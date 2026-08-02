Perú se queda sin podio en el vóley de los Juegos Panamericanos Universitarios: cayó ante Argentina en cinco sets

La selección universitaria nacional no pudo hacer pie ante la 'albiceleste' y cayó en cinco sets. Crédito: YouTube La Cátedra Deportes.

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La selección peruana femenina de vóley estuvo muy cerca de despedirse de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026 con una medalla, pero terminó quedándose con las manos vacías. El equipo dirigido por Elena Keldibekova cayó por 3-2 frente a Argentina en un intenso partido disputado en el Polideportivo de Villa El Salvador y concluyó su participación en el cuarto lugar del certamen continental.

Después de un inicio arrollador y de forzar el tie-break cuando parecía que el encuentro se le escapaba, el combinado nacional no pudo sostener el ritmo en el quinto set y vio cómo la ‘albiceleste’ se adueñó del tercer lugar del torneo.

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El primer parcial fue completamente favorable para Perú. Con un bloqueo sólido y un ataque efectivo, las locales dominaron desde los primeros puntos. Bárbara Agressot fue una de las figuras de la manga gracias a su presencia en la red, mientras que Jeissy Chía también respondió con una destacada actuación para complicar constantemente la recepción argentina.

El conjunto nacional nunca permitió que su rival encontrara respuestas y terminó imponiéndose con un contundente 25-11, ilusionando a los aficionados con una victoria que parecía encaminada.

Perú cayó ante Argentina en el quinto set y se quedó sin medallas de vóley en los Juegos Panamericanos Universitarios. Crédito: Instagram FEDUP.

Sin embargo, Argentina reaccionó en el segundo set. Perú volvió a empezar con buenas sensaciones gracias al aporte de Amanda Legario y los ataques por el centro de Fátima Villafuerte, lo que permitió abrir una ventaja de 14-11.

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La diferencia, no obstante, no fue suficiente. Las argentinas ajustaron el bloqueo y comenzaron a presionar con el servicio para equilibrar las acciones. Elizabeth Braithwaite apareció con intervenciones decisivas en la red para devolverle la ventaja al elenco nacional, pero el desenlace fue favorable para la visita. Con el marcador igualado 23-23, Argentina mostró mayor eficacia en los puntos decisivos y cerró el parcial por 25-23 para igualar el compromiso.

El tercer episodio volvió a favorecer a la ‘albiceleste’. Desde el inicio tomó una ventaja de cinco puntos que administró con inteligencia durante casi todo el set. Perú intentó reaccionar en el tramo final impulsado por Amanda Legario, aunque la diferencia construida por las argentinas terminó siendo determinante.

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Con un 25-21, el cuadro visitante se puso 2-1 arriba y quedó a un solo parcial de subir al podio de los Juegos Panamericanos Universitarios.

Cuando parecía que el partido podía terminar en cuatro sets, Perú encontró una reacción anímica importante. Elena Keldibekova movió el banco y las variantes surtieron efecto. Alondra Villanueva y Cielo Carreras ingresaron para darle mayor agresividad al ataque nacional y el rendimiento colectivo mejoró considerablemente.

La selección peruana de vóley se enfrentó a Chile en la semifinal de los Juegos Panamericanos Universitarios 2026.

Las peruanas llegaron a tener una cómoda ventaja de 22-13, aunque nuevamente Argentina intentó una remontada al enlazar cinco puntos consecutivos que encendieron las alarmas. En el momento más delicado volvió a responder el bloqueo peruano y el equipo supo administrar la diferencia para imponerse por 25-20, enviando el encuentro al quinto y definitivo set.

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Con el marcador de 15-10, Argentina selló la victoria por 3-2 y aseguró la medalla de bronce, mientras que Perú cerró su participación en la cuarta posición del torneo.

Jugadoras en la mira de Rizola

Más allá de quedarse sin el anhelado podio, la participación peruana dejó conclusiones positivas de cara al futuro de la selección absoluta. El torneo universitario reunió a varias de las principales promesas del vóley nacional, muchas de las cuales ya vienen siendo observadas por el entrenador Antonio Rizola.

Entre las jugadoras que dejaron una buena impresión aparece Elizabeth Braithwaite, quien destacó por su capacidad de bloqueo y presencia en la red durante buena parte del campeonato. También sobresalió María José Rojas, una de las voleibolistas que mostró mayor regularidad a lo largo del certamen.

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Lista de convocadas para los Juegos Panamericanos Universitarios. Crédito: FEDUP

Fátima Villafuerte también confirmó su crecimiento con importantes intervenciones por el centro y aportó puntos claves en varios encuentros, incluido el duelo por la medalla de bronce ante Argentina. A ellas se suman nombres como Amanda Legario, Bárbara Agressot, Jeissy Chía, Alondra Villanueva y Cielo Carreras, quienes respondieron cuando fueron requeridas y evidenciaron que existe una nueva generación con potencial para integrar el proceso de la selección mayor.