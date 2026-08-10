Lluvias intensas ponen en alerta a Lima y 19 regiones: Indeci emite alerta naranja en Ayacucho y Huancavelica

Una calle urbana en la costa norte peruana se encuentra inundada, con vehículos parcialmente sumergidos y una señal de alerta por lluvia intensa en primer plano. (Imagen Ilustrativa Infobae)

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El Indeci emitió un aviso de corto plazo por la presencia de lluvias, chubascos y precipitaciones que se registrarán en diferentes regiones durante las próximas 24 horas. El pronóstico incluye posibles descargas eléctricas, ráfagas de viento, granizo y nieve, según las características de cada zona.

De acuerdo con el Boletín Informativo de Aviso de Corto Plazo ante Lluvias Intensas N.° 221-2026-INDECI/COEN, la alerta está vigente desde las 1:00 p. m. del domingo 9 de agosto hasta la 1:00 p. m. del lunes 10 de agosto. Entre las regiones bajo vigilancia destacan Ayacucho y Huancavelica, que presentan nivel de peligro naranja, debido a la previsión de precipitaciones fuertes que podrían ocasionar aniegos e inundaciones pluviales.

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Ayacucho y Huancavelica presentan nivel de peligro naranja

Un hombre y una mujer caminan por una calle inundada frente a viviendas afectadas por las intensas lluvias en la costa norte de Perú.

El aviso establece distintos niveles de peligro de acuerdo con la intensidad de las precipitaciones previstas. El nivel amarillo corresponde a lluvias acumuladas en 24 horas de intensidad moderada; mientras que el nivel naranja se activa ante precipitaciones fuertes que pueden generar aniegos e inundaciones pluviales. El nivel rojo, el más alto, corresponde a precipitaciones de intensidad extrema y puede estar acompañado por fenómenos como descargas eléctricas y vientos fuertes.

En este escenario, Ayacucho y Huancavelica se encuentran en nivel naranja, por lo que sus poblaciones deben prestar especial atención a las condiciones meteorológicas durante el periodo de vigencia del aviso.

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En Ayacucho, las provincias comprendidas son Cangallo, Huamanga, Huanca Sancos, Huanta, La Mar, Lucanas, Parinacochas, Paucar del Sara Sara, Sucre, Víctor Fajardo y Vilcas Huamán.

En tanto, en Huancavelica, las jurisdicciones expuestas son Acobamba, Angaraes, Castrovirreyna, Churcampa, Huancavelica, Huaytará y Tayacaja.

La presencia de nivel naranja implica un escenario de mayor riesgo frente a las precipitaciones pronosticadas. Las lluvias fuertes pueden incrementar la posibilidad de acumulación de agua en zonas urbanas y rurales, así como afectar vías de comunicación y generar complicaciones en sectores vulnerables.

Lluvias, granizo y tormentas también alcanzarán otras regiones

Una vivienda de material rústico colapsó en Cajamarquilla, Huaraz, debido a intensas lluvias el 27 de abril de 2026, dejando a tres personas damnificadas según el COER Áncash. (Foto: Facebook / COER Áncash)

El pronóstico señala que en la sierra se registrarán precipitaciones localizadas de ligera a moderada intensidad, que pueden presentarse como lluvia, nieve y/o granizo. Además, se esperan ráfagas de viento durante las horas de la tarde.

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En la selva peruana, se prevén lluvias y/o chubascos de ligera a moderada intensidad, acompañados de descargas eléctricas y ráfagas de viento. Estos fenómenos tendrían mayor probabilidad de ocurrencia durante el atardecer y la noche.

Para la costa, el aviso contempla lloviznas localizadas de ligera a moderada intensidad, principalmente durante la noche y la madrugada. Las zonas de la costa centro y sur presentan una mayor probabilidad de registrar estas condiciones.

Además de Ayacucho y Huancavelica, el aviso comprende a Amazonas, Áncash, Apurímac, Arequipa, Cajamarca, Cusco, Huánuco, Ica, Junín, La Libertad, Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, San Martín, Tacna y Ucayali, con sectores considerados dentro del nivel amarillo, según el detalle del aviso.

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En Lima, las provincias expuestas son Barranca, Cajatambo, Canta, Cañete, Huaral, Huarochirí, Huaura, Lima, Oyón y Yauyos, además del Callao. En Ica, el aviso alcanza a Chincha, Ica, Nasca, Palpa y Pisco.

Para Junín, están comprendidas Chanchamayo, Chupaca, Concepción, Huancayo, Jauja, Junín, Satipo, Tarma y Yauli. En Cusco, figuran Acomayo, Anta, Calca, Canas, Canchis, Chumbivilcas, Cusco, Espinar, La Convención, Paruro, Paucartambo, Quispicanchi y Urubamba.

En el norte, el aviso incluye provincias de Amazonas, Áncash, Cajamarca y La Libertad. Mientras que en la selva se encuentran jurisdicciones de Loreto, Madre de Dios, San Martín y Ucayali.

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Ante estas condiciones, la población de las zonas comprendidas en el aviso debe mantenerse atenta a las actualizaciones de las autoridades y tomar precauciones frente a posibles aniegos, inundaciones pluviales, caída de granizo, actividad eléctrica y ráfagas de viento, especialmente durante los periodos de mayor intensidad previstos.