Hansell Riojas advierte enfrentamiento crucial con Eryc Castillo en Alianza Lima vs Sport Boys por Liga 1 2026: “Será un duelo interesante”

Hansell Riojas anticipa un duelo personal con Eryc Castillo. - Crédito: Difusión

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El agradable panorama que se vive en Sport Boys, inesperado animador del Torneo Clausura 2026, puede explicarse, en gran parte, por la solvencia defensiva protagonizada por efectivos tenaces y organizados. Entre ellos emerge la estampa de Hansell Riojas, líder incontestable que, además, contagia carácter al plantel.

Con su voz de mando característica, el central peruano ha exhortado a la ‘misilera’ a mantener su buen andar, pero sobre todo quiere que sus compañeros vean de igual a igual a cualquier oponente, sobre todo a Alianza Lima, que sobre el papel es favorito para asaltar el Miguel Grau del Callao en el siguiente ejercicio liguero.

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Sport Boys encontró en Hansell Riojas a su capitán. - Crédito: @sportboys

Al respecto, Hansell Riojas compartió un análisis puntual de un cruce individual con Eryc Castillo en una charla con El Diez. Bajo su lectura, el enfrentamiento no pasará desapercibido, pero confía que el músculo colectivo hará lo suyo para evitar su despliegue punzante en el campo. “Será un duelo interesante con él, pero tenemos un plantel muy rico. Creemos en lo que podemos hacer. Eso nos importa”, dijo.

A la pregunta de cuál será la clave para frustrar a Alianza Lima, el baluarte del primer puerto no dudó: “Los espacios. Ellos no deben aplicar la velocidad. Y hay que tapar otros espacios para que no filtren pases. Ya lo tenemos muy claro. Pero ya saben complicar a los rivales. Somos un equipo bien pesado. Presionamos cuando se debe, jugamos bien a la pelota y la quitamos cuando se requiere”.

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Revive la emocionante jugada que culminó con el gol de Eryc Castillo. Tras una gran combinación en ataque, el jugador de Alianza Lima define con precisión para abrir el marcador y desatar la alegría de la hinchada. - Liga 1

Clásico Lima - Callao

Hansell Riojas ha aceptado que existe un clima de optimismo en el Callao. Cada uno de los integrantes de la institución sabe que es una obligación defender la localía para escalar en el certamen. “Tomamos a Alianza Lima como un rival directo. Si nosotros le ganamos, que a eso vamos, nos pondremos en una muy buena posición en el Clausura”, indicó.

Al hilo, el peruano consignó que “es un partido muy bonito, porque es un clásico. Y acá somos muy celosos con el tema del lugar. Nosotros somos Callao; ellos, Lima. El partido, así, se vuelve mucho más emocionante, pero ahora importa más subir en la tabla”.

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Luciano Nequecaur cumple con un oficio goleador importante en Sport Boys. - Crédito: Difusión

Con la moral elevada, Riojas confía que Sport Boys aprovechará su actualidad satisfactoria para dar el gran golpe con el que revalide su etiqueta de revelación: “De local debemos hacernos muy fuertes. El hecho de ganarle a Alianza Lima es muy importante. O son ellos o somos nosotros. Y lo vemos como el partido más importante”.

Consignar que el último enfrentamiento entre ‘rosados’ e ‘íntimos’ aconteció a finales de febrero, con una renta favorable para los vigentes monarcas del Torneo Apertura 2026 gracias a un solitario gol de Renzo Garcés, en el estadio Alejandro Villanueva.

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El defensa abrió el marcador tras un pivoteo en el área del cuadro 'rosado' - Crédito: L1MAX.

Inquietante convocatoria en el Nacional

La venta de entradas para el duelo entre Alianza Lima y Sport Boys en el Estadio Nacional muestra cifras menores a lo esperado.

A tres días del partido, el club ‘rosado’ informó que la tribuna norte ha alcanzado solo el 45% de su capacidad, mientras que la sur, destinada a los hinchas visitantes, llega al 43%.

Alianza Lima visitará a Sport Boys por el Torneo Clausura 2026.

Las zonas oriente y occidente registran porcentajes de ocupación aún menores, con el 25% y el 40%, respectivamente.

El encuentro de Liga 1 está programado para el sábado 8 de agosto a las 20:30 horas. Las entradas oscilan entre 35 y 200 soles.

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