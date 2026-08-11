Perú
Agregar Infobae enGoogle

Cantante de La Bella Luz niega burlas contra Naldy Saldaña durante concierto

Fernanda Urbina decidió pronunciarse ante las críticas por una supuesta burla hacia la denuncia de su excompañera

Una mujer joven con cabello rizado, frenillos y un traje naranja brillante sonríe y señala; a la derecha, la Orquesta La Bella Luz en un escenario con público y luces
La cantante Fernanda Urbina sonríe mientras posa en un escenario, junto a una imagen de la Orquesta La Bella Luz durante un concierto con gran afluencia de público.
Guardar
La cantante de La Bella Luz, Fernanda Urbina, negó de forma categórica que durante un reciente concierto en Tarapoto se haya burlado de su excompañera Naldy Saldaña, quien atraviesa una situación delicada. La polémica surgió después de la difusión de un video en redes sociales donde se observa a Urbina y a Anely Dávila realizando una interacción en el escenario que fue interpretada por algunos como una burla hacia la denuncia pública de Saldaña.

La artista utilizó sus historias de Instagram para aclarar los hechos y defenderse de las críticas. En su mensaje, Urbina explicó que la dinámica mostrada en el video responde a una rutina que mantiene con Dávila desde hace tiempo.

PUBLICIDAD

“Quiero pronunciarme respecto a lo que se está diciendo sobre un momento del show en el que aparecemos Anely y yo, y que ha sido presentado como una burla hacia la situación que atraviesa nuestra excompañera Naldy Saldaña. Anely y yo jamás nos hemos burlado de Naldy ni de la situación tan delicada que está atravesando. (...) Lo que aparece en el video es un show que nosotras hacemos desde hace mucho tiempo, porque constantemente nos molestan con que somos pareja por el hecho de estar siempre juntas”, detalló la cantante en su comunicado difundido en redes.

Captura de pantalla de tres historias de Instagram: una publicación de texto de Fernanda Urbina y dos videos de ella y Anely cantando o bailando
La cantante Fernanda Urbina, de La Bella Luz, emite un comunicado en redes sociales para aclarar la situación sobre supuestas burlas hacia su excompañera Naldy Saldaña y desmiente intenciones maliciosas.

Fernanda Urbina mostró imágenes de otros eventos donde se repite la misma interacción entre ambas cantantes, con el fin de demostrar que no se trata de una reacción reciente ni relacionada con la controversia que envuelve a Saldaña. “Las imágenes que estoy mostrando son de otros eventos y demuestran que esto no es algo que haya surgido a raíz de lo ocurrido con Naldy”, afirmó la vocalista.

PUBLICIDAD

En su declaración, Urbina reconoció que el contexto no resultó el más adecuado para ese tipo de actuación. “Reconozco que quizás el momento no fue el indicado para continuar con ese tipo de juego (..). Pero una cosa es reconocer que pudo ser inoportuno y otra muy distinta es afirmar que nuestra intención fue burlarnos de Naldy o de su denuncia. Eso simplemente no es así”, subrayó la artista.

La integrante de La Bella Luz también aseguró que no imaginó que el público pudiera vincular su habitual interacción con el delicado episodio que atraviesa su excompañera. “Nosotras no somos personas que estén buscando malicia en cada cosa que ocurre a nuestro alrededor. (...) No hubo una intención de burlarnos, ridiculizarla ni mucho menos hacer referencia a lo que está viviendo”, indicó.

Mujer con cabello rizado, micrófono, ojos cerrados, mano alzada. Viste vestido blanco brillante con diseño de mariposas rojas. Músico al fondo
Fernanda Urbina, vocalista de La Bella Luz, interpreta una canción durante un show musical donde negó burlas hacia Naldy Saldaña.

En la parte final de su comunicado, Fernanda Urbina pidió evitar los juicios apresurados y solicitó que se considerara el contexto completo antes de emitir opiniones. “Naldy merece respeto, y nosotras también. No conviertan un momento de nuestro show, que existe desde mucho antes, en algo que nunca tuvo la intención de ser”, concluyó la cantante.

Magaly Medina cuestionó la actitud en el escenario

El tema generó debate público después de que Magaly Medina, conductora del programa ‘Magaly TV La Firme’, abordara el episodio registrado el 10 de agosto durante la presentación de La Bella Luz.

Medina expresó su desacuerdo con la puesta en escena de Fernanda Urbina y Anely Dávila, a quienes señaló por su comportamiento en el escenario. Según la periodista, la actuación podía interpretarse como una “caricaturización” de la denuncia que involucró a Naldy Saldaña.

“Hay un momento en que en el escenario, estas dos chicas cantantes que antes se solidarizaron con Naldy Saldaña, ahora comenzaron como a ridiculizar a la intérprete, como tratando de burlarse y caricaturizar aquellos videos que nosotros hemos visto”, describió la presentadora en su programa.
Magaly Medina muestra su total indignación al presentar imágenes donde las integrantes de 'La Bella Luz' habrían parodiado en pleno concierto la agresión que sufrió su compañera Naldy Saldaña. La conductora califica el acto de 'irrespetuoso' y 'asqueroso'. ATV/ Magaly TV: La Firme.

La periodista insistió en que los videos relacionados con el caso de Naldy Saldaña no deben utilizarse para generar risas ni entretenimiento. “Videos tan indignantes y asquerosos que no deberían de ser motivo de burla de parte de las compañeras mujeres integrantes de esa agrupación, porque cualquiera de ellas pudo estar expuesta a lo mismo”, señaló Medina.

En la transmisión, la conductora explicó su interpretación de las imágenes. “Esta parte donde ellas intentan hacer algo, miren cómo después ella le agarra, cómo le agarra como el trasero a la compañera, como que la otra se quiere ir y no”, relató la periodista.

Para Magaly Medina, el acto no puede ser considerado una simple escena del espectáculo, dado el contexto actual de la agrupación. “O sea, es caricaturizar como si fuera programa cómico”, cuestionó ante la audiencia.

Temas Relacionados

La Bella LuzFernanda UrbinaNaldy Saldañaperu-entretenimiento

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Promotor de institución educativa privada es sancionado tras impedir que alumno no rindiera exámenes por pago de pensiones

La Comisión de la Oficina Regional del Indecopi de Junín confirmó multas por 3,60 UIT, equivalentes a S/ 19.800, tras acreditar tres infracciones vinculadas con la gestión académica y la atención de reclamos

Promotor de institución educativa privada es sancionado tras impedir que alumno no rindiera exámenes por pago de pensiones

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Se jugará la última jornada de la fase de grupos con duelos emocionantes: Perú se medirá con China con el pase a octavos de final asegurado. Entérate de cómo quedaron los encuentros

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

El aspirante a la alcaldía de Lima cuestionó las publicaciones del líder de Renovación Popular y exigió el retiro de los señalamientos que considera falsos y difamatorios

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Sismos en Chupaca, Junín: cerca de 400 escolares regresaron a clases en domos temporales tras daños en sus colegios

Los estudiantes iniciaron el tercer bimestre en espacios habilitados por el Ministerio de Educación, mientras continúan las acciones para recuperar la infraestructura educativa afectada por los movimientos sísmicos

Sismos en Chupaca, Junín: cerca de 400 escolares regresaron a clases en domos temporales tras daños en sus colegios

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Un total de 16 selecciones avanzarán a la ronda eliminatoria del torneo. Revisa qué escuadras ya tienen su boleto asegurado mientras se define la última jornada

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Carlos Bruce enfrenta a Rafael López Aliaga con carta notarial: “Si no se rectifica, acudiré al Poder Judicial”

Keiko Fujimori anuncia viaje al sur para revertir el rechazo que enfrenta y “retomar la confianza”

Interpol informa al Poder Judicial que eliminó orden de captura internacional contra Vladimir Cerrón

Rafael López Aliaga se burla del libro de Pancho de Piérola: “Lo he financiado yo. Leí esas cosas y le dije ‘te harán puré’”

Abren investigación a secretaria del Mininter por ingreso sin registro de Santiváñez: sigue en gobierno de Keiko Fujimori

ENTRETENIMIENTO

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Silvia Cornejo encara a Jean Paul Gabuteau que pudo irse antes con Analía Jiménez: "Nadie lo obligó a estar conmigo"

Korina Rivadeneira le responde a Leslie Shaw y respalda a Mario Hart: “Es lo que ella cree, no es una realidad”

La reacción de Óscar Custodio y su esposa Pilar Torres al ser consultados sobre el retorno de La Bella Luz a los escenarios: “Paren ya”

Simone Biles disfrutó de la comida peruana y visitó el restaurante de Rodrigo Fernandini en su paso por Lima

¿Quién es Analía Jiménez y cuántas veces ha sido captada con Jean Paul Gabuteau, mientras estaba con Silvia Cornejo?

DEPORTES

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Resultados de la fecha 5 del Mundial Sub 17 de vóley 2026 HOY: así van los partidos

Equipos clasificados a octavos de final del Mundial Sub 17 de Vóley 2026: Perú y todos los países que avanzaron

Kevin Quevedo estaría cerca de dejar Alianza Lima en este Torneo Clausura 2026: ¿Cuál sería el próximo destino del atacante?

Ignacio Buse espera rival en el Masters 1000 de Cincinnati 2026: Adam Walton o tenista proveniente de la clasificación

Paolo Guerrero sale al frente por críticas a su rendimiento con Alianza Lima en Liga 1: reacción enardecida contra “cada personaje que nunca jugó”