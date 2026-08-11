Cantante de La Bella Luz niega burlas contra Naldy Saldaña durante concierto

La cantante Fernanda Urbina sonríe mientras posa en un escenario, junto a una imagen de la Orquesta La Bella Luz durante un concierto con gran afluencia de público.

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La artista utilizó sus historias de Instagram para aclarar los hechos y defenderse de las críticas. En su mensaje, Urbina explicó que la dinámica mostrada en el video responde a una rutina que mantiene con Dávila desde hace tiempo.

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“Quiero pronunciarme respecto a lo que se está diciendo sobre un momento del show en el que aparecemos Anely y yo, y que ha sido presentado como una burla hacia la situación que atraviesa nuestra excompañera Naldy Saldaña. Anely y yo jamás nos hemos burlado de Naldy ni de la situación tan delicada que está atravesando. (...) Lo que aparece en el video es un show que nosotras hacemos desde hace mucho tiempo, porque constantemente nos molestan con que somos pareja por el hecho de estar siempre juntas”, detalló la cantante en su comunicado difundido en redes.

La cantante Fernanda Urbina, de La Bella Luz, emite un comunicado en redes sociales para aclarar la situación sobre supuestas burlas hacia su excompañera Naldy Saldaña y desmiente intenciones maliciosas.

Fernanda Urbina mostró imágenes de otros eventos donde se repite la misma interacción entre ambas cantantes, con el fin de demostrar que no se trata de una reacción reciente ni relacionada con la controversia que envuelve a Saldaña. “Las imágenes que estoy mostrando son de otros eventos y demuestran que esto no es algo que haya surgido a raíz de lo ocurrido con Naldy”, afirmó la vocalista.

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En su declaración, Urbina reconoció que el contexto no resultó el más adecuado para ese tipo de actuación. “Reconozco que quizás el momento no fue el indicado para continuar con ese tipo de juego (..). Pero una cosa es reconocer que pudo ser inoportuno y otra muy distinta es afirmar que nuestra intención fue burlarnos de Naldy o de su denuncia. Eso simplemente no es así”, subrayó la artista.

La integrante de La Bella Luz también aseguró que no imaginó que el público pudiera vincular su habitual interacción con el delicado episodio que atraviesa su excompañera. “Nosotras no somos personas que estén buscando malicia en cada cosa que ocurre a nuestro alrededor. (...) No hubo una intención de burlarnos, ridiculizarla ni mucho menos hacer referencia a lo que está viviendo”, indicó.

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Fernanda Urbina, vocalista de La Bella Luz, interpreta una canción durante un show musical donde negó burlas hacia Naldy Saldaña.

En la parte final de su comunicado, Fernanda Urbina pidió evitar los juicios apresurados y solicitó que se considerara el contexto completo antes de emitir opiniones. “Naldy merece respeto, y nosotras también. No conviertan un momento de nuestro show, que existe desde mucho antes, en algo que nunca tuvo la intención de ser”, concluyó la cantante.

Magaly Medina cuestionó la actitud en el escenario

El tema generó debate público después de que Magaly Medina, conductora del programa ‘Magaly TV La Firme’, abordara el episodio registrado el 10 de agosto durante la presentación de La Bella Luz.

Medina expresó su desacuerdo con la puesta en escena de Fernanda Urbina y Anely Dávila, a quienes señaló por su comportamiento en el escenario. Según la periodista, la actuación podía interpretarse como una “caricaturización” de la denuncia que involucró a Naldy Saldaña.

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“Hay un momento en que en el escenario, estas dos chicas cantantes que antes se solidarizaron con Naldy Saldaña, ahora comenzaron como a ridiculizar a la intérprete, como tratando de burlarse y caricaturizar aquellos videos que nosotros hemos visto”, describió la presentadora en su programa.

Magaly Medina muestra su total indignación al presentar imágenes donde las integrantes de 'La Bella Luz' habrían parodiado en pleno concierto la agresión que sufrió su compañera Naldy Saldaña. La conductora califica el acto de 'irrespetuoso' y 'asqueroso'. ATV/ Magaly TV: La Firme.

La periodista insistió en que los videos relacionados con el caso de Naldy Saldaña no deben utilizarse para generar risas ni entretenimiento. “Videos tan indignantes y asquerosos que no deberían de ser motivo de burla de parte de las compañeras mujeres integrantes de esa agrupación, porque cualquiera de ellas pudo estar expuesta a lo mismo”, señaló Medina.

En la transmisión, la conductora explicó su interpretación de las imágenes. “Esta parte donde ellas intentan hacer algo, miren cómo después ella le agarra, cómo le agarra como el trasero a la compañera, como que la otra se quiere ir y no”, relató la periodista.

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Para Magaly Medina, el acto no puede ser considerado una simple escena del espectáculo, dado el contexto actual de la agrupación. “O sea, es caricaturizar como si fuera programa cómico”, cuestionó ante la audiencia.