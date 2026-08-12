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Balacera en el Callao: disparan a chofer de transporte público en pleno óvalo de La Perla

El ataque contra un vehículo de servicio público dejó al conductor gravemente herido y movilizó a la policía, que investiga posibles motivaciones políticas o extorsivas en el distrito

Se informa sobre un ataque armado en La Perla, Callao. Las imágenes muestran un vehículo con impactos de bala y la presencia de agentes de la Policía Nacional del Perú. El incidente ocurrió en el Óvalo de La Perla, donde el conductor del vehículo resultó herido.
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Un ataque armado contra una combi de transporte público dejó como saldo a su conductor, Jesús, de 46 años, gravemente herido la noche de este martes cerca del óvalo de La Perla. El hecho ocurrió alrededor de las 20:00, cuando el trabajador recibió un disparo en el tórax mientras se encontraba en la zona recogiendo pasajeros. El hombre fue trasladado de urgencia al Hospital Carrión, donde era sometido a una intervención quirúrgica debido a la gravedad de la herida.

Según un reporte difundido por Exitosa, el vehículo terminó siniestrado en la primera cuadra de la avenida La Marina, a pocos metros del óvalo. Testigos y vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar las detonaciones y observar el estado del conductor, quien permanecía en la unidad hasta la llegada de los equipos de emergencia. Minutos después, especialistas de criminalística acudieron al sitio para iniciar las diligencias y preservar la escena del ataque.

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Las primeras investigaciones apuntan a que los atacantes dispararon al menos cuatro veces contra la combi mientras el chofer realizaba su trabajo habitual. Los proyectiles impactaron principalmente en la parte delantera del vehículo, generando alarma en los pasajeros y transeúntes del sector. Los peritos recogieron casquillos y recolectaron restos balísticos como parte del procedimiento estándar en casos de violencia armada.

Dos imágenes de un vehículo combi blanco con puerta abierta y cinta amarilla. En una, hay agentes de policía y personas alrededor del vehículo en una calle nocturna
Agentes de la Policía Nacional del Perú inspeccionan una combi blanca tras un ataque armado contra su conductor en el Óvalo de La Perla, Callao.

Detalles del ataque y presencia de símbolos políticos

En el parabrisas de la combi se observaba un símbolo del partido Fuerza Popular, organización política vinculada a Keiko Fujimori. Esta referencia despertó inquietud entre los presentes y motivó que la policía indagara si el ataque podría estar relacionado con motivos políticos o extorsivos. Hasta el cierre de la cobertura, no se había confirmado la identidad de los agresores ni el móvil exacto de la agresión.

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Vecinos y pasajeros narraron que el conductor no había manifestado amenazas previas. Algunos sostuvieron que la zona ha registrado un aumento de hechos violentos y robos en los últimos meses, lo que genera preocupación por la seguridad del transporte público en el distrito. Una pasajera entrevistada por Exitosa aseguró: “Sentimos mucho miedo cuando comenzó el tiroteo. Solo pensamos en ponernos a salvo”.

La policía recogió testimonios de testigos y revisó cámaras de seguridad instaladas en la avenida La Marina y calles aledañas. El objetivo es identificar el vehículo en el que huyeron los atacantes y obtener imágenes que permitan avanzar en la investigación. Las autoridades no descartaron ninguna hipótesis, aunque reiteraron que el principal objetivo es esclarecer si el ataque se vincula con amenazas al sector transporte o con el contexto político local.

Dos pantallas de video muestran una combi blanca, vehículos policiales, personas y conos en una calle durante la noche
Agentes de la Policía Nacional del Perú y un vehículo tipo combi con impactos de bala se observan en el Óvalo de La Perla, Callao, tras un ataque armado a un conductor.

Reacción de las autoridades y situación del conductor

El comandante de la policía distrital, Marco Antonio Jauregui Rojas, se presentó en el lugar poco después del incidente. En declaraciones señaló que las unidades especializadas trabajan en el análisis de los elementos balísticos y en la recopilación de información relevante. “Vamos a agotar todas las líneas de investigación. Contamos con el apoyo del área de criminalística y del Ministerio Público para esclarecer lo ocurrido”, afirmó el jefe policial.

El Hospital Carrión confirmó que el conductor fue sometido a una intervención quirúrgica para estabilizar su estado de salud. El centro médico informó que el paciente permanece bajo observación y que su pronóstico es reservado. Familiares y colegas del sector transporte se congregaron en las inmediaciones del hospital a la espera de novedades sobre su evolución.

El ataque a balazos contra una combi de transporte público en La Perla vuelve a poner en agenda la problemática de la seguridad ciudadana en el área metropolitana y la necesidad de fortalecer las medidas de protección para los trabajadores del sector. Las autoridades continúan recopilando información para esclarecer el caso y determinar si existe alguna relación entre el atentado y el símbolo político hallado en el vehículo.

Imagen dividida. Izquierda: Agentes policiales y combi blanca en calle. Derecha: Hombre con bata blanca junto a camioneta oscura y marcadores en suelo
Agentes de la Policía Nacional del Perú y personal forense inspeccionan vehículos y el lugar de un ataque armado contra un conductor de combi en el Óvalo La Perla, Callao.

Criminalidad en el Callao: violencia y extorsiones persisten pese a operativos

En 2026, la criminalidad en el Callao continúa presentando cifras elevadas, con un notable incremento de delitos como el sicariato, los ataques armados y la extorsión a transportistas. Las zonas de La Perla y Oquendo figuran entre las más afectadas por homicidios perpetrados con armas de fuego, una tendencia que ha generado preocupación entre los habitantes de la provincia constitucional.

Las autoridades han intervenido bandas dedicadas a la extorsión de choferes de combis y cústeres, quienes enfrentan cobros diarios por parte de organizaciones criminales. Uno de los casos más recientes incluyó la desarticulación de una red extorsiva, resultado del trabajo coordinado entre la fiscalía y la DIVINCCO. Estas acciones buscan frenar el impacto de las mafias que operan en el sector transporte.

Dos paneles muestran imágenes nocturnas. Un vehículo blanco con impactos de bala. Varias personas, incluyendo policías, y dos vehículos en una calle
Agentes de la Policía Nacional del Perú inspeccionan un vehículo con impactos de bala en el Óvalo de La Perla, Callao, tras un ataque armado a un conductor.

El gobierno mantiene ampliaciones sucesivas del estado de emergencia en el Callao, una medida dispuesta junto con la Presidencia del Consejo de Ministros. Esta estrategia permite que la Policía Nacional y las Fuerzas Armadas realicen operativos conjuntos para contener la ola de violencia, aunque los resultados hasta ahora no han logrado reducir de manera significativa los indicadores de inseguridad.

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