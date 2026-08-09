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La dura crítica de Mr. Peet para Alejandro Duarte tras el 1-1 de Alianza Lima ante Sport Boys: “Tiene que asumir otro tipo de rol”

Más allá de las acciones anuladas, el partido dejó una lectura incómoda para el equipo íntimo: hubo episodios en los que la última línea transmitió dudas en momentos de máxima presión

Mr. Peet – Peter Arévalo – Alejandro Duarte - Alianza Lima - Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes - 9 agosto
Alianza Lima igualó ante Sport Boys en el Estadio Nacional y el debate se centró en su guardameta titular, señalado por el periodista por sus respuestas en jugadas de riesgo y por su falta de voz en el campo (Alianza Lima)
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Alianza Lima dejó pasar una chance de sumar de a tres en el Torneo Clausura 2026 al igualar 1-1 frente a Sport Boys en el Estadio Nacional. El cuadro de Pablo Guede atravesó tramos en los que no consiguió dominar el desarrollo y terminó llevándose un punto ante un rival que generó peligro real en el área blanquiazul.

En el partido, el conjunto rosado llegó a celebrar dos veces, pero esas anotaciones fueron invalidadas. Tras el pitazo final, el foco del debate se desplazó del marcador al rendimiento individual.

En su programa ‘Madrugol’, Mr. Peet centró su comentario en Alejandro Duarte y planteó que, más allá de sus condiciones, el arquero debe asumir un rol determinante dentro del funcionamiento colectivo.

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Críticas desde ‘Madrugol’: el rol del arquero en el equipo

Mr. Peet – Peter Arévalo – Alejandro Duarte - Alianza Lima - Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes - 9 agosto
Mr. Peet reconoció las condiciones de Alejandro Duarte, pero cuestionó su actuación ante Sport Boys y sostuvo que el arquero titular de Alianza Lima debe asumir un papel de mayor liderazgo. (Alianza Lima)

El periodista deportivo explicó que su postura no parte de considerar a Duarte un mal guardameta. Por el contrario, reconoció que se trata de un arquero con recursos, aunque entendió que frente a Sport Boys no ofreció una actuación acorde a lo que espera de quien ocupa la titularidad en un club como Alianza Lima.

“Voy a decir algo también. Yo no discuto que Duarte sea un buen arquero, pero hoy las que fueron al arco fueron gol. Es nuestro arquero titular y él tiene que asumir otro tipo de rol en el equipo. Los equipos tienen que tener líderes y el arquero debe ser líder”, señaló el comunicador.

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En ese sentido, Mr. Peet insistió en que el arquero no solo responde a la exigencia de atajar. Para su lectura, también debe conducir, ordenar y marcar presencia en momentos en los que el equipo atraviesa dificultades para imponer condiciones. Su análisis se apoyó en lo que observó en las acciones de mayor riesgo a favor de Sport Boys, un tramo del encuentro que, según remarcó, dejó expuesto al fondo blanquiazul.

Las jugadas que encendieron el debate: goles anulados y reacciones tardías

Mr. Peet – Peter Arévalo – Alejandro Duarte - Alianza Lima - Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes - 9 agosto
El análisis de Mr. Peet se centró en dos tantos anulados a Sport Boys y en la respuesta de Alejandro Duarte, aunque aclaró que el gol de Jostin Alarcón no fue responsabilidad del arquero. (Alianza Lima)

La observación principal apuntó a las acciones en las que Sport Boys consiguió convertir, aunque ambos tantos terminaron anulados. Para Mr. Peet, en esas jugadas Duarte pudo resolver de otra manera. Interpretó que hubo dudas en la respuesta del arquero, con reacciones que llegaron tarde frente al desenlace de las jugadas.

El comunicador también estableció diferencias entre las situaciones del partido. Señaló que el gol de Jostin Alarcón no corresponde cargarlo sobre el arquero de Alianza Lima. Sin embargo, encontró argumentos para cuestionar las otras dos acciones que culminaron en gol, pero que no subieron al marcador por decisión arbitral.

“Duarte es muy buen arquero, no lo voy a discutir. No tiene error en el gol de Alarcón, pero en el gol de Erustes el balón pasa por debajo del cuerpo y el gol de Urruti termina lanzándose cuando la pelota ya lo superaba. Reacciona muy tarde. Es nuestro arquero titular y va a seguir siendo titular, pero voy a decir una cosa: en los equipos de fútbol, los arqueros deben adoptar otra postura. Él sabe perfectamente lo que tiene que hacer”, concluyó.

A partir de esa lectura, Mr. Peet sostuvo que el arquero debe modificar su actitud para convertirse en una referencia dentro del campo. En su comentario, la exigencia se vinculó con el peso específico de la posición y con la necesidad de que, en un equipo con aspiraciones en el Clausura 2026, el liderazgo también se exprese desde el arco.

Lo que viene para Alianza Lima: regreso al trabajo y partido ante UTC

Mr. Peet – Peter Arévalo – Alejandro Duarte - Alianza Lima - Sport Boys – Liga 1 – Perú – deportes - 9 agosto
El equipo de Pablo Guede volverá al trabajo con la mirada puesta en UTC de Cajamarca, su siguiente rival en el Clausura, en un partido que se disputará el sábado 15 de agosto. (Alianza Lima)

Tras el empate en el Estadio Nacional, Alianza Lima deberá retomar los entrenamientos con rapidez para enfocarse en el siguiente compromiso del calendario. El equipo blanquiazul afrontará un partido ante UTC de Cajamarca, programado para el sábado 15 de agosto en el Estadio de Matute.

El encuentro asoma como una prueba relevante en la ruta del torneo, con la obligación de sumar para sostenerse en la pelea. En paralelo, el debate por el rendimiento y la responsabilidad dentro del campo se instaló con fuerza, con Alejandro Duarte en el centro del análisis que expuso Mr. Peet luego del 1-1 frente a Sport Boys.

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