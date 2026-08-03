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Identificación de los cuerpos del accidente aéreo en Nasca podría tardar hasta tres días

El incidente cobró la vida de 13 personas, entre ellas las de 11 turistas extranjeros. El titular del Mincetur afirmó que el piloto habría reportado una falla durante el vuelo, cuyos detalles siguen en investigación

Una avioneta de la empresa Aerodiana se estrelló en un predio agrícola de Nasca, Ica, mientras realizaba un vuelo turístico sobre las Líneas de Nasca. Videos e imágenes registradas tras el accidente muestran la magnitud del siniestro que dejó 13 fallecidos, entre ellos 11 turistas extranjeros, el piloto y el copiloto. Las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar las causas de la tragedia aérea. Fuente: X / Roger García

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La identificación de las víctimas del accidente de la avioneta Caravan de la empresa Aerodiana que cobró la vida de 13 personas, entre ellas 11 turistas extranjeros, ocurrido el sábado 1 de agosto en Ica, tardará aproximadamente entre dos y tres días, según informó el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.

El jefe nacional del organismo, Rubén Brizuela Pow Sang, llegó a la morgue de Ica con un equipo de 9 profesionales que participará en el proceso durante las próximas horas. “Lo más importante es identificar los cadáveres. Han llegado de Lima tres médicos, tres odontólogos, un antropólogo y dos técnicos necropsiadores”, manifestó según la Agencia Andina.

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Brizuela Pow Sang indicó que a todos los cuerpos recuperados se les practicará la prueba de ADN como “medida de seguridad” durante las diligencias. También señaló que las embajadas de los turistas extranjeros fallecidos entregarán los odontogramas para facilitar el trabajo de los especialistas.

Conforme se vayan identificando los cuerpos, se irán entregando a sus familiares y a las correspondientes embajadas en el Perú; por ese motivo, llegó desde Lima un equipo de profesionales”, sostuvo.

El ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia, informó detalles sobre la investigación del accidente aéreo ocurrido en Nasca, donde una avioneta cayó durante un sobrevuelo turístico y dejó 13 personas fallecidas. El titular del Mincetur señaló que la aeronave contaba con los permisos correspondientes para operar y que, según información preliminar, el piloto habría reportado una falla durante el vuelo. Fuente: Canal N

Piloto habría reportado una falla en pleno vuelo

La aeronave que se estrelló en Nasca y dejó 13 muertos contaba con las autorizaciones correspondientes para operar, según informó el ministro de Comercio Exterior y Turismo, Rogers Valencia. Sin embargo, el funcionario señaló que la investigación preliminar apunta a que el piloto habría reportado una falla durante el vuelo antes del accidente.

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En declaraciones a Canal N, Valencia indicó que los especialistas revisan la trayectoria de la nave, las comunicaciones registradas y las evidencias mecánicas encontradas en los restos del avión para determinar qué provocó la caída.

“Los expertos de la Comisión de Investigación de Accidentes Aéreos están evaluando la trayectoria de la nave, cómo ha sucedido el accidente y también están buscando la evidencia mecánica que guarda el motor de la nave como información, además de contrastarla con las grabaciones de la comunicación, tanto con torre como con operación, para poder determinar las causas del accidente”, declaró.

No obstante, el funcionario precisó que la información preliminar señala que el piloto habría comunicado una falla mientras se encontraba en vuelo. Según explicó, todavía se debe determinar qué originó el problema y si estuvo relacionado directamente con el accidente.

Una persona con gorra y chaleco de Serenazgo Vista Alegre observa a un bombero que extingue un incendio en los escombros de un avión en un terreno árido
Bomberos y personal de Serenazgo Vista Alegre trabajan en el lugar del accidente de una avioneta de Aerodiana en el sector Pueblo Viejo de Nasca, Ica, Perú, donde se combatió el fuego.

“Aparentemente, el piloto reporta una falla en vuelo. Eso está en investigación. Esta investigación determinará cuál es el motivo, el momento y qué lo causó. Nos interesa a nosotros como Estado, le interesa a la familia, al operador aéreo y también al fabricante de las naves”, señaló.

Gobierno evalúa medidas tras tragedia aérea en Nasca

Tras el accidente, la presidenta planteó la posibilidad de suspender temporalmente las operaciones del aeropuerto de Pisco, una medida que todavía se encuentra en evaluación por parte de las autoridades.

Al respecto, Valencia señaló que el terminal aéreo continúa operativo y que será necesario determinar si existe algún nivel de responsabilidad relacionado con su funcionamiento.

“Está en proceso, lo hemos escuchado. El aeropuerto está perfectamente operativo. Hay que ver qué nivel de responsabilidad existe en él”, indicó.

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