La dura decisión de Ignacio Abraham tras el interés de Héctor Cúper de traerlo a Universitario para el Torneo Clausura 2026

Tras el empate sin goles con Banfield, el defensor sirio-argentino negó que haya definido una salida hacia Lima, dijo estar enfocado en su presente y remarcó su compromiso con el club del sur de Buenos Aires (Instagram / (@nachoabraham98)

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Ignacio Abraham rompió el silencio en Argentina luego del reciente empate sin goles de Banfield y se refirió a las versiones que lo colocan cerca de Universitario de Deportes, vigente campeón del fútbol peruano.

El defensor sirio-argentino dio su postura ante los micrófonos, en un contexto de negociaciones abiertas en Lima por la búsqueda de un lateral izquierdo para el Torneo Clausura de la Liga 1. En paralelo, el interés por su ficha creció por la relación profesional con Héctor Cúper, actual entrenador del conjunto crema, que lo dirigió en la selección absoluta de Siria y lo vio debutar a nivel internacional.

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Mientras los directivos evalúan números, plazos y alternativas, el futbolista dejó un mensaje directo para el hincha de Banfield y para el cuerpo técnico, que busca futbolistas con foco total en el presente.

El pedido de Cúper y el antecedente en la selección de Siria

El interés de Universitario por Ignacio Abraham tiene un impulsor claro: Héctor Cúper. El técnico argentino lo dirigió en la selección de Siria y ahora busca sumarlo para reforzar el lateral izquierdo. (Instagram / (@nachoabraham98)

La posibilidad de que Abraham llegue a Universitario tomó fuerza en las últimas horas por una solicitud del entrenador Héctor Cúper. El técnico argentino conoce de primera mano el perfil del lateral, ya que trabajaron juntos en la selección mayor de Siria, experiencia en la que el futbolista tuvo su estreno internacional bajo su conducción.

Ese antecedente construyó un vínculo de confianza que, según lo informado, empujó al entrenador a pedirle a la dirigencia crema un esfuerzo económico con el objetivo de fortalecer el sector izquierdo de la defensa. La búsqueda de un marcador de punta aparece como una necesidad dentro del armado para el Torneo Clausura.

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En ese escenario, el nombre de Abraham pasó a ser considerado prioridad dentro de una lista que también incluyó ofrecimientos de jugadores ecuatorianos, panameños, brasileños e incluso un uruguayo, de acuerdo con lo expuesto en un reporte televisivo previo al duelo ante Cienciano.

La negociación, el doble de distancia y un pase compartido

El fichaje de Ignacio Abraham depende de superar una amplia brecha económica. Banfield comparte los derechos del jugador con Estudiantes de Río Cuarto y eso encarece la transferencia. (Instagram / (@nachoabraham98)

El avance por Abraham no se presenta sencillo. La operación enfrenta, por un lado, las condiciones económicas que exigen desde Argentina y, por el otro, el presupuesto disponible en Universitario. En un análisis difundido por el periodista Gustavo Peralta, se describió una brecha marcada entre lo que solicita Banfield y lo que el club peruano está en condiciones de asumir.

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“En las últimas horas apareció el nombre de Ignacio Abraham, un argentino que milita en Banfield. No obstante, la operación es muy complicada por el aspecto económico. Lo habíamos señalado también: existe una distancia muy grande entre lo que pide Banfield, que comparte el pase del jugador con Estudiantes de Río Cuarto de Argentina, y lo que Universitario puede pagar”.

El pase compartido es uno de los puntos que eleva la complejidad. Banfield no posee en soledad los derechos federativos del futbolista, ya que los comparte con Estudiantes de Río Cuarto, lo que incrementa las exigencias y condiciona cualquier fórmula de transferencia.

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En el mismo informe se remarcó el tamaño de esa diferencia: “Hay una diferencia de casi el doble entre la pretensión económica del club argentino y el presupuesto que maneja la ‘U’. Entendemos que este jugador de origen argentino-sirio, al que Héctor Cúper conoce muy bien porque lo dirigió cuando estuvo al mando de la selección de Siria, es un elemento importante y una de sus prioridades para reforzar el plantel”.

En medio de ese escenario, también se mencionó una cifra de referencia para el costo global de la transferencia, que rondaría un monto cercano al millón de dólares. Con el calendario encima, las conversaciones se sostienen contra reloj para reducir distancias, aunque en Lima ya contemplan rutas alternativas.

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El mensaje de Abraham: “Estoy contento en Banfield”

Tras el empate de Banfield, Ignacio Abraham rompió el silencio sobre el interés de Universitario. El defensor dejó claro que hoy su prioridad es el club argentino y su presente deportivo. (Instagram / (@nachoabraham98)

Mientras las dirigencias negocian, Abraham habló tras el empate 0-0 de Banfield contra, precisamente, Estudiantes de Río Cuarto; y buscó llevar calma a los hinchas del “Taladro”. El lateral afirmó sentirse enfocado en su presente y marcó una postura tajante cuando le consultaron por las versiones sobre ofertas desde Perú.

“Si uno como jugador piensa en irse, no puede estar ni acá ni allá, pero yo estoy contento en Banfield”.

El futbolista reforzó esa línea con una frase que impactó en el ambiente del club argentino, en un momento que demanda atención plena dentro del plantel. “Yo defiendo estos colores a muerte”.

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En paralelo, desde el entorno de Universitario se analiza el tiempo disponible para sostener la negociación. Peralta advirtió que, si no hay avances inmediatos, el club podría pasar a la alternativa siguiente por una cuestión de fechas.

“Sin embargo, si mañana no se concreta la negociación, seguramente tendrán que activar el plan B. Hay que tomar en cuenta que el tiempo es corto, ya que el 11 de agosto cierra el libro de pases”.