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Antonio Rizola valora la clasificación de Perú a octavos de final del Mundial Sub 17 de vóley: “Demostramos crecimiento y resiliencia”

El entrenador de la selección mayor volvió a pronunciarse en sus redes sociales luego que el equipo a cargo de Marcello Bencardino remonte dramáticamente a Filipinas y se instale en la siguiente fase

Antonio Rizola se pronunció y destacó la victoria de Perú sobre Filipinas en el Mundial Sub 17 de vóley.
Antonio Rizola se pronunció y destacó la victoria de Perú sobre Filipinas en el Mundial Sub 17 de vóley. Crédito: FPV.
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La selección peruana Sub 17 consiguió uno de sus triunfos más importantes en lo que va del Mundial de la categoría. El equipo dirigido por Marcello Bencardino derrotó 3-1 a Filipinas en San Felipe, Chile, por la cuarta jornada del Grupo B y aseguró su clasificación a los octavos de final del certamen cuando todavía resta una fecha para completar la fase de grupos.

La victoria tuvo un componente especial por la manera en que se produjo. Perú comenzó perdiendo el encuentro y tuvo que sobreponerse a diferentes momentos adversos para terminar celebrando un triunfo que refleja la evolución de este grupo de jugadoras. Los parciales de 26-28, 25-22, 25-23 y 25-20 muestran la paridad que existió durante buena parte del compromiso.

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Uno de los momentos más destacados se produjo en el tercer set. La ‘bicolor llegó a estar nueve puntos abajo, 18-9, y parecía tener el parcial prácticamente cuesta arriba. Sin embargo, las dirigidas por Bencardino reaccionaron de manera espectacular, recuperaron terreno y terminaron dándole vuelta al marcador para quedarse con una manga que resultó determinante en el desarrollo posterior del encuentro.

La actuación del equipo no pasó desapercibida para Antonio Rizola. El entrenador de la selección mayor volvió a utilizar sus redes sociales para destacar el desempeño de las jóvenes voleibolistas y valoró especialmente la capacidad que tuvieron para sobreponerse a las dificultades.

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Antonio Rizola y su publicación luego de la victoria de Perú sobre Filipinas.
Antonio Rizola y su publicación luego de la victoria de Perú sobre Filipinas. Crédito: Captura Instagram.

“Gracias equipo. Victoria de carácter, de lucha. Demostramos crecimiento y resiliencia. Orgulloso. Felicitaciones al staff técnico y a los atletas”, escribió el brasileño en su cuenta de Instagram.

Rizola también pidió mantener los pies sobre la tierra pese a la clasificación. “Hay mucho por hacer. Conmemora hoy, mañana es otro día. Arriba Perú”, agregó el seleccionador nacional, dejando claro que este resultado representa apenas un paso dentro del proceso que viene desarrollando el voleibol peruano.

El triunfo tuvo además varias actuaciones individuales destacadas. Nahir Cueva volvió a convertirse en una de las principales armas ofensivas del combinado nacional y terminó como máxima anotadora del encuentro. Fernanda Pinto también tuvo una participación importante, mientras que Kiara Lazo aportó desde el centro de la red.

Marcela Manrique volvió a ser fundamental en la distribución del juego, mientras que Vannia Adrianzén cumplió una importante labor en la recepción y defensa. A ellas se sumaron las jugadoras que ingresaron desde el banco y que también contribuyeron a cambiar el desarrollo del partido.

La 'bicolor' se impuso 3-1 en sets a la filipinas y puso su nombre en la siguiente etapa del certamen - Crédito: Latina

¿Cuándo vuelve a jugar Perú en el Mundial Sub 17?

Perú llega a la última jornada de la fase de grupos con ocho puntos, producto de tres triunfos y una derrota. En su estreno, la ‘bicolorderrotó 3-0 a Túnez, mientras que posteriormente cayó 3-1 frente a Venezuela en un encuentro muy disputado.

Después llegó la reacción ante México, al que consiguió superar por 3-2 en un partido de alta intensidad. Finalmente, el triunfo por 3-1 sobre Filipinas permitió asegurar el boleto a los octavos de final.

Ahora, las dirigidas por Bencardino tendrán un desafío todavía mayor: enfrentarán a China, líder invicto del grupo y uno de los principales candidatos al título mundial. El duelo se llevará a cabo hoy martes 11 de agosto a las 19:00 horas.

El compromiso correspondiente a la quinta jornada servirá para definir la posición final de Perú en la serie y, por consecuencia, determinará su camino en la ronda de eliminación directa.

Perú enfrenta a China en la última fecha del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026.
Perú enfrenta a China en la última fecha del Grupo B del Mundial Sub 17 de Vóley 2026. Crédito: Volleyball World

¿Qué equipo será el rival de Perú en octavos de final del Mundial Sub 17?

El rival de Perú en los octavos de final todavía no está definido y dependerá de cómo termine la clasificación del Grupo B. Uno de los partidos que tendrá especial importancia será el enfrentamiento entre Filipinas y Venezuela, cuyo resultado puede modificar las posiciones de la serie.

Si la selección peruana termina en el tercer lugar, se enfrentaría al segundo clasificado del Grupo C, posición que actualmente ocupa Japón. En cambio, si la ‘bicolor’ consigue terminar segunda, su rival sería el tercero del Grupo D, que por ahora es Taiwán.

Por ello, el duelo ante China no será un simple trámite. Perú ya aseguró su clasificación, pero todavía tiene la posibilidad de mejorar su ubicación y conseguir un cruce, en teoría, más favorable en la siguiente ronda.

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