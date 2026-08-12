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Anuncian dos nuevas sedes para obtener licencia de conducir: ¿Dónde se ubicarán?

La ampliación busca descentralizar los exámenes de conducción y acercar este servicio a los ciudadanos que viven en el este y sur de Lima

La ampliación busca descentralizar los exámenes de conducción y acercar este servicio a los ciudadanos que viven en el este y sur de Lima (Créditos: Panamericana TV)
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La Municipalidad de Lima prepara la habilitación de dos nuevos espacios para rendir exámenes de manejo, con el objetivo de ampliar la atención a los ciudadanos que buscan obtener por primera vez su licencia de conducir. Las futuras sedes estarán ubicadas en Santa Anita y Chorrillos y se sumarán al local que actualmente opera en Comas, además del establecimiento situado en el Cercado de Lima.

Alberto Peralta, gerente de Movilidad Urbana de la Municipalidad de Lima, explicó a las cámaras de 24 horas de Panamericana TV que estos puntos no funcionarán únicamente como centros de emisión, sino como instalaciones destinadas a las evaluaciones prácticas requeridas para acceder al brevete.

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Según indicó, los nuevos ambientes contarán con áreas amplias y condiciones adecuadas para recibir a los postulantes. La previsión municipal establece que ambos recintos podrían quedar habilitados dentro de un periodo aproximado de dos a cuatro meses.

Durante una visita al Centro de Emisión y Evaluación de Licencias, Peralta detalló que la comuna asumió la administración de estas funciones con la finalidad de mejorar las condiciones de atención. En ese contexto, destacó el funcionamiento de las sedes de Comas, ubicada en el jirón Arayanes, y Grau, consideradas por la gestión municipal como puntos con capacidad para brindar un servicio adecuado a la ciudadanía.

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Las futuras sedes estarán destinadas a las evaluaciones prácticas para obtener la licencia de conducir, no solo a la emisión del brevete - Créditos: Municipalidad de Lima.
Las futuras sedes estarán destinadas a las evaluaciones prácticas para obtener la licencia de conducir, no solo a la emisión del brevete - Créditos: Municipalidad de Lima.

El procedimiento para obtener el documento comienza en el área de orientación. En ese lugar se verifica que el solicitante cumpla los requisitos necesarios antes de continuar con el trámite. Entre las condiciones revisadas figuran posibles multas electorales, sanciones o restricciones relacionadas con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, incluida una eventual suspensión del permiso para manejar.

Una vez superada esa revisión, el usuario pasa al módulo de emisión, donde el personal registra sus datos y habilita el pago correspondiente. La plataforma acepta diferentes alternativas, como códigos QR, Yape, Plin y tarjetas de crédito. Después de completar esta etapa, el ciudadano debe dirigirse al segundo piso, donde se encuentra el espacio destinado a la entrega del documento físico.

De acuerdo con el funcionario, todo el proceso puede completarse actualmente en menos de 20 minutos, desde la evaluación inicial hasta la recepción del brevete. Esta reducción en los tiempos busca facilitar la atención y evitar que los solicitantes permanezcan durante periodos prolongados dentro de las instalaciones.

La ampliación de puntos para los exámenes de conducción representa una de las medidas que la Municipalidad de Lima plantea para descentralizar este servicio. La propuesta también apunta a distribuir mejor la demanda y reducir los desplazamientos que realizan los postulantes desde diferentes distritos. La incorporación de locales en el este y sur permitiría acercar las evaluaciones a residentes de distintos sectores de la capital, quienes actualmente deben acudir a los espacios disponibles en otras zonas.

Los nuevos recintos podrían entrar en funcionamiento dentro de un plazo de dos a cuatro meses, según la previsión de la comuna limeña - Créditos: Andina/Daniel Bracamonte.
Los nuevos recintos podrían entrar en funcionamiento dentro de un plazo de dos a cuatro meses, según la previsión de la comuna limeña - Créditos: Andina/Daniel Bracamonte.

En cuanto al número de documentos entregados, Peralta informó que, desde que la Municipalidad de Lima asumió estas competencias, se han emitido más de 65.400 licencias físicas. La cifra comprende los trámites atendidos hasta la fecha y refleja la demanda existente entre quienes buscan obtener o renovar su autorización para conducir.

Con la incorporación de los dos nuevos recintos, la administración municipal espera ampliar su capacidad operativa y ofrecer mayores alternativas para quienes necesiten realizar una evaluación práctica. Las fechas definitivas de apertura dependerán de la culminación de las adecuaciones previstas en cada inmueble.

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