Programación de la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026: partidos, horarios y canales TV

Programación de la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. (Sudamericanococha2026)

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Ocho selecciones sudamericanas ya se preparan para competir en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026, que tendrá lugar en el Coliseo José Castro Méndez de La Coronilla, en Cochabamba, desde este miércoles 5 hasta el domingo 9 de agosto. El torneo reúne a Argentina, Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Venezuela, quienes buscarán hacerse con los premios más codiciados de la competencia.

El certamen no solo definirá al campeón regional, sino que otorgará recompensas de alto valor deportivo. El equipo que logre el primer puesto conseguirá un cupo directo para los Juegos Panamericanos de 2027, evento que se celebrará en Lima del 23 de julio al 8 de agosto. Además, los cuatro primeros ubicados asegurarán su participación en el Campeonato Sudamericano de Voleibol Masculino 2026, previsto entre el 15 y el 20 de septiembre en Río de Janeiro.

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Programación fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

Grupo A | Chile vs. Perú | 12:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla

Grupo B | Brasil vs. Paraguay | 14:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla

Grupo B | Colombia vs. Venezuela | 17:00 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla

Grupo A | Argentina vs. Bolivia | 19:30 horas | Coliseo José Casto Méndez de La Coronilla

Así se jugarfá la fecha 1 de la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

El debut de Perú en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

La selección peruana masculina de vóley iniciará su camino en la Copa Sudamericana 2026 dentro del Grupo A, donde enfrentará a Chile, Argentina y al anfitrión Bolivia. El debut de la Bicolor está programado para el miércoles 5 de agosto, en un clásico sudamericano ante Chile, marcando así el primer compromiso de Perú en el torneo.

En tanto, el Grupo B quedó conformado por Brasil, Colombia, Paraguay y Venezuela, lo que asegura una fase de grupos con cruces de alto nivel y desafíos para todos los participantes.

Este torneo tendrá un significado especial para el voleibol peruano, ya que marcará el inicio del ciclo de Marcos Blanco como entrenador principal del seleccionado nacional. Bajo su dirección, el equipo afronta un proceso de renovación enfocado en elevar el nivel competitivo y fortalecer la presencia de la ‘bicolor’ en la élite regional.

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Perú apunta alto en la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026. Crédito: Instagram

Canal TV para ver la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026

La Copa Sudamericana de Voleibol Masculino 2026 ofrecerá acceso abierto para todos los seguidores del deporte. Tanto los partidos de la fase de grupos como los de la fase final podrán verse en directo y sin restricciones a través del canal oficial de YouTube de la Confederación Sudamericana de Voleibol.

Esta modalidad de transmisión garantiza que los aficionados de toda la región puedan disfrutar de cada encuentro en tiempo real, sin necesidad de suscripciones ni pagos adicionales. La iniciativa responde a la creciente demanda de acceso digital y facilita que el torneo llegue a un público más amplio, conectando a los fanáticos con la actualidad del voleibol sudamericano en cualquier lugar.

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Lista de convocados de Perú

La convocatoria de la selección peruana para la Copa Sudamericana 2026 refleja la apuesta del entrenador Marcos Blanco por un plantel equilibrado, en el que conviven referentes con trayectoria y jóvenes en pleno proceso de consolidación. Entre los nombres destacados figura Eduardo Romay, pieza clave y voz de experiencia en el grupo, junto a varios rostros nuevos que buscan afianzarse en el equipo nacional.

Daniel Porras Alexander Owens Bruno Seminario Eduardo Romay Maikel Jaramillo Leonel Despaigne Ricardo Silva-Santisteban Jonathan Nakamatsu Benny Bernaola Frank Llerena Francis Mendoza Fernando Lavi Adrian Gushiken Benjamin Patron

Lista de convocados de Perú para la Copa Sudamericana de Vóley Masculino 2026.