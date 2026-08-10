Garcilaso toma el liderato del Clausura peruano tras empate de Alianza y caída de Melgar

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Lima, 9 ago (EFE).- Deportivo Garcilaso tomó este domingo el liderato en solitario del Torneo Clausura del fútbol peruano, tras derrotar por 2-0 al CD Moquegua en un partido de la cuarta jornada de la segunda competencia de la Liga 1 de este año.

La victoria, sellada con goles del delantero Beto da Silva y del extremo chileno Francisco Arancibia, le permitió al equipo cusqueño llegar a 9 puntos y aprovechar el empate 1-1 que selló Alianza Lima con Sport Boys y la sorpresiva derrota por 2-4 que sufrió Melgar frente al FC Cajamarca.

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Alianza descendió a la segunda posición, con 8 puntos, luego de igual en el Estadio Nacional con el Boys, que abrió la cuenta por intermedio del centrocampista Jostin Alarcón, tras lo cual emparejó cifras el delantero argentino Federico Girotti.

Melgar, por su parte, bajó al sexto puesto, por diferencia de goles, al quedarse con 7 puntos tras ser goleado en el estadio de Arequipa por 2-4 por el FC Cajamarca.

El equipo cajamarquino dejó el fondo de la tabla y escaló al décimo segundo puesto, con 4 unidades, gracias a las anotaciones de Michel Rasmussen, Mauricio Arrasco y Carlos Meza, mientras que para el Melgar descontó en dos ocasiones el delantero Jhonny Vidales.

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Universitario de Deportes y Sporting Cristal también desperdiciaron la oportunidad de avanzar a las posiciones de vanguardia, el empatar 1-1 en el partido clásico de la fecha, que se jugó en el Estadio Monumental de Lima.

Ante 60.000 espectadores que abarrotaron el Monumental, la U abrió la cuenta con un remate de cabeza del delantero ítalo-peruano Gianluca Lapadula mientras el centrocampista Yoshimar Yotún emparejó las cifras a diez minutos para el final, con un remate de penalti.

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El resultado dejó al Sporting en el cuarto puesto, con 7 puntos, y a la U en el octavo, también con 7 pero con peor diferencia de goles.

El Cusco, por su parte, cayó por 3-1 en su visita al Comerciantes Unidos, que se quedó con el triunfo con goles de Flavio Alcedo, el argentino-peruano Matías Sen y Alexis Cossio, y el descuento del argentino Facundo Callejo.

En otros resultados de la jornada, Sport Huancayo empató 1-1 con Chankas, Alianza Atlético venció por 1-0 a Cienciano, UTC empató 1-1 con ADT y Juan Pablo II College igualó 0-0 con Atlético Grau. EFE