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Universitario apuesta una vez más por el material panameño con Jorge Abdiel Gutiérrez: los últimos predecesores ‘canaleros’ que pasaron por Ate

El lateral izquierdo, recientemente mundialista con el seleccionado centroamericano, llega al Monumental para aportar profundidad en el flanco más débil de la estructura ‘crema’. Entre el 2023 y 2025 hubo ausencia de panameños en el club

Alberto Quintero, Jorge Abdiel Gutiérrez y Luis Tejada, los panameños en la historia de Universitario. - Crédito: Difusión
Alberto Quintero, Jorge Abdiel Gutiérrez y Luis Tejada, los panameños en la historia de Universitario. - Crédito: Difusión
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No hay duda alguna de que el mercado sudamericano es la gran fuente de abastecimiento de futbolistas para los clubes peruanos. Algunos de ellos, eso sí, provienen de ligas de segundo orden en busca de una oportunidad ideal que les permita dar ese salto definitivo en sus respectivas trayectorias profesionales.

Universitario de Deportes es de esas instituciones, al menos últimamente, que ha seguido ese método de captación, el cual le ha funcionado de una manera adecuada. Un caso ilustre reciente es representado por Caín Fara, que pasó del modesto CA Atlanta (Primera Nacional / ARG) al vigente tricampeón de la Liga 1 ofreciendo dotes futbolísticos valorables en la última línea toda vez que presume de esas características únicas que ponen en pie a los hinchas: tesón, fuerza y templanza.

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Ahora, siguiendo esa línea de operación sencilla, la ‘U’ ha acometido una operación —a todos los efectos oficial— con la llegada de Jorge Abdiel Gutiérrez para reforzar el flanco izquierdo del campo. Su incorporación, conviene mencionar, abre un capítulo bastante particular en Ate al continuar el legado de una legión panameña que dejó gratas sensaciones no solo a nivel deportivo, también en el espacio de la fanaticada ‘crema’.

Jorge Abdiel Gutiérrez será el refuerzo final de Universitario. - Crédito: Difusión
Jorge Abdiel Gutiérrez será el refuerzo final de Universitario. - Crédito: Difusión

Recuerdos canaleros en el Monumental

Universitario de Deportes, a finales del 2016, apostó por la contratación de su primer deportista panameño, pero no era uno ignoto ni mucho menos extravagante. Se trató del connotado LuisMatadorTejada (+), quien tiempo atrás había demostrado sus galones enteros al constituirse como ídolo goleador del Juan Aurich, con el que salió campeón histórico en el 2011, y siguió esa estela de ‘killer’ en la Universidad César Vallejo.

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Diente de Oro’ cayó de pie en Ate. Inmediatamente se posicionó como un atacante diferencial al tiempo que le cayó como anillo al dedo el rótulo de referente por su jerarquía. Aunque no logró levantar el título nacional del 2017, que acabó en manos de Alianza Lima, dejó un enorme recuerdo entre los simpatizantes por los 17 goles registrados en su única etapa, pero sobre todo se aplaudió su profesionalismo y respeto a la entidad.

El delantero nacionalizado peruano puso la paridad en el Estadio Monumental por Torneo Clausura. (Video: GOLPERU).

En ese tiempo, además, Universitario extendió esa línea ‘canalera’ haciéndose de los servicios deportivos de Alberto Quintero, acaso el panameño con mayor historia y recorrido en Odriozola. A la parcela directiva le convenció sus características ofensivas, su internacionalidad con el seleccionado centroamericano y su estrecha relación deportiva-humana con Luis Tejada.

El ‘Negritillo’ permaneció seis periodos ligueros con la ‘U’ (2017-2022) en los que disfrutó de un rendimiento irregular. A todas luces su mejor campaña se dio a su llegada al totalizar 13 goles en 31 apariciones. En adelante, su promedio goleador decayó considerablemente. Aun así, acabó ganándose el cariño del público pese a que no salió campeón en el escenario doméstico.

Luis Tejada abrazado de Alberto Quintero. - Crédito: Universitario
Luis Tejada abrazado de Alberto Quintero. - Crédito: Universitario

Abdiel Gutiérrez, último panameño fichado

La llegada de Jorge Abdiel Gutiérrez marca el cierre del ciclo de incorporaciones en Universitario para el Torneo Clausura 2026. El lateral izquierdo panameño, de 27 años, aterriza en Lima con la consigna de aportar mayor profundidad al sector izquierdo del club y convertirse en una opción adicional para el técnico Héctor Cúper.

Gutiérrez buscará adaptarse rápidamente al fútbol peruano y responder a las exigencias del comando técnico. Su presencia responde a una necesidad puntual del conjunto crema: reforzar la banda izquierda en una etapa decisiva del campeonato.

El futbolista se suma a un plantel que aún pelea en los primeros puestos y que necesita variantes para mantener la competitividad en las próximas jornadas. El DT Cúper tendrá ahora más alternativas tácticas gracias a la incorporación de Gutiérrez, quien afronta el reto de ganarse un lugar en el equipo titular y contribuir a los objetivos de Universitario en el Clausura 2026.

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