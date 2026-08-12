Lloviznas dispersas afectarán la costa peruana durante los próximos días, según Senamhi

Lima Metropolitana registrará mayor humedad y cobertura nubosa por la intensificación de los vientos del sur - Créditos: Andina/Vidal Tarqui.

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Las lloviznas dispersas se presentarán en la zona costera desde La Libertad hasta Tacna entre el 14 y el 18 de agosto, informó el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (Senamhi), organismo adscrito al Ministerio del Ambiente. De acuerdo con el pronóstico, Lima será una de las áreas donde se concentrarán estas condiciones, con acumulados de precipitación que variarán según la ubicación de los distritos.

En los próximos días, Lima Metropolitana tendrá condiciones de mayor humedad y cobertura nubosa, debido a la intensificación de los vientos del sur frente a la costa. El escenario está contemplado en el aviso meteorológico N.° 314 del Senamhi, que advierte sobre la presencia de precipitaciones en distintos sectores del litoral entre el 14 y el 18 de agosto.

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La influencia de estos vientos favorecerá también la aparición de niebla y neblina, sobre todo durante la noche, la madrugada y las primeras horas de la mañana. Los puntos ubicados cerca del litoral tendrán una mayor posibilidad de presentar estas condiciones, por lo que el aspecto del cielo podría variar durante las jornadas comprendidas en el periodo previsto.

Respecto de las precipitaciones, los mayores acumulados en Lima Metropolitana se concentrarían en los distritos de la zona sur, donde alcanzarían valores cercanos a 2,0 milímetros. En otros sectores de la capital, las cifras podrían llegar hasta aproximadamente 3,0 milímetros, de acuerdo con las estimaciones del organismo meteorológico.

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Las lloviznas dispersas se presentarán en la costa desde La Libertad hasta Tacna entre el 14 y el 18 de agosto - Créditos: Andina/Daniel Bracamonte.

Durante las tardes, algunos sectores de la costa peruana podrían registrar intervalos de brillo solar, pese al predominio de la nubosidad y la humedad. El Senamhi precisó que estas condiciones dependerán de la evolución del tiempo durante los próximos días, por lo que su aparición podría darse en determinados momentos.

En este escenario, el organismo meteorológico mantendrá el monitoreo de las condiciones atmosféricas a nivel nacional con el objetivo de advertir posibles cambios en las previsiones. Asimismo, recomendó a la población revisar sus canales oficiales, así como las actualizaciones difundidas mediante su página web y redes sociales institucionales.

El pronóstico para los próximos días contempla lloviznas dispersas, elevada humedad, cobertura nubosa y presencia de niebla o neblina en zonas próximas al litoral. Lima Metropolitana se encuentra entre los sectores que podrían presentar precipitaciones, aunque algunas tardes también tendrían periodos de brillo solar.

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Algunos sectores de la costa podrían presentar intervalos de brillo solar durante las tardes pese a la nubosidad - Créditos: Andina/Marco del Río.

Funciones del Senamhi

Monitorear el clima: registra y analiza las condiciones meteorológicas del país para conocer su comportamiento y evolución.

Elaborar pronósticos: proporciona información sobre lluvias, temperaturas, vientos, nubosidad y otros fenómenos atmosféricos.

Emitir alertas: comunica oportunamente avisos ante eventos meteorológicos e hidrológicos que podrían representar riesgos para la población.

Vigilar los recursos hídricos: realiza seguimiento de ríos, lagunas y otras fuentes de agua para contribuir a una adecuada gestión del recurso.

Prevenir riesgos: brinda información técnica que ayuda a las autoridades a tomar decisiones ante fenómenos naturales.

Investigar fenómenos atmosféricos: desarrolla estudios sobre el comportamiento del clima y sus variaciones en distintas regiones del territorio nacional.

Proporcionar información especializada: ofrece datos meteorológicos, hidrológicos y climáticos para sectores como agricultura, transporte, energía y gestión de riesgos.

Informar a la ciudadanía: difunde pronósticos, alertas y recomendaciones mediante sus canales oficiales para facilitar la prevención ante condiciones adversas.