadas hasta el momento no habrían impedido otra agresión contra la compañía.

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La reiteración de estos hechos también vuelve a poner bajo atención la situación que enfrentan las empresas de transporte interprovincial frente a posibles actos de extorsión. Aunque todavía no existe una confirmación oficial sobre el móvil del ataque, la frecuencia de los atentados contra ZBuss ha incrementado la preocupación entre trabajadores y usuarios.

Un conductor de la empresa Z Buss resultó gravemente herido tras ser atacado a balazos por sicarios en motocicleta en el distrito de Puente Piedra. El vehículo, que se dirigía a Huaral, transportaba pasajeros al momento del atentado.| Video: Exitosa Noticias

Las autoridades deberán establecer si el tiroteo está relacionado con los anteriores incidentes registrados contra la compañía y determinar la identidad de los responsables. Para ello, los investigadores revisarán las imágenes disponibles, recogerán testimonios y analizarán los casquillos u otros indicios encontrados en el lugar.

Hasta el momento, no se han reportado víctimas mortales ni personas lesionadas como consecuencia del atentado. La investigación policial continuará para esclarecer las circunstancias de este nuevo ataque y establecer las responsabilidades correspondientes.

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