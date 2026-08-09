Hallan 69 paquetes de cocaína ocultos en una ambulancia que llegó a Ayacucho tras trasladar a un menor desde Cusco

En un audaz operativo, la Policía Nacional del Perú desarticuló a la banda criminal 'La Cruz Blanca', que utilizaba una ambulancia para transportar 69 paquetes de clorhidrato de cocaína. La intervención se realizó en Ayacucho, tras un seguimiento desde Kimbiri, Cusco. Difusión

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Una ambulancia destinada al traslado de un menor lesionado por un accidente de tránsito quedó bajo intervención policial en Ayacucho luego de que agentes de Inteligencia y del Grupo Terna detectaran información sobre un presunto traslado de droga desde Cusco.

La intervención ocurrió cerca del Hospital Regional de Ayacucho, después de que la unidad médica completara el traslado del paciente. Según la información proporcionada por la Policía Nacional del Perú (PNP), el vehículo salió desde el Puesto de Salud Kimbiri, en Cusco, con destino al establecimiento médico ayacuchano.

Durante la revisión del vehículo, los agentes localizaron un espacio oculto dentro del sistema de aire acondicionado, situado a la altura de la zona de camillas. En ese compartimento fueron encontrados 13 paquetes negros que contenían 69 paquetes de clorhidrato de cocaína.

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El operativo permitió detener al conductor Rubén Sáenz Vega y al enfermero Jonas León Gutiérrez. Ambos quedaron bajo custodia policial y a disposición de las autoridades competentes, con participación del Ministerio Público en las diligencias correspondientes.

Droga fue ubicada en una caleta de la ambulancia

Agentes de Inteligencia y del Grupo Terna intervinieron la unidad cerca del Hospital Regional de Ayacucho. Difusión

La Policía informó que la información obtenida por personal de Inteligencia permitió establecer que una ambulancia procedente de Kimbiri podía transportar una carga ilícita hacia Ayacucho. El recorrido entre ambos puntos comprende cerca de 260 kilómetros.

Una vez que el menor fue ingresado al Hospital Regional de Ayacucho, los agentes procedieron con la intervención de la unidad. El registro vehicular contó con la participación del Ministerio Público, según lo señalado por la autoridad policial.

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“Una vez intervenida la ambulancia, en su interior había una caleta en la parte donde va el aire acondicionado a la altura de la camilla se encontró 13 paquetes negros en cuyo interior se encontraron 69 paquetes de clorhidrato de cocaína”, explicó el general que brindó información sobre el operativo.

Los 69 paquetes presentaron un logotipo con la figura de un delfín. La Policía precisó que el peso total de la sustancia permanece por determinar.

Intervención ocurrió después del traslado del menor

De acuerdo con la información policial, los agentes no intervinieron la ambulancia durante el trayecto desde Cusco. La operación ocurrió una vez que el menor llegó al Hospital Regional de Ayacucho.

El general consultado sobre el momento en que se detectó el traslado de la droga respondió que el operativo surgió de “trabajos propios de inteligencia”. Luego precisó que la intervención se ejecutó después de que la ambulancia dejara al paciente en el hospital.

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La Policía también indicó que la unidad médica no registró intervenciones ni controles durante el recorrido referido por los agentes. Este aspecto forma parte de las diligencias que buscan establecer las circunstancias del traslado de la sustancia.

El menor lesionado permaneció internado en el hospital de Ayacucho bajo atención médica. La investigación policial se concentra en determinar la procedencia de la droga, las personas involucradas y el destino previsto para los paquetes.

Dos detenidos permanecen bajo investigación

La intervención se realizó cerca del Hospital Regional de Ayacucho luego de que la unidad trasladara a un menor lesionado. La droga estaba oculta en un compartimento del sistema de aire acondicionado. Difusión

Rubén Sáenz Vega, identificado como conductor de la ambulancia, y Jonas León Gutiérrez, señalado como enfermero de la unidad, permanecen detenidos mientras continúan las diligencias fiscales y policiales.

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El Ministerio Público participó en los actos de investigación realizados tras la intervención del vehículo. Los detenidos permanecen sujetos a las diligencias destinadas a establecer su presunta participación en el traslado de la sustancia ilícita.

Ante la consulta sobre lo declarado por los intervenidos, la autoridad policial indicó que ambos permanecen sujetos a investigación. “En estos momentos están sujetos a investigación, estamos esperando las diligencias del caso”, señaló.

Según la misma fuente, las autoridades cuentan con un plazo inicial de 15 días para desarrollar las diligencias y determinar el origen de la droga, así como el destino que tendría la carga.

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Paquetes llevaban un mismo distintivo

La intervención se realizó cerca del Hospital Regional de Ayacucho luego de que la unidad trasladara a un menor lesionado. La droga estaba oculta en un compartimento del sistema de aire acondicionado. Difusión

La sustancia fue sometida a una prueba que permitió identificar su contenido como clorhidrato de cocaína, mientras el peso total quedó pendiente de determinación.

La autoridad policial también explicó que el valor de este tipo de sustancia puede variar según el punto de comercialización. En su exposición mencionó diferencias de precio entre el Vraem, Cusco, Ayacucho y Lima, además del mercado internacional.

Respecto del valor fuera del país, el general señaló que, debido a la pureza, cada paquete podría alcanzar aproximadamente los 30.000 dólares en Europa. Este monto corresponde a la estimación proporcionada por la autoridad durante la presentación del operativo.

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Además de la droga, los agentes incautaron tres teléfonos celulares que pertenecían a los detenidos. Estos equipos forman parte de los elementos incorporados a las diligencias para determinar posibles comunicaciones relacionadas con el traslado.