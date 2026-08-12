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Ambulancia trasladaba más de 70 kilos de cocaína en el VRAEM: conductor y enfermero fueron detenidos

La unidad había salido de Kimbiri, en el VRAEM, con un menor herido rumbo al Hospital Regional de Ayacucho. La droga estaba escondida en un compartimiento acondicionado en el sistema de aire acondicionado

El video documenta la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú junto a un hombre en un espacio exterior con escaleras y vegetación. Una camioneta blanca, identificada como de la Unidad Ejecutora 406 Red de Servicios de Salud Cusco - VRAEM, está estacionada en el lugar. Las imágenes son parte de una cobertura periodística de Infored.
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La Policía Nacional del Perú (PNP) intervino una ambulancia que trasladaba 69 paquetes de clorhidrato de cocaína ocultos en un compartimiento acondicionado en el sistema de aire acondicionado del vehículo. La unidad había partido de Kimbiri, en la provincia de La Convención, Cusco, con un menor de edad que era evacuado de emergencia hacia el Hospital Regional de Ayacucho Miguel Ángel Mariscal Llerena.

El operativo ocurrió el domingo 9 de agosto en el distrito de Andrés Avelino Cáceres Dorregaray, en Ayacucho. Según la información proporcionada por las autoridades, el cargamento superaría los 70 kilogramos de droga y los paquetes estaban marcados con un logotipo de delfín.

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La Segunda Fiscalía Provincial Especializada en Delitos de Tráfico Ilícito de Drogas de Huamanga asumió la investigación preliminar tras la intervención y dispuso la detención en flagrancia de los dos tripulantes de la ambulancia.

Así fue la intervención

La unidad, con placa EQE-944, pertenece al Hospital de Kimbiri y forma parte de la Red de Servicios de Salud Cusco VRAEM. De acuerdo con la información policial, salió de Kimbiri trasladando a un menor que había sufrido un accidente de tránsito y debía ser atendido en el Hospital Regional de Ayacucho.

Durante el recorrido, de más de 260 kilómetros, la ambulancia habría logrado avanzar sin ser sometida a controles debido a que se trataba de un traslado de emergencia y circulaba con la sirena encendida.

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Una ambulancia blanca con las puertas traseras abiertas. Cuatro hombres, dos con uniformes policiales y dos con las manos esposadas. Una mesa y un objeto amarillo
Agentes de la policía detienen a dos hombres esposados junto a una ambulancia, con otro efectivo presente, durante una operación en Perú. (PNP)

Por motivos de seguridad, los agentes esperaron a que el menor fuera internado en el hospital antes de intervenir la unidad. Una vez que el paciente estuvo a salvo, los efectivos procedieron con la inspección del vehículo.

Fue entonces cuando descubrieron una “caleta” acondicionada en la zona del aire acondicionado, a la altura de la camilla. En el compartimiento se encontraron 13 paquetes negros que contenían 69 envoltorios tipo ladrillo con una sustancia que dio positivo para clorhidrato de cocaína.

Los paquetes tenían como distintivo un logotipo de delfín. La información preliminar de las autoridades señala que el cargamento tendría un peso superior a los 70 kilogramos.

Conductor y enfermero fueron detenidos

Los intervenidos fueron identificados como Rubén Sáenz Vega, conductor de la ambulancia, y Jonas León Gutiérrez, quien se desempeñaba como enfermero. Ambos fueron detenidos en flagrancia y quedaron a disposición de las autoridades mientras continúan las diligencias.

La representante del Ministerio Público dispuso la realización del peritaje químico, el pesaje oficial de la droga y una inspección integral de la ambulancia.

Estas diligencias permitirán establecer con precisión el peso del cargamento, así como determinar cómo fue acondicionada la caleta y quiénes participaron en el traslado.

La investigación busca establecer dónde fue acopiada la sustancia ilícita y cuál era su destino final. Tampoco se descarta que el cargamento haya sido trasladado desde una zona del VRAEM hacia Ayacucho para posteriormente continuar su recorrido hacia otros puntos del país o mercados internacionales.

La Policía y el Ministerio Público también buscan determinar quiénes acondicionaron el compartimiento oculto, quién entregó la droga y si los dos intervenidos actuaban por cuenta propia o formarían parte de una estructura criminal dedicada al acopio, transporte y comercialización de cocaína.

La información policial vincula el operativo con la desarticulación de la presunta banda criminal “La Cruz Blanca”. Sin embargo, la responsabilidad individual de los detenidos y su eventual pertenencia a dicha organización deberán ser determinadas durante la investigación fiscal.

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