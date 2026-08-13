Hallazgos en Marcahuamachuco revelan rituales, alimentación y vínculos de intercambio de poblaciones que vivieron entre 850 y 950 d. C.

Se recuperaron restos óseos humanos y animales, fragmentos de cerámica y artefactos líticos. Difusión

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Los trabajos arqueológicos desarrollados en el subsector Muralla oeste del monumento Marcahuamachuco, en La Libertad, permitieron recuperar materiales que aportan nuevos datos sobre la vida de las poblaciones que ocuparon este espacio hace más de mil años. La información procede de las labores de investigación y conservación ejecutadas en este sector.

La Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco del Ministerio de Cultura informó que entre las evidencias recuperadas figuran restos óseos humanos y animales, fragmentos de cerámica y artefactos líticos. El estudio de estos materiales permite abordar distintos aspectos relacionados con las actividades sociales, productivas y ceremoniales de sus antiguos habitantes.

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Uno de los objetos identificados es una vasija con la representación modelada de una cabeza de puma. Por sus características y por el contexto de su hallazgo, los especialistas la vinculan con actividades ceremoniales. La pieza constituye una evidencia para el análisis de las prácticas sociales y religiosas desarrolladas en Marcahuamachuco.

Los restos de animales también aportan información sobre los recursos utilizados por las poblaciones del lugar. Entre las especies identificadas aparecen camélidos y cuyes, cuya presencia permite conocer parte de los alimentos incorporados a la dieta de quienes ocuparon estos espacios.

Investigaciones ubican la ocupación entre los años 850 y 950 d. C.

Manuel Ruperto Cerdán Vergel, responsable de la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco, informó que las investigaciones identificaron una presencia importante de actividades relacionadas con fiestas y rituales dentro de la dinámica social del monumento arqueológico.

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El funcionario señaló que los materiales recuperados permiten estudiar diferentes dimensiones de la sociedad que ocupó el territorio. “Cada fragmento de cerámica, resto óseo u objeto recuperado constituye una evidencia que nos permite reconstruir distintos aspectos de la historia de Marcahuamachuco y comprender la complejidad de las sociedades que ocuparon este territorio”, señaló Cerdán.

Según explicó, los especialistas aplicaron métodos de datación relativa en los espacios intervenidos. Los resultados permitieron establecer una ocupación aproximada entre los años 850 y 950 d. C.

Esta referencia temporal permite situar las evidencias recuperadas dentro de un periodo específico de la historia del monumento y facilita el análisis de las actividades desarrolladas por las poblaciones que utilizaron estos espacios.

Restos de animales revelan parte de la alimentación

Los métodos de datación relativa sitúan la ocupación estudiada aproximadamente entre 850 y 950 d. C. Difusión

El análisis de los restos óseos de animales permitió identificar camélidos y cuyes entre las especies presentes en el material arqueológico recuperado. Estas evidencias ofrecen datos sobre los recursos animales utilizados por las poblaciones que ocuparon Marcahuamachuco.

La identificación de estas especies permite relacionar los restos encontrados con las prácticas de alimentación de sus antiguos habitantes. El estudio arqueológico también incorpora esta información al análisis de las actividades productivas y del aprovechamiento de los recursos disponibles para la población.

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Los restos forman parte del conjunto de materiales examinados por los especialistas durante las labores de investigación y conservación en la Muralla oeste.

Una vasija con cabeza de puma se vincula con actividades ceremoniales

Los restos de camélidos y cuyes permiten conocer parte de los recursos animales consumidos por los antiguos habitantes. Difusión

La vasija con representación de una cabeza de puma destaca entre las piezas recuperadas en el subsector intervenido. El contexto arqueológico y las características del objeto permiten plantear una relación con actividades de carácter ceremonial.

Esta evidencia aporta elementos para estudiar las manifestaciones religiosas y las prácticas sociales desarrolladas en Marcahuamachuco. Su análisis forma parte de las investigaciones destinadas a identificar el uso de los espacios y la función de los objetos recuperados.

La pieza se suma a los fragmentos de cerámica, artefactos líticos y restos óseos encontrados durante las intervenciones arqueológicas.

Cerdán también indicó que determinados materiales arqueológicos permiten plantear la existencia de vínculos de intercambio entre Marcahuamachuco y otras regiones. Entre los territorios mencionados figuran Cajamarca y Huancavelica.

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Estas evidencias aportan nuevos elementos para estudiar las relaciones establecidas entre las poblaciones de Marcahuamachuco y otros territorios. El análisis de los materiales permite incorporar los posibles intercambios dentro del estudio de las dinámicas sociales de la época.

La información forma parte de los resultados obtenidos por la Unidad Ejecutora 007 Marcahuamachuco del Ministerio de Cultura durante las labores de investigación y conservación realizadas en el monumento arqueológico.