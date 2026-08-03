Perú
Agregar Infobae enGoogle

Predicción del clima: estas son las temperaturas en Arequipa

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
¿Lloverá este día? Informate con el pronóstico del clima (Wikimedia Commons)
Guardar

¿Lloverá, será un día soleado o caerá el frío este lunes?, aquí está la predicción del clima para las próximas horas en Arequipa.

El tiempo para este lunes en Arequipa alcanzará los 22 grados, mientras que la temperatura mínima será de 8 grados. El pronóstico del índice de los rayos UV es de 8.

En cuanto a la lluvia, la probabilidad de precipitaciones para dicha ciudad será del 0%, con una nubosidad del 0%, durante el día; y del 0%, con una nubosidad del 0%, a lo largo de la noche.

En tanto, las ráfagas de viento alcanzarán a los 32 kilómetros por hora en el día y los 17 kilómetros por hora por la noche.

PUBLICIDAD

La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)
La predicción del estado del tiempo en Arequipa (Imagen ilustrativa Infobae)

Una docena de climas son los que se hacen presentes en el departamento de Arequipa, donde el estado del tiempo se caracteriza por ser árido y templado, con nula humedad en todas las estaciones del año.

Este clima árido se siente en la ciudad de Arequipa, que se encuentra a más de dos mil metros sobre el nivel del mar, con temperaturas máximas no mayores a los 25 grados y mínimas que rondan los 10 grados, así como escasas precipitaciones, siendo febrero el mes más lluvioso.

Ubicado al sur de Perú, el clima árido en este departamento se hace presente en el suroeste del departamento que está a un costado de la costa del Océano Pacífico, mientras que en la zona noreste el clima es más diverso.

PUBLICIDAD

En las zonas noroestes con un altitud mayor a los dos mil 500 metros sobre el nivel del mar, el clima pasa de semiárido a semiseco, de templado a frío y con humedad deficiente en invierno y primavera.

Después de los cuatro mil metros sobre el nivel del mar, el clima es semiseco, semifrígido y con invierno seco. Mientras que en las zonas de los volcanes, con alturas superiores a los cinco mil metros, el estado del tiempo es lluvioso, semifrígido y con un invierno seco, mientras que en las partes más altas se siente un clima glaciar.

El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)
El departamento de Arequipa tiene diversos climas.(Reuters)

El clima en Perú

En Perú se sienten hasta 38 tipos de clima, de acuerdo con el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (Senamhi), esto como resultado de la interacción entre diferentes factores climáticos y geográficos.

Estos factores principales, detalla el Senamhi, son su posición geográfica en el Trópico de Capricornio y la cercanía de la Cordillera de los Andes.

De los 38 climas, el Senamhi destaca tres principales que se definen de acuerdo a la zona del país en la que se encuentren.

En la costa del país sudamericano, que da con el Océano Pacífico y abarca apenas el 11.6% del territorio nacional, el estado del tiempo que predomina es árido y templado, siendo su característica climática principal la escasez de lluvias.

En la sierra, la zona cercana a la Cordillera de los Andes y que ocupa el 28.1% del territorio peruano, el clima es lluvioso y frío principalmente.

Mientras que en la selva, donde más se cumple el clima tropical de Perú ocupando el 60.3% de su superficie, el estado del tiempo es definido como muy lluvioso y cálido.

Temas Relacionados

Clima en PerúClima en ArequipaClimaÚltimas actualizaciones

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Más Noticias

Clima en Perú: el estado del tiempo para Lima este 3 de agosto

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Clima en Perú: el estado del tiempo para Lima este 3 de agosto

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura

El estado del tiempo en Perú se ve alterado por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Prepárate antes de salir: conoce el pronóstico del clima en Piura

Clima: las temperaturas que predominarán este 3 de agosto en Cuzco

Para evitar cualquier imprevisto es importante conocer el pronóstico del tiempo en Perú

Clima: las temperaturas que predominarán este 3 de agosto en Cuzco

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Huancayo

La diversidad climatológica en Perú es tal que se tienen identificados 38 estados del tiempo a lo largo del país

Adiós a la incertidumbre, conoce las condiciones climáticas en Huancayo

Clima en Iquitos: cuál será la temperatura máxima y mínima este 3 de agosto

El clima en Perú resulta por las condiciones geográficas: sus costas, montañas y selva

Clima en Iquitos: cuál será la temperatura máxima y mínima este 3 de agosto
MÁS NOTICIAS

POLÍTICA

Alejandro Toledo revela que Ollanta Humala fue a despedirse de él antes de salir de la DIROES: “Comparto en gran parte lo que ha dicho”

Alejandro Toledo revela que Ollanta Humala fue a despedirse de él antes de salir de la DIROES: “Comparto en gran parte lo que ha dicho”

Alejandro Toledo revela delicado estado de salud y solicita gracia presidencial a Keiko Fujimori: “No quiero morir en la cárcel”

Alejandro Toledo felicita a Keiko Fujimori y le desea éxito en su gobierno desde la DIROES: “Fue democráticamente elegida”

Alejandro Toledo afirma que Eliane Karp no puede asistir al entierro de su madre por alerta de Interpol: “No tenemos quién la entierre”

Javier Milei criticó a la izquierda por abandonar la juramentación de Keiko Fujimori y anuncia que fortalecerá la relación entre Perú y Argentina

ENTRETENIMIENTO

Orquesta ‘Las Estrellas de la Cumbia’ rompe su silencio tras atentado contra Thamara Gómez por extorsión

Orquesta ‘Las Estrellas de la Cumbia’ rompe su silencio tras atentado contra Thamara Gómez por extorsión

Keiko Fujimori, al estilo de una influencer, explicó el origen de los looks que lució en su toma de mando y destacó a diseñadores peruanos

Roro, influencer española, enfrenta acusaciones de xenofobia luego de que le preguntaran si era peruana: “Nunca”

“Fue un honor vestir a la presidenta”: Sue Zacnich, la diseñadora que llevó la sastrería peruana al guardarropa de Keiko Fujimori

Thamara Gómez denuncia extorsión: detonan un explosivo en su vivienda en Sullana y le exigen pago de 50 mil soles

DEPORTES

Partidos de hoy, domingo 2 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Partidos de hoy, domingo 2 de agosto de 2026: programación, canales TV y resultados en vivo

Cómo fue el estreno del defensor Alfonso Barco con el Rijeka de la Primera División del fútbol croata

La dura decisión de Ignacio Abraham tras el interés de Héctor Cúper de traerlo a Universitario para el Torneo Clausura 2026

Tabla de posiciones de la Liga 1 Perú 2026: así van los equipos tras la fecha 3 del Torneo Clausura y Acumulada

Universitario vs Cienciano 0-2: goles y resumen del triunfo ‘papá’ en Cusco por Torneo Clausura de Liga 1 2026