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Cómo fue el estreno del defensor Alfonso Barco con el Rijeka de la Primera División del fútbol croata

La primera fecha mostró al equipo del defensa peruano con momentos de dominio claro y un final de resistencia, en un encuentro que tuvo cambios de ritmo y un desenlace más ajustado

Alfonso Barco – Rijeka - Liga croata – Perú – deportes – 2 agosto
El peruano fue titular como zaguero central en el 2-1 de Rijeka ante Rudes, en una primera fecha donde el local manejó el partido y sumó sus primeros tres puntos (Rijeka)
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Rijeka comenzó su camino en la HNL, la Primera División de Croacia, con una victoria en casa por 2-1 frente a Rudes y con presencia peruana de principio a fin. Alfonso Barco integró la formación inicial y permaneció en el campo durante todo el encuentro, en una función defensiva que lo ubicó como zaguero central dentro del esquema del equipo local.

El resultado le dio al conjunto blanquiceleste sus primeros tres puntos del torneo en una jornada inicial que lo dejó instalado en el grupo de arriba de la tabla, con cinco equipos compartiendo ese primer pelotón.

El partido ofreció pasajes de control territorial de Rijeka, una ventaja construida con paciencia y un cierre exigente después del descuento visitante. En la siguiente fecha, Rijeka volverá a jugar como local, con un cruce de alto perfil ante Dinamo Zagreb, uno de los rivales tradicionales del campeonato.

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Rijeka tomó la iniciativa y pegó primero

Alfonso Barco – Rijeka - Liga croata – Perú – deportes – 2 agosto
El conjunto de Rijeka impuso condiciones con mayor posesión y presión alta. Esa superioridad se reflejó a los 31 minutos, cuando Justas Lasickas convirtió el primer gol del encuentro. (Rijeka)

Desde el inicio, el equipo local asumió el protagonismo con más posesión y una búsqueda constante de campo rival. Esa intención se tradujo en aproximaciones que, con el correr de los minutos, terminaron por inclinar el marcador.

A los 31 minutos llegó la apertura: Justas Lasickas concretó el 1-0 y puso en ventaja a Rijeka, que hasta ese momento había mostrado mayor continuidad con la pelota y una presión que le permitió instalarse cerca del área contraria.

Con la diferencia a favor, el desarrollo mantuvo el mismo tono. Rijeka sostuvo el control del trámite y procuró administrar los espacios sin resignar la iniciativa. En esa dinámica, la presencia de Barco se sostuvo dentro de la última línea, en un partido que demandó orden para acompañar los avances del equipo y evitar transiciones peligrosas.

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Adu Adjei estiró la diferencia y Rudes respondió

Alfonso Barco – Rijeka - Liga croata – Perú – deportes – 2 agosto
Rijeka parecía encaminar una victoria tranquila con el 2-0 de Daniel Adu Adjei. Sin embargo, Stefan Vukic descontó para Rudes y obligó al equipo local a extremar cuidados. (Rijeka)

El comienzo del segundo tiempo no modificó el libreto. Rijeka continuó con un dominio similar al del primer periodo y la segunda conquista se gestó sin una espera prolongada. A los 62 minutos, Tiago Dantas envió un pase preciso para que Daniel Adu Adjei definiera y marcara el 2-0.

Con dos goles de ventaja, el local quedó bien perfilado para asegurar el resultado. Sin embargo, Rudes intentó cambiar el escenario con remates desde media distancia y ajustes en su banco de suplentes para sumar presencia ofensiva.

La reacción visitante encontró premio cerca de los 70 minutos. Stefan Vukic, que había ingresado durante el complemento, anotó el 2-1 y recortó la distancia, lo que obligó a Rijeka a afrontar el cierre con mayor atención para sostener el triunfo.

El descuento acercó a Rudes en el marcador, aunque no le alcanzó para igualar. Rijeka, en ese tramo, se vio empujado a equilibrar el ímpetu ofensivo con una vigilancia más estricta en campo propio.

Barco y un cierre con orden defensivo antes del duelo con Dinamo Zagreb

Alfonso Barco – Rijeka - Liga croata – Perú – deportes – 2 agosto
El peruano Alfonso Barco firmó un debut completo en la liga croata. Fue titular durante todo el encuentro y ayudó a Rijeka a conservar la ventaja en los minutos decisivos del partido. (Rijeka)

En el tramo final, Rijeka redujo el ritmo de circulación y priorizó proteger su ventaja. La respuesta estuvo en el orden defensivo, clave para evitar sobresaltos ante un rival que buscó insistir hasta el final.

En ese contexto, Alfonso Barco completó los 90 minutos en su estreno liguero con el equipo croata, sosteniéndose como una de las piezas de la estructura de contención. Rijeka logró cerrar el encuentro sin permitir una sorpresa y aseguró los tres puntos en el duelo que bajó el telón de la primera fecha.

Con la victoria, el conjunto blanquiceleste quedó listo para su segunda presentación, otra vez en condición de local, ante Dinamo Zagreb, en un duelo señalado como uno de los más atractivos de la próxima jornada. En el cuadro de Zagreb milita el sueco-peruano Matteo Pérez Vinlöf, en un cruce que asoma como una prueba de exigencia mayor para el equipo de Barco en este inicio de temporada.

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